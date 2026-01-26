बैंक जाने से पहले पढ़ लें! क्या 27 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे? यहां चेक करें पूरी लिस्ट

Bank Holiday : पूरे भारत में 27 जनवरी को बैंक बंद रह सकते हैं क्योंकि कर्मचारियों ने देशव्यापी हड़ताल की योजना बनाई है. ये विरोध प्रदर्शन सरकार और अधिकारियों पर पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारियों के लिए 5 डे वीक लागू करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. ये हड़ताल गणतंत्र दिवस के ठीक बाद हो रही है. इससे संभावित रूप से लगातार चार दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं. अगर ऐसा होता है, तो ग्राहकों को कैश जमा, चेक क्लियरेंस और लोन प्रोसेसिंग में देरी का सामना करना पड़ सकता है. बैंक यूनियनों का तर्क है कि सरकार के लंबे समय से किए गए वादों को नजरअंदाज किया गया है. इसके बाद उनके पास हड़ताल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने पहले ही ग्राहकों को लेन-देन की योजना बनाने के लिए अलर्ट कर दिया है.

क्या 27 जनवरी को बैंक बंद रहेंगे?

हड़ताल विशेष रूप से 27 जनवरी के लिए प्लान की गई है. लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी और नियमित रविवार और शनिवार की छुट्टियों के कारण पब्लिक सेक्टर के बैंक 27 जनवरी तक बंद रह सकते हैं. ग्राहकों को लगभग एक सप्ताह तक सेवाओं में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है. ATM, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन-देन जारी रहने की उम्मीद है. लेकिन बड़ी रकम निकालने या चेक जमा करने में देरी हो सकती है.

27 जनवरी को बैंक क्यों बंद हैं?

ये हड़ताल मार्च 2024 में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के बीच वेतन संशोधन वार्ता के दौरान हुए एक समझौते से जुड़ी है. समझौते के तहत सभी शनिवार को बैंक कर्मचारियों के लिए छुट्टी होनी थी. हालांकि, ये बदलाव लागू नहीं किया गया है. यूनियनों ने बार-बार सरकार और बैंक अधिकारियों के साथ ये मुद्दा उठाया है. यूनियनों का तर्क है कि ये सिस्टम पुराना हो गया है. खासकर इसलिए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC और स्टॉक एक्सचेंज सहित कई अन्य सरकारी संस्थान पहले से ही पांच-दिन के शेड्यूल पर काम करते हैं. कर्मचारियों का कहना है कि पांच-दिन के वर्क वीक से प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, क्योंकि वे छूटे हुए घंटों की भरपाई के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 40 मिनट अधिक काम करने को तैयार हैं.

कौन से बैंक बंद रहेंगे?

इस हड़ताल से पब्लिक सेक्टर के बैंकों पर असर पड़ने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख बैंक शामिल हैं जैसे:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB)

बैंक ऑफ इंडिया

कई छोटे सरकारी बैंक भी इसमें शामिल हो सकते हैं. इन बैंकों की शाखाएं 27 जनवरी को बंद रह सकती हैं. इससे शहरों और ग्रामीण इलाकों में नियमित सेवाएं बाधित हो सकती हैं. दूसरी ओर, HDFC, ICICI और कोटक महिंद्रा जैसे प्राइवेट बैंकों के हड़ताल में शामिल होने की संभावना नहीं है. इन बैंकों के ग्राहक बिना किसी बड़ी रुकावट के सामान्य बैंकिंग गतिविधियां जारी रख सकते हैं.

बैंक कर्मचारी क्या मांग कर रहे हैं?

बैंक कर्मचारी सरकार से मार्च 2024 के समझौते का सम्मान करने और सभी शनिवार को छुट्टी देने की मांग कर रहे हैं. उनका मानना ​​है कि इस बदलाव से वर्क-लाइफ बैलेंस बेहतर होगा, तनाव कम होगा और पब्लिक सेक्टर के बैंक अन्य संस्थानों के बराबर आ जाएंगे.

क्या-क्या होगी समस्या?

काउंटर पर कैश जमा और निकालना

चेक क्लियरेंस और प्रोसेसिंग

लोन अप्रूवल और अकाउंट से जुड़े कागजात

हालांकि, डिजिटल और ऑटोमेटेड सेवाओं के सामान्य रूप से काम करने की उम्मीद है. UPI ट्रांजैक्शन, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग, ATM से पैसे निकालना और बैंक कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन सामान्य रूप से काम करेगा.

ग्राहकों को अब क्या करना चाहिए?