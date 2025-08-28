Nayara Energy: रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी की तरफ से सितंबर महीने में क्रूड ऑयल का आयात मौजूदा महीनों के मुकाबले बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है. भारतीय रिफाइनरियों को पहले से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, आइए जानते हैं.
Russia Oil Import: अमेरिका की तरफ से भारतीय निर्यात पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया जा रहा है. अमेरिकी टैरिफ दरकिनार कर भारत सितंबर महीने में रूस से क्रूड ऑयल का आयात बढ़ाने जा रहा है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी अगस्त की तुलना में रूसी तेल की खरीद 10-20% बढ़ा सकती हैं. इसका मतलब यह हुआ कि रोजाना डेढ़ से तीन लाख बैरल एक्स्ट्रा तेल आयात किया जा सकता है. यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस की कई तेल रिफाइनरियां तबाह हो गई थीं. वहां पहले की जितनी मात्रा में तेल रिफाइन नहीं हो पा रहा.
क्रूड ऑयल को रिफाइन करना मुश्किल
रिफाइनरियों के तबाह होने से रूसी उत्पादकों के लिए क्रूड ऑयल को रिफाइन करना मुश्किल हो रहा है, जिससे उन्हें इसकी ज्यादा बिक्री के लिए कीमतें घटानी पड़ सकती हैं. अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो रूस के लिए मौजूदा लेवल पर तेल का निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा. इससे उसकी कमाई पर असर पड़ेगा, जो कि रूस के सरकारी बजट और यूक्रेन से चल रही जंग के लिए बहुत जरूरी है. हालांकि इस बारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज, नायरा एनर्जी और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से किसी तरह की टिप्पणी नहीं की गई.
भारत रूस का बड़ा तेल खरीदार
साल 2022 में यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) ने रूस पर बैन लगाया. इसके बाद भारत रूस से तेल का बड़ा खरीदार बन गया और भारतीय रिफाइनरियों को सस्ता तेल मिला. हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंन ने भारत के इस कदम की आलोचना की और भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया. दूसरी तरफ भारत सरकार टैरिफ विवाद को बातचीत के जरिये हल करने की कोशिश कर रही है. साथ ही, पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश में हैं. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भारत सस्ते रूसी तेल से मुनाफा कमा रहा है.
रूस में तेल की अधिकता
पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस की 10 रिफाइनरियों पर हमला किया, जिससे रूस की 17% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो गई. इससे रूस के पास अपने रिफाइनरियों में प्रोसेस्ड करने से ज्यादा कच्चा तेल बचा है, जिसे वह निर्यात करना चाहता है. वोर्टेक्सा के आंकड़ों के अनुसार, अगस्त के पहले 20 दिन में भारत ने रोजाना 15 लाख बैरल रूसी क्रूड ऑयल का आयात किया. यह भले ही जुलाई के बराबर है, लेकिन जनवरी-जून के औसत 16 लाख बैरल रोजाना से थोड़ा कम है. भारत समुद्री रास्ते से रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन गया है. यह भारत की तेल जरूरतों का करीब 40% है.
भारत की क्या है रणनीति
भारत की तरफ से सस्ते रूसी तेल को प्राथमिकता दी जा रही है. इससे महंगे ओपेक तेल की भारत में हिस्सेदारी कम हुई है. 2024 में ओपेक की हिस्सेदारी में थोड़ी वृद्धि हुई, यह आठ साल के दौरान पहली बार थी. तीन कारोबारियों के अनुसार रूसी निर्यातकों ने सितंबर में लोड होने वाले यूराल्स क्रूड ऑयल को ब्रेंट बेंचमार्क से 2-3 डॉलर प्रति बैरल सस्ते में बेचा. यह अगस्त के 1.50 डॉलर प्रति बैरल के डिस्काउंट से सस्ता है. जानकारों का यह भी कहना है कि जब तक भारत की तरफ से स्पष्ट नीति नहीं बनायी जाती या व्यापार की स्थिति में बड़ा बदलाव नहीं होता, रूसी तेल देश की सप्लाई का मुख्य हिस्सा बना रहेगा.
क्या हैं चुनौतियां
अगर भारत की तरफ से रूसी तेल का आयात बंद किया गया तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रोजाना करीब 10 लाख बैरल की कमी हो सकती है. इससे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं. जानकारों का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ और बैन का असर अक्टूबर के महीने में भारत पहुंचने वाले तेल कार्गो में दिखेगा. इसके अलावा, ईयू ने 2 सितंबर से रूसी तेल की कीमत 47.60 डॉलर प्रति बैरल पर सीमित कर दी है, जो बाजार मूल्य से 15% कम है.