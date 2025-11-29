Realestate News: पहले शेयर बाजार ने र‍िकॉर्ड बनाया, अब सोना-चांदी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है. आम आदमी इन सभी में न‍िवेश करके खुश हो रहा है. हो भी क्‍यों न, उसको डबल ड‍िज‍िट में र‍िटर्न जो म‍िल रहा है. लेक‍िन इस सबके बीच देश के अमीर लोग चुपचाप दूसरी चीजों में न‍िवेश करने में ब‍िजी हैं. जी हां, वे अपना न‍िवेश शेयर बाजार और सोने से अलग अल्ट्रा-लग्जरी हाउस‍िंग और टॉप क्लास कमर्शियल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं. नई र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि यह सेक्‍टर अब देश का 'नया ब्लू-चिप एसेट' बन गया है.

पुराने इलाकों में नई बिल्डिंग बनने की गुंजाइश खत्‍म

दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन, मुंबई के वर्ली-बांद्रा सी-फेसिंग एर‍िया, गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड, बेंगलुरु की कोरमंगला-इंदिरानगर इन इलाकों में नई बिल्डिंग बनने की गुंजाइश खत्‍म हो गई है. नतीजा यह क‍ि पुरानी प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं. नाइट फ्रैंक और CBRE की रिपोर्ट का दावा है क‍ि इन इलाकों में अल्‍ट्रा लग्‍जरी फ्लैट और ग्रेड-A ऑफिस पिछले चार से पांच साल में 40-80% तक महंगे हो चुके हैं. इसके अलावा इनका 6 से 10% सालाना किराया भी मिल रहा है. बड़ी-बड़ी एमएनसी ऑफ‍िस स्‍पेस को क‍िराये पर लेते हैं.

लग्जरी नहीं, वेल्थ बचाने का सुरक्षित तरीका

न‍िराला वर्ल्ड के CMD सुरेश गर्ग का कहना है ये इनवेस्‍टमेंट केवल लग्जरी नहीं, बल्‍क‍ि वेल्थ बचाने का सुरक्षित तरीका है. ये सेगमेंट अब महज स्टेटस सिंबल नहीं रहा, हर साल डिमांड बढ़ रही है, नई सप्लाई करीब-करीब जीरो है. इसल‍िए कीमत कभी नीचे नहीं आएंगी. अमीर लोग यही पर अपना न‍िवेश बढ़ा रहे हैं. RG ग्रुप के हिमांशु गर्ग कहते है अमीर लोग इन प्रॉपर्टी को 5-10 साल में बेचने के लिए नहीं खरीद रहे. ये लोग अपने नाती-पोतों के लिए विरासत बना रहे हैं.

र‍ियलएस्‍टेट सेक्‍टर से जुड़े गौरव सोबती बताते हैं क‍ि इन इलाकों में खरीददार रेट नहीं देखते. वे केवल यही पूछते हैं क‍ि अमुक प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं? मिल गई तो जितना भी दाम हो, देने के ल‍िए तैयार हैं. कहने का मतलब है क‍ि जब देश का आम आदमी सोना और शेयर खरीदने में ब‍िजी है, तब देश के अरबपति चुपचाप सबसे महंगे घर खरीदकर बैठ गए हैं.