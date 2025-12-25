Advertisement
trendingNow13052957
Hindi Newsबिजनेसवाटर सैल्यूट के साथ पहली बार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग, 7 साल का इंतजार , ₹20000 करोड़ के खर्च से हुआ तैयार

वाटर सैल्यूट के साथ पहली बार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग, 7 साल का इंतजार , ₹20000 करोड़ के खर्च से हुआ तैयार

नवी मुंबई एयरपोर्ट को कॉर्मिशयल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है. आज से फ्लाइटें इस एयरपोर्ट से टेकऑफ और लैंडिंग करने लगी है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने पर बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 25, 2025, 01:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वाटर सैल्यूट के साथ पहली बार नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग, 7 साल का इंतजार , ₹20000 करोड़ के खर्च से हुआ तैयार

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई एयरपोर्ट को कॉर्मिशयल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है. आज से फ्लाइटें इस एयरपोर्ट से टेकऑफ और लैंडिंग करने लगी है. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने पर बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट दिया गया. कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के साथ यात्रियों में उत्साह देखा गया है. गुरुवार को यात्रियों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस दिन का लंबे समय से इंतजार था.  

एयरपोर्ट की शुरुआत से बढ़ेगी कनेक्टिविटी  
 
नवी मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी. बेंगलुरु के केंगेरी की रहने वाली साईं प्रदीक्षण ने कहा इस एयरपोर्ट के शुरू होने से मैं बहुत उत्साहित हूं. मुझे यह बहुत अच्छा लगा है. साईं प्रदीक्षण ने एयरपोर्ट की सुविधाओं की भी तारीफ की. नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार सुबह पहली कमर्शियल फ्लाइट बेंगलुरु से पहुंची.

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट  

Add Zee News as a Preferred Source

 इंडिगो की फ्लाइट 6ई460 सुबह 8 बजे नवी मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जहां इसका पारंपरिक वॉटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया. इसके बाद एयरपोर्ट से पहली बार इंडिगो की फ्लाइट 6ई882 हैदराबाद के लिए रवाना हुई, जिसने सुबह 8:40 बजे उड़ान भरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इसकी नींव रखी थी.  लगभग 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने इस साल 8 अक्टूबर को किया.  

नवी मुंबई एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है. मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में, एनएमआईए, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि भीड़भाड़ कम हो और मुंबई को वैश्विक मल्टी-एयरपोर्ट सिस्टम की श्रेणी में शामिल किया जा सके.आईएएनएस

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Navi Mumbai

Trending news

'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
Karnataka Bus accident
'ट्रक ने खोया नियंत्रण और स्लीपर बस के फ्यूल टैंक से टकराया,' कर्नाटक हादसे पर IGP
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
Atal Bihari Vajpayee birthday
'राजनीति में विरोधी सिर्फ शत्रु नहीं होता...' अटलजी ने क्यों कही थी ये बात?
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
Gujarat news
'जाको राखे साइयां, मार सके...' 10 वीं मंजिल से गिरा 8वीं पर फंसा, कैसे टली अनहोनी?
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
Political funding
बदल गया BJP और कांग्रेस का डोनेशन ट्रेंड, जानें किसको कितना मिला चंदा
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
All India Weather update
घने कोहरे में 4 डिग्री लुढ़केगा पारा, बारिश होगी? साल के आखिरी हफ्ते पर मौसमी अलर्ट
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
Atal Bihari Vajpayee
25 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है सुशासन दिवस? क्या है अटल बिहारी वाजपेयी से कनेक्शन?
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
BMC elections
उद्धव के राज से हाथ मिलने पर क्‍या बदलेगा? बेटे आदित्‍य ठाकरे ने कह दी 'मन की बात'
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
CM Siddaramaiah
कांग्रेस का अहिंदा फॉर्मूला क्‍या है जिसके दम पर सिद्धारमैया रहेंगे कर्नाटक के CM?
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
Karnataka News
कर्नाटक के चित्रदुर्ग में भीषण हादसा, लॉरी की टक्कर से धू-धूकर जली बस, 17 की मौत
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल
Atal Sansmaran
वाजपेयी जी, आप पाकिस्तान में भी जीत जाएंगे... जब लाहौर के अकबरी किले में गए अटल