DA-DR बढ़ोतरी में देरी से भड़का NC-JCM, 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच कैबिनेट सचिव को लिखी चिट्ठी

NC-JCM Writes To Cabinet Secy : सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद की सर्वोच्च संस्था, नेशनल काउंसिल- ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने जनवरी 2026 से लंबित महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, NC-JCM के स्टाफ पक्ष ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर घोषणा में तेजी लाने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा है. 13 अप्रैल की तारीख वाले पत्र में NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि DA बढ़ोतरी की घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष और आशंकाएं पैदा हो रही हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष

पत्र में NC-JCM ने कहा कि आप भली-भांति जानते हैं कि हर साल जनवरी से देय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए DA/DR की किस्त मार्च के अंतिम सप्ताह में घोषित कर दी जाती है. दुर्भाग्यवश, इस साल अब तक सरकार ने 1 जनवरी से देय DA/DR की घोषणा नहीं की है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष और चिंता बढ़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बीच, संस्था से जुड़े परिसंघ कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने 16 अप्रैल को इस मुद्दे पर देशव्यापी प्रदर्शन किया था। परिसंघ ने 14 अप्रैल को भी इसी तरह का पत्र भेजकर सरकार से बिना और देरी किए DA बढ़ोतरी की घोषणा करने की मांग की थी। इसके बाद NC-JCM ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया है कि 1 जनवरी 2026 से DA बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए। संस्था ने कहा कि भत्ते की घोषणा अब और देरी के बिना की जानी चाहिए।

वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) की दर मूल वेतन का 58% है. ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत के आधार पर 2% बढ़ोतरी की उम्मीद है. संशोधित DA केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को महंगाई के अनुसार समायोजित करने में मदद करेगा. पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) फिलहाल 58% है. उसमें भी समान बढ़ोतरी की उम्मीद है. सरकार साल में दो बार DA बढ़ोतरी की घोषणा करती है. जनवरी और जुलाई.

DA बढ़ोतरी की नहीं हुई घोषणा

केंद्रीय कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि DA बढ़ोतरी की घोषणा होली से पहले हो जाएगी. ये 4 मार्च को मनाई गई थी. हालांकि, फैसला अब तक लंबित है. NC-JCM स्टाफ पक्ष की ये मांगें ऐसे समय आई हैं, जब कर्मचारी मंच ने 8वें वेतन आयोग के लागू होने की समयसीमा पर स्पष्टता की कमी को लेकर चिंता जताई है.

NC-JCM ने आयोग को अपना ज्ञापन सौंप दिया है. इसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में कई बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है. इसमें 3.833 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम शुरुआती वेतन 69,000 रुपये, 6% वार्षिक वेतन ग्रोथ, पदोन्नति के समय दो इंक्रीमेंट के साथ न्यूनतम 10,000 रुपये का लाभ, ग्रेच्युटी गणना में सुधार समेत कई अहम सुझाव शामिल हैं. मांगों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली, अनुकंपा नियुक्तियों का पूर्ण प्रावधान आदि भी शामिल हैं.

8वां वेतन आयोग अंतिम सिफारिशें सौंपने से पहले हितधारकों के साथ बैठकें कर फीडबैक ले रहा है. इस कदम का असर 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा.