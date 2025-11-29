Advertisement
trendingNow13022662
Hindi Newsप्रॉपर्टी

न सोना, न शेयर... देश के अरबपत‍ि यहां कर रहे जमकर इनवेस्‍टमेंट, इस सेक्‍टर पर सबका फोकस

Richest People Investment: नाइट फ्रैंक और CBRE की रिपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि इन इलाकों में अल्‍ट्रा लग्‍जरी फ्लैट और ग्रेड-A ऑफिस पिछले चार से पांच साल में 40-80% तक महंगे हो चुके हैं. इतना ही नहीं इन प्रॉपर्टी से हर साल 6 से 10% सालाना किराया भी मिल रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

न सोना, न शेयर... देश के अरबपत‍ि यहां कर रहे जमकर इनवेस्‍टमेंट, इस सेक्‍टर पर सबका फोकस

Realestate News: पहले शेयर बाजार ने र‍िकॉर्ड बनाया, अब सोना-चांदी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है. आम आदमी इन सभी में न‍िवेश करके खुश हो रहा है. हो भी क्‍यों न, उसको डबल ड‍िज‍िट में र‍िटर्न जो म‍िल रहा है. लेक‍िन इस सबके बीच देश के अमीर लोग चुपचाप दूसरी चीजों में न‍िवेश करने में ब‍िजी हैं. जी हां, वे अपना न‍िवेश शेयर बाजार और सोने से अलग अल्ट्रा-लग्जरी हाउस‍िंग और टॉप क्लास कमर्शियल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं. नई र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि यह सेक्‍टर अब देश का 'नया ब्लू-चिप एसेट' बन गया है.

पुराने इलाकों में नई बिल्डिंग बनने की गुंजाइश खत्‍म

दिल्ली के लुटियंस बंगला जोन, मुंबई के वर्ली-बांद्रा सी-फेसिंग एर‍िया, गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड, बेंगलुरु की कोरमंगला-इंदिरानगर इन इलाकों में नई बिल्डिंग बनने की गुंजाइश खत्‍म हो गई है. नतीजा यह क‍ि पुरानी प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं. नाइट फ्रैंक और CBRE की रिपोर्ट का दावा है क‍ि इन इलाकों में अल्‍ट्रा लग्‍जरी फ्लैट और ग्रेड-A ऑफिस पिछले चार से पांच साल में 40-80% तक महंगे हो चुके हैं. इसके अलावा इनका 6 से 10% सालाना किराया भी मिल रहा है. बड़ी-बड़ी एमएनसी ऑफ‍िस स्‍पेस को क‍िराये पर लेते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

लग्जरी नहीं, वेल्थ बचाने का सुरक्षित तरीका
न‍िराला वर्ल्ड के CMD सुरेश गर्ग का कहना है ये इनवेस्‍टमेंट केवल लग्जरी नहीं, बल्‍क‍ि वेल्थ बचाने का सुरक्षित तरीका है. ये सेगमेंट अब महज स्टेटस सिंबल नहीं रहा, हर साल डिमांड बढ़ रही है, नई सप्लाई करीब-करीब जीरो है. इसल‍िए कीमत कभी नीचे नहीं आएंगी. अमीर लोग यही पर अपना न‍िवेश बढ़ा रहे हैं. RG ग्रुप के हिमांशु गर्ग कहते है अमीर लोग इन प्रॉपर्टी को 5-10 साल में बेचने के लिए नहीं खरीद रहे. ये लोग अपने नाती-पोतों के लिए विरासत बना रहे हैं.

र‍ियलएस्‍टेट सेक्‍टर से जुड़े गौरव सोबती बताते हैं क‍ि इन इलाकों में खरीददार रेट नहीं देखते. वे केवल यही पूछते हैं क‍ि अमुक प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं? मिल गई तो जितना भी दाम हो, देने के ल‍िए तैयार हैं. कहने का मतलब है क‍ि जब देश का आम आदमी सोना और शेयर खरीदने में ब‍िजी है, तब देश के अरबपति चुपचाप सबसे महंगे घर खरीदकर बैठ गए हैं. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

realestate

Trending news

हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
AIMIM
हम पर आएगी तो इंशाअल्लाह गली-गली कम पड़ेगी... AIMIM विधायक ने दी धमकी
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
Mahayuti Government
शिवसेना का बड़ा आरोप... महाराष्ट्र में हो रहा है 'विकास' का ढोंग! आदिवासी हैं परेशा
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
Karnataka Congress
उपमा-इडली पर तय हुआ कर्नाटक का भविष्य! शिवकुमार-सिद्धारमैया के ब्रेकफास्ट की कहानी
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
India Maritime Power
समंदर में सुपरपावर बनने की रेस में भारत की लंबी छलांग; 10 देशों में लहराया परचम
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
Rahul Gandhi
नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई फिर टली, सोनिया-राहुल पर लगे हैं गंभीर आरोप
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
karnataka
CM पद की रेस में कूदे कर्नाटक के गृह मंत्री, बोले- कुछ लोग मुझे देखना चाहते हैं सीएम
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
'बस ‘कमर्शियल लेन-देन’ बनकर रह गया है विवाह...', दहेज प्रथा पर सख्त सुप्रीम कोर्ट
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
Airbus A320 Technical Issue
A320 पर चीन की छाया? IndiGo-Air India को लेकर फैली अफवाह की असली सच्चाई सामने आई
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
Indigo Flight Cancel
सूरज ने ऐसा क्या कर दिया कि उड़ान नहीं भर पा रहीं 6000 फ्लाइट्स, जानिए क्या है CME?
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस
Supreme Court
महिलाओं की खतना पर पाबंदी: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्यों भेजा नोटिस