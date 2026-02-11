Bank Strike Alert : ग्राहकों के लिए बड़ा अलर्ट! इस दिन बैंकों में लगेगा लॉक: निपटा लें जरूरी काम

Bank Strike Alert : देश भर के बड़े बैंक यूनियनों ने 12 फरवरी 2026 यानी गुरुवार को देश भर में हड़ताल का आह्वान किया है. इससे कई लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है कि 12 फरवरी को बैंक चालू रहेंगे या नहीं. कई कस्टमर ये जानना चाह सकते हैं कि क्या वे उस दिन अपना काम शेड्यूल कर सकते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा ने BSE को हड़ताल के अपने काम पर पड़ने वाले असर के बारे में जानकारी दी है. हालांकि, बड़ा सवाल ये है कि देश भर में बैंक हड़ताल के कारण 12 फरवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे.

बैंक यूनियन 12 फरवरी 2026 को देश भर में हड़ताल करने का प्लान बना रही हैं. AIBEA, AIBOA और BEFI का ये एक्शन नए लेबर कोड का विरोध करने के लिए है. हालांकि, कोई ऑफिशियल छुट्टी घोषित नहीं की गई है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने संभावित रुकावटों की चेतावनी दी है.

किस यूनियन ने देश भर में बैंक हड़ताल का आह्वान किया है?

ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (AIBOA) और बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) जैसी बड़ी बैंक बॉडीज ने अपने मेंबर्स और यूनिट्स से 12 फरवरी 2026 को 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स (CTUs) के साथ देश भर में होने वाली आम हड़ताल में शामिल होने की अपील की है. हड़ताल में शामिल होने की अपील सरकार द्वारा नवंबर में नोटिफाई किए गए चार नए लेबर कोड का विरोध करने और 'वर्किंग क्लास पर बढ़ते हमलों' का भी विरोध करने के लिए है.

पांच दिन के वर्क वीक की मांग

बैंक बॉडीज की यूनिट्स और एम्प्लॉइज को लिखी चिट्ठी के मुताबिक, लागू किए जाने वाले लेबर कोड पूरी तरह से वर्कर्स के खिलाफ हैं और ट्रेड यूनियनों को रजिस्टर करने के लिए सख्त शर्तें तय की गई हैं बैंक एसोसिएशन लंबे समय से वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए लड़ रहे हैं और पांच दिन के वर्क वीक की मांग कर रहे हैं.

क्या 12 फरवरी 2026 को बैंक खुले रहेंगे या बंद रहेंगे?

किसी भी बड़े बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 12 फरवरी 2026 को छुट्टी की घोषणा नहीं की है. इसलिए उस दिन बैंकों के खुले रहने की अधिक संभावना है. हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा ने BSE को एक सावधानी भरा नोट भेजा है. इसमें स्टॉक एक्सचेंज को बताया गया है कि अगर हड़ताल तय समय पर जारी रहती है तो उसकी ब्रांच और ऑफिस में काम से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं.

आखिर क्यों हो रही है हड़ताल?

ये हड़ताल नवंबर में मौजूदा 29 लेबर कानूनों को बदलने के लिए नोटिफाई चार नए लेबर कोड का विरोध करने और 'मजदूर वर्ग पर बढ़ते हमलों' का विरोध करने के लिए है. AIBOA के जनरल सेक्रेटरी एस नागराजन ने बताया था कि उनका संगठन 12 फरवरी 2026 को CTU की हड़ताल को समर्थन दे रहा है. उन्होंने बैंक अधिकारियों से हड़ताल के दिन क्लर्क का काम न करने की भी अपील की थी.