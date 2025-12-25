वाटर सैल्यूट के साथ पहली बार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग, 7 साल का इंतजार , ₹20000 करोड़ के खर्च से हुआ तैयार

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट को कॉर्मिशयल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है. आज से फ्लाइटें इस एयरपोर्ट से टेकऑफ और लैंडिंग करने लगी है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने पर बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया. कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के साथ यात्रियों में उत्साह देखा गया है. गुरुवार को यात्रियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस दिन का लंबे समय से इंतजार था.

एयरपोर्ट की शुरुआत से बढ़ेगी कनेक्टिविटी



नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी. बेंगलुरु के केंगेरी की रहने वाली साईं प्रदीक्षण ने कहा इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मैं बहुत उत्साहित हूं. मुझे यह बहुत अच्छा लगा है. साईं प्रदीक्षण ने एयरपोर्ट की सुविधाओं की भी तारीफ की. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह पहली कमर्शियल फ्लाइट बेंगलुरु से पहुंची.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट

इंडिगो की फ्लाइट 6ई460 सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां इसका पारंपरिक वॉटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया. इसके बाद एयरपोर्ट से पहली बार इंडिगो की फ्लाइट 6ई882 हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसने सुबह 8:40 बजे उड़ान भरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी नींव रखी थी. लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इस साल 8 अक्टूबर को किया.

नवी मुंबई एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है. मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में, एनएमआईए, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को वैश्विक मल्टी-एयरपोर्ट सिस्टम की श्रेणी में शामिल किया जा सके.आईएएनएस