RBI Gold Loan Data: कुछ ही द‍िन पहले की बात है जब पीएम मोदी ने देशवास‍ियों से कम सोना खरीदने की अपील की थी. उन्‍होंने कहा था यद‍ि आप अगले दो से तीन साल सोना कम खरीदते हैं तो इससे देश के व‍िदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद म‍िलेगी. उनकी अपील के बाद सोने की खरीद कम हुई है. लेक‍िन गोल्‍ड को ग‍िरवी रखकर पैसे लेने के मामले में लगातार तेजी आ रही है. र‍िजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों से देश के बदल रहे वित्तीय मिजाज की दिलचस्प कहानी बयां हो रही है. लोगों के बीच इस समय गोल्ड लोन लेने की होड़ मची है. र‍िजर्व बैंक के आंकड़ों से साफ हुआ है क‍ि एनबीएफसी (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) की तरफ से बांटे गए गोल्ड लोन में सालाना आधार पर 70 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.