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Hindi Newsबिजनेस8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट; पोर्टल पर आ रही है टेक्निकल दिक्कत; NC-JCM ने रखी बड़ी डिमांड

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट; पोर्टल पर आ रही है टेक्निकल दिक्कत; NC-JCM ने रखी बड़ी डिमांड

8th CPC: 8वें वेतन आयोग की मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 नजदीक है. लेकिन, कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को आधिकारिक पोर्टल पर मेमोरेंडम अपलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 22, 2026, 03:01 PM IST
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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट; पोर्टल पर आ रही है टेक्निकल दिक्कत; NC-JCM ने रखी बड़ी डिमांड

8th Pay Commission :  केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों, जिनमें (NC-JCM और AIDEF) शामिल हैं, वो 8वें वेतन आयोग को अपना मेमोरेंडम जमा करने में तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहे हैं. इसी कारण इन संगठनों ने मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि को 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मई 2026 करने की मांग की है. हालांकि, 8वें वेतन आयोग ने फिलहाल 30 अप्रैल की समय सीमा पर ही कायम रहने का संकेत दिया है.

8वें वेतन आयोग की मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम डेट नजदीक

8वें वेतन आयोग की मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 नजदीक है. लेकिन, कई केंद्रीय कर्मचारी संगठनों को आधिकारिक पोर्टल पर मेमोरेंडम अपलोड करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. राष्ट्रीय परिषद (स्टाफ साइड), जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने इस समस्या को लेकर 8वें वेतन आयोग को पत्र लिखा है और पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को जल्द ठीक करने की मांग की है. NC-JCM ने ये भी अनुरोध किया है कि मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई 2026 की जाए, क्योंकि कई संगठनों को समय पर दस्तावेज जमा करने में कठिनाई हुई है.

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NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को क्या लिखा?

NC-JCM के सदस्य सचिव पंकज जैन ने 8वें वेतन आयोग को बताया कि संगठन को मेमोरेंडम अपलोड करने में लगातार तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. पत्र में लिखा गया है, 'हम पिछले नौ दिनों से राष्ट्रीय परिषद (JCM) स्टाफ साइड द्वारा तैयार मेमोरेंडम को 8वें CPC के पोर्टल पर अपलोड करने का प्रयास कर रहे हैं. लेकिन, पोर्टल हमारे कंटेंट स्वीकार नहीं कर रहा है, जबकि प्रत्येक उत्तर 10,000 कैरेक्टर से कम है.' NC-JCM ने आगे कहा कि देशभर से अन्य संगठनों और व्यक्तियों की भी ऐसी ही शिकायतें मिल रही हैं. मजबूरी में उन्हें मेमोरेंडम ईमेल के माध्यम से सदस्य सचिव और निदेशक को भेजना पड़ा.

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NC-JCM की प्रमुख मांगें

NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग से ये मांगें की हैं

  • पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को जल्द ठीक किया जाए

  • पोर्टल को उपयोगकर्ता (user-friendly) बनाया जाए

  • मेमोरेंडम जमा करने की प्रक्रिया के लिए स्टेप-बाय-स्टेप SOP जारी किया जाए

समय सीमा बढ़ाने की मांग क्यों?

NC-JCM ने कहा है कि तकनीकी समस्याओं के कारण केंद्रीय कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और व्यक्तियों के लिए मेमोरेंडम समय पर अपलोड करना बेहद कठिन हो गया है. इसलिए संगठन ने सुझाव दिया है कि मेमोरेंडम PDF और MS Word फॉर्मेट में ईमेल के जरिए भी स्वीकार किए जाएं और अंतिम तिथि को 30 अप्रैल 2026 से बढ़ाकर 31 मई 2026 किया जाए.

8वें वेतन आयोग का रुख

हालांकि, 8वें वेतन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट किया है कि मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 ही है.

वेबसाइट पर जारी संदेश में कहा गया है, 'मेमोरेंडम जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 है. हालांकि, जो यूनियन/एसोसिएशन आयोग से मुलाकात के लिए पुणे या नई दिल्ली में बैठक चाहते हैं. उन्हें 20 अप्रैल 2026 तक मेमोरेंडम जमा करना होगा.'

AIDEF ने भी उठाई मांग

ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) के सचिव सी श्रीकुमार ने भी 8वें वेतन आयोग को पत्र लिखकर वेबसाइट पर आ रही तकनीकी समस्याओं की शिकायत की है. AIDEF ने भी मेमोरेंडम जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मई 2026 करने की मांग की है.

11 मई को NC-JCM की बैठक

राष्ट्रीय परिषद (JCM) की 49वीं बैठक 11 मई 2026 (सोमवार) को दोपहर 3 बजे नई दिल्ली स्थित कैबिनेट सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी. इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे, जिसमें स्टाफ साइड द्वारा प्रस्तावित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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