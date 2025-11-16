इस दिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होगी इंडिगो और अकासा एयर की पहली उड़ान, जान लीजिये पूरी डिटेल

Navi Mumbai International Airport : इंडिगो और अकासा एयर 25 दिसंबर से नए नवेले नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (NMIA) से अपनी उड़ान सर्विस शुरू करने जा रही हैं. इसी के साथ वे मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे पर ऑपरेशन शुरू करने वाली शुरुआती एयरलाइनों में शामिल हो जाएंगी. दोनों कंपनियों ने अपने शुरुआती फ्लाइट शेड्यूल की घोषणा भी कर दी है.

इंडिगो 25 दिसंबर से उड़ान संचालन शुरू करेगी और NMIA को दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, नार्थ गोवा (Mopa), जयपुर, नागपुर, कोच्चि और मंगलौर से जोड़ने की योजना है. इसमें कुल 10 घरेलू डेस्टिनेशन शामिल हैं.

कंपनी ने बताया कि NMIA को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पूरक बनाते हुए इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मुंबई में बढ़ती हवाई यात्रा की डिमांड को पूरा कर सके. इंडिगो ने कहा कि वह डिमांड के आधार पर आगे अधिक डायरेक्ट रूट जोड़ते हुए अपने ऑपरेशन का विस्तार करती रहेगी. एयरलाइन ने यह भी स्पष्ट किया कि NMIA से शुरू होने वाली ये नई सेवा उसके 95 हवाई अड्डों वाले विशाल घरेलू नेटवर्क को और मजबूत बनाएगी.

अकासा एयर ने भी पूरी की तैयारी

अकासा एयर 25 दिसंबर को अपनी पहली दिल्ली–NMIA फ्लाइट शुरू करेगी. इसी दिन एयरलाइन गोवा के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू करेगी. इसके बाद 26 दिसंबर से कोच्चि और दिल्ली के लिए उड़ानें ऑपरेट होंगी. वहीं नवी मुंबई–अहमदाबाद रूट पर सर्विस 31 दिसंबर से शुरू की जाएंगी. सभी उड़ानों की बुकिंग एयरलाइन की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से शुरू हो चुकी है.

एयरलाइन के मुताबिक, ये कदम उसके विस्तार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब अकासा एयर मुंबई महानगर क्षेत्र से 34 साप्ताहिक उड़ानें ऑपरेट करेगी. कंपनी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में NMIA से उड़ान सेवाओं को बढ़ाकर 300 घरेलू और 50 अंतरराष्ट्रीय साप्ताहिक उड़ानों तक पहुंचाया जाए. ये रणनीति FY 27 तक 10 पार्किंग बेस विकसित करने की व्यापक योजना का हिस्सा है.

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है NMIA

नया एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. यहां हाई-कैपेसिटी कार्गो टर्मिनल, 66 चेक-इन काउंटर, 29 एरोब्रिज, 80 कमरों वाला ट्रांजिट होटल, विस्तृत ड्यूटी-फ्री रिटेल, कोल्ड-चेन कार्गो सुविधाएं और यात्रियों के लिए सेल्फ-बैगेज ड्रॉप, डिजिटल फूड ऑर्डरिंग, लाउंज और बच्चों के लिए प्ले एरिया जैसी सर्विस उपलब्ध हैं.