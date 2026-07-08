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Gold Loan: सोना खरीदने से बना रहे दूरी! गोल्‍ड लोन का बढ़ रहा क्रेज, 70 फीसदी की उछाल के पीछे क्‍या है कारण?

Gold Loan Portfolio: प‍िछले एक से डेढ़ साल के दौरान सोने के दाम में तेज उछाल देखा गया. इस दौरान एनबीएफसी की तरफ से द‍िये जाने वाले गोल्‍ड लोन का ग्राफ भी तेजी से चढ़ा है. प‍िछले एक साल के दौरान इसमें 70 फीसदी की ग्रोथ देखी गई.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 08, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:50 AM IST
Gold Loan: सोना खरीदने से बना रहे दूरी! गोल्‍ड लोन का बढ़ रहा क्रेज, 70 फीसदी की उछाल के पीछे क्‍या है कारण?
Image Credit: file photoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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