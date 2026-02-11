Advertisement
trendingNow13105186
Hindi NewsबिजनेसBank Strike Alert : ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! इस दिन बैंकों में लगेगा लॉक: निपटा लें जरूरी काम

Bank Strike Alert : ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! इस दिन बैंकों में लगेगा लॉक: निपटा लें जरूरी काम

बैंक यूनियन 12 फरवरी 2026 को देश भर में हड़ताल करने का प्लान बना रही हैं. AIBEA, AIBOA और BEFI का ये एक्शन नए लेबर कोड का विरोध करने के लिए है. हालांकि, कोई ऑफिशियल छुट्टी घोषित नहीं की गई है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने संभावित रुकावटों की चेतावनी दी है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bank Strike Alert : ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! इस दिन बैंकों में लगेगा लॉक: निपटा लें जरूरी काम

Bank Strike Alert :  देश भर के बड़े बैंक यूनियनों ने 12 फरवरी 2026  यानी गुरुवार को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है. इससे कई लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है कि 12 फरवरी को बैंक चालू रहेंगे या नहीं. कई कस्टमर ये जानना चाह सकते हैं कि क्या वे उस दिन अपना काम शेड्यूल कर सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा ने BSE को हड़ताल के अपने काम पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी दी है. हालांकि, बड़ा सवाल ये है कि देश भर में बैंक हड़ताल के कारण 12 फरवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे.

बैंक यूनियन 12 फरवरी 2026 को देश भर में हड़ताल करने का प्लान बना रही हैं. AIBEA, AIBOA और BEFI का ये एक्शन नए लेबर कोड का विरोध करने के लिए है. हालांकि, कोई ऑफिशियल छुट्टी घोषित नहीं की गई है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने संभावित रुकावटों की चेतावनी दी है.

ये भी पढ़ें : लेवल 1-5 वालों की सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी? जानिए एरियर का पूरा हिसाब

Add Zee News as a Preferred Source

किस यूनियन ने देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया है? 

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसी बड़ी बैंक बॉडीज ने अपने मेंबर्स और यूनिट्स से 12 फरवरी 2026 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स (CTUs) के साथ देश भर में होने वाली आम हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. हड़ताल में शामिल होने की अपील सरकार द्वारा नवंबर में नोटिफाई किए गए चार नए लेबर कोड का विरोध करने और 'वर्किंग क्लास पर बढ़ते हमलों' का भी विरोध करने के लिए है. 

 पांच दिन के वर्क वीक की मांग

बैंक बॉडीज की यूनिट्स और एम्प्लॉइज को लिखी चिट्ठी के मुताबिक, लागू किए जाने वाले लेबर कोड पूरी तरह से वर्कर्स के खिलाफ हैं और ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर करने के लिए सख्त शर्तें तय की गई हैं बैंक एसोसिएशन लंबे समय से वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए लड़ रहे हैं और पांच दिन के वर्क वीक की मांग कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें : इस दिन से ITR फाइलिंग होगी और भी आसान, एक क्लिक में पूरा करें रिटर्न

क्या 12 फरवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे?

किसी भी बड़े बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 12 फरवरी 2026 को छुट्टी की घोषणा नहीं की है. इसलिए उस दिन बैंकों के खुले रहने की अधिक संभावना है. हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा ने BSE को एक सावधानी भरा नोट भेजा है. इसमें स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है कि अगर हड़ताल तय समय पर जारी रहती है तो उसकी ब्रांच और ऑफिस में काम से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.

आखिर क्यों हो रही है हड़ताल?

ये हड़ताल नवंबर में मौजूदा 29 लेबर कानूनों को बदलने के लिए नोटिफाई चार नए लेबर कोड का विरोध करने और 'मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों' का विरोध करने के लिए है. AIBOA के जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन ने बताया था कि उनका संगठन 12 फरवरी 2026 को CTU की हड़ताल को समर्थन दे रहा है. उन्होंने बैंक अधिकारियों से हड़ताल के दिन क्लर्क का काम न करने की भी अपील की थी. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Bank Strike Alert

Trending news

विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
DNA
विधायक 134 और मंत्री 149, कर्नाटक में कांग्रेस का जादुई गणित!
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
Missing Children India
हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता! क्या देश में एक्टिव है कोई बड़ा किडनैपिंग नेटवर्क?
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
DNA
इस्लामाबाद को खुश करने की साजिश? भारत की तुलना PAK से क्यों कर रहे रामचंद्र गुहा?
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
Kerala News
'लड़की पर भूत का साया है', केरल के कोल्लम में झाड़-फूंक के नाम पर नाबालिग से रेप
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
viral video
शादी की तैयारियों के बीच नैनी से भावुक मुलाकात, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी दुल्हन
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
New AI Rule
इंटरनेट पर असली और AI कंटेंट पहचानना होगा आसान, सरकार ने बनाए सख्त नियम; जानिए
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
Punjab
सेहत योजना में 10 लाख तक इलाज फ्री, पैसे मांगने वालों की खैर नहीं; CM मान की चेतावनी
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'