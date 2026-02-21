Advertisement
trendingNow13117538
Hindi Newsबिजनेसचेहरा द‍िखाकर होगी एंट्री, देश के इस एयरपोर्ट पर शुरू हुआ DigiYatra; कैसे करता है काम?

चेहरा द‍िखाकर होगी एंट्री, देश के इस एयरपोर्ट पर शुरू हुआ DigiYatra; कैसे करता है काम?

DigiYatra on Mumbai Airport: ड‍िज‍ियात्रा ऐप की सुव‍िधा शुरू होने वाला नवी मुंबई देश का छठा एयरपोर्ट बन गया है. दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर एयरपोर्ट पर यह सुव‍िधा पहले से दी जा रही है. इसके शुरू होने के बाद यात्र‍ियों को भीड़ से राहत म‍िलेगी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Feb 21, 2026, 12:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

चेहरा द‍िखाकर होगी एंट्री, देश के इस एयरपोर्ट पर शुरू हुआ DigiYatra; कैसे करता है काम?

DigiYatra App: अगर आप भी अक्‍सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, द‍िल्‍ली के आईजीआई एयरपोर्ट की तरह अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMIA) ने ड‍िज‍ियात्रा (DigiYatra) सुविधा को शुरू कर द‍िया है. यह कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू होने के करीब दो महीने बाद हुआ है. 21 फरवरी 2026 को एयरपोर्ट ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के नेशनवाइड DigiYatra रोलआउट में शाम‍िल होकर यह डिजिटल सुविधा शुरू की है. इसके साथ ही देश के पांच अन्य एयरपोर्ट पर यह सुव‍िधा म‍िल रही है.

टर्मिनल में मौजूद यात्रियों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग

इस मौके पर ड‍िज‍ियात्रा का उद्घाटन रिमोट के जर‍िये क‍िया गया. इसकी लाइव स्ट्रीमिंग टर्मिनल में मौजूद यात्रियों के लिए की गई. मौके पर तीन यात्रियों ने DigiYatra ई-गेट्स का यूज क‍िया और बायोमेट्रिक एंट्री प्‍वाइंट पर रिबन काटा. DigiYatra फेशियल रिकग्‍न‍िशन टेक्नोलॉजी पर बेस्‍ड है, जो क‍ि कॉन्‍ट्रैक्‍टलैस और पेपरलेस प्रोसेसिंग करता है. इससे चेकप्‍वाइंट पर वेट‍िंग टाइम कम होता है.

डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मजबूत उपाय

एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया क‍ि डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मजबूत उपाय हैं. इसके शुरू होने के बाद यात्रियों को बोर्डिंग पास या आईडी बार-बार दिखाने की जरूरत नहीं होगा. इसके जर‍िये चेहरा स्कैन करके आप आगे बढ़ सकते हैं. यह सुव‍िधा यात्रियों को काफी आराम देगी, खासकर मुंबई के नए एयरपोर्ट पर जहां भीड़ तेजी से बढ़ रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करता है DigiYatra?

DigiYatra सर्व‍िस शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर लंबी लाइन और बार-बार आईडी-बोर्डिंग पास दिखाने का झंझट खत्म हो जाएगा. DigiYatra सरकार की डिजिटल इंड‍िया पहल है, यह यात्री के फेशियल रिकग्‍न‍िशन (चेहरा पहचान) टेक्नोलॉजी से काम करती है. इससे यात्री संपर्क रहित और पेपरलेस तरीके से एयरपोर्ट में एंट्री, सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग करता है. इसमें चेहरा ही आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास बन जाता है.

कैसे करें DigiYatra रजिस्ट्रेशन?

DigiYatra रजिस्ट्रेशन के लि‍ए आप सबसे पहले DigiYatra ऐप (Google Play या App Store से) को डाउनलोड करें. अब मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) के जर‍िये रजिस्टर करें. आधार (या अन्य आईडी) ल‍िंक करें, सेल्फी अपलोड करें और फेस वेरिफिकेशन पूरा करें. DigiYatra ID आपके फोन पर सुरक्षित रहती है.

fallback

फ्लाइट टिकट कैसे एड करें?

टिकट बुक करने के बाद ऐप में बोर्ड‍िंग पास को अपलोड करें या स्कैन करें. ऐप आपके चेहरे, आईडी और ट्रैवल डिटेल्स को लिंक कर देता है. इसमें डेटज्ञ एन्क्रिप्टेड रहता है और 24 घंटे बाद ऑटो डिलीट हो जाता है. इस तरह इसमें आपके प्राइवेसी का पूरी तरह ख्‍याल रखा जाता है.

एयरपोर्ट पर प्रोसेस कैसे रन होता है?

एंट्री गेट पर पर कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करता है. मैच होने पर गेट 5 से 10 सेकेंड में ऑटोमेट‍िक खुल जाता है. इसके बाद स‍िक्‍योर‍िटी चेक की बारी आती है और DigiYatra ई-गेट्स पर फिर से चेहरा स्कैन हो जाता है. क‍िसी तरह की फिजिकल आईडी द‍िखाने की जरूरत नहीं होती. इसके बाद बोर्डिंग गेट पर अपना चेहरा दिखाओ और सीधे प्लेन में एंट्री कर लो.

कहां-कहां म‍िल रही यह सुव‍िधा?

यह सुविधा देश के दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, नवी मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर उपलब्ध है. इसे अभी खासकर घरेलू उड़ानों के लिए शुरू क‍िया गया है. इस सुव‍िधा के शुरू होने से भीड़ कम इकट्ठी होती है और सफर काफी स्मूथ हो जाता है. यद‍ि आपने इसे अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसे अगली फ्लाइट पर जरूर यूज करें.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Digiyatra

Trending news

ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नु कपूर
Hindu Rashtra
ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं: अन्नु कपूर
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
congress
जिस फॉर्मूले से BJP ने कई राज्यों में सरकार बनाई, उसी हथियार से कांग्रेस ने दी चोट
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
How India Gives Report
भारत में दान के मामले में एक से बढ़कर एक 'कर्ण', दे डाले साल भर में 54 हजार करोड़
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
Assam elections
लाइन लगाकर BJP में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता, शाह से मुलाकात के बाद बोरा का दावा
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
CJI Surya Kant
'मेरे नाम से नाइजीरिया में बनाई गई फर्जी साइट्स..',CJI ने जताई साइबर क्राइम पर चिंता
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
FASTag
1 अप्रैल से हाईवे पर बंद होगी ये सुविधा, FASTag-UPI बनेंगे सहारा; नोट कर लें डिटेल
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
RSS chief Mohan Bhagwat
सत्ता की चाहत नहीं, हिंदुओं को एकजुट करने पर है फोकस....RSS चीफ ने बताया मकसद
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
India AI Impact Summit
कैसे बना था पूरा प्लान? AI समिट में कांग्रेस के बनियान प्रोटेस्ट की इनसाइड स्टोरी
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
India-US trade deal
US सेब पर लगे 50% टैरिफ, कश्मीर के किसानों को बचाना है; बोलीं- महबूबा मुफ्ती
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?