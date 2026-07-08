RBI Gold Loan Data: कुछ ही दिन पहले की बात है जब पीएम मोदी ने देशवासियों से कम सोना खरीदने की अपील की थी. उन्होंने कहा था यदि आप अगले दो से तीन साल सोना कम खरीदते हैं तो इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में मदद मिलेगी. उनकी अपील के बाद सोने की खरीद कम हुई है. लेकिन गोल्ड को गिरवी रखकर पैसे लेने के मामले में लगातार तेजी आ रही है. रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों से देश के बदल रहे वित्तीय मिजाज की दिलचस्प कहानी बयां हो रही है. लोगों के बीच इस समय गोल्ड लोन लेने की होड़ मची है. रिजर्व बैंक के आंकड़ों से साफ हुआ है कि एनबीएफसी (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) की तरफ से बांटे गए गोल्ड लोन में सालाना आधार पर 70 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
इसके साथ ही गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाला लोन सेगमेंट बन गया है. इसने पर्सनल और व्हीकल लोन जैसे दूसरे सेग्मेंट को पीछे छोड़ दिया है. केंद्रीय बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, मई 2026 तक NBFC का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो बढ़कर 3.30 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. अगर मई 2025 की बात करें, तो उस समय यह आंकड़ा 1.94 लाख करोड़ रुपये था. इसका मतलब हुआ कि महज एक साल के अंदर कंपनियों ने गोल्ड ज्वैलरी के बदले करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के नए लोन बांट दिए. आरबीआई की लिस्ट में शामिल तमाम तरह के लोन में गोल्ड लोन की रफ्तार सबसे हैरान करने वाली रही है.
NBFC क्रेडिट सालाना बेस पर 14.2% बढ़कर 58.61 लाख करोड़ रुपये हो गया.
गोल्ड लोन सबसे तेजी से बढ़ने वाली कैटेगरी बनकर उभरी, 3.30 लाख करोड़ पर पहुंचा आंकड़ा.
रिटेल लोन सबसे बड़ा सेगमेंट बना रहा. इसकी हिस्सेदारी कुल बकाया क्रेडिट का करीब 43% रही.
इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ सुस्त होकर 7.3% रही. इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सेक्टर के लोन में 5.8% की बढ़ोतरी.
कमर्शियल रियल एस्टेट लोन में 40.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो इस सेगमेंट में नई तेजी का संकेत है.
गोल्ड लोन का ग्राफ पिछले एक साल के दौरान भले ही सबसे तेजी से आगे की तरफ भागा हो. लेकिन कुल लोन के मामले में अभी भी रिटेल लोन का दबदबा सबसे बड़ा है. मई 2026 तक सभी NBFC की कुल लोन बुक 14.2 प्रतिशत की सालाना बढ़त के साथ 58.61 लाख करोड़ पर पहुंच गई. इस पूरे खजाने में से अकेले रिटेल लोन की हिस्सेदारी करीब 43 प्रतिशत रही है. रिटेल सेगमेंट में सबसे ज्यादा पैसा होम लोन (8.35 लाख करोड़) और व्हीकल लोन (6.18 लाख करोड़) के रूप में बाजार में फैला है.
आरबीआई के आंकड़ों से यह भी साफ है कि कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर से पुरानी रौनक लौट रही है. इस सेक्टर को मिलने वाले कर्ज में 40.2 प्रतिशत की तेजी आई है और यह बढ़कर 1.20 लाख करोड़ पर पहुंच गया. इसके उलट, बड़ी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलने वाले लोन की रफ्तार सुस्त पड़ गई है. इंडस्ट्रीज को मिलने वाला क्रेडिट 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़कर 21.89 लाख करोड़ रुपये पर ही पहुंचा है.
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सोने-चांदी में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।