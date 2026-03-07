Gen-Z का भरोसा, नेपाल राजनीति का नया चेहरा; जानिए कितनी संपत्ति के मालिक हैं 'नेता' बालेन शाह?

New Nepal PM: नेपाल चुनाव ने एक अनोखी कहानी को सुर्खियों में ला दिया है. रैपर से नेता बने व्यक्ति ने देश के पारंपरिक राजनीतिक दिग्गजों को चुनौती दी है. इस बदलाव के केंद्र में 35 साल के बालेन शाह हैं. काठमांडू के पूर्व मेयर और नेपाल के भावी PM कहे जा रहे बालेन शाह ने सीधी टक्कर में पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को 50 हजार वोटों से हरा दिया है. हाई-प्रोफाइल झापा-5 सीट पर हुए चुनाव में बालेंद्र को 68,348 वोट मिले. जबकि ओली महज 18,734 वोट हासिल कर सके. इस प्रकार पूर्व PM को एक युवा उम्मीदवार के हाथों हार झेलनी पड़ी है. इस जीत के बाद बालेंद्र शाह के समर्थक जमकर जश्न मना रहे हैं.

पिछले साल सितंबर यानी 2025 में सोशल मीडिया पर लगे अल्पकालिक प्रतिबंध के खिलाफ Gen-Z के विरोध प्रदर्शनों से नेपाल की राजनीति में हलचल मच गई थी. जिसके बाद बालेन शाह प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार के रूप में उभरकर सामने आए हैं. शाह ने पिछले साल सितंबर में नेपाल में पैदा हुई राजनीतिक अस्थिरता में भी अहम भूमिका निभाई थी. वे उन Gen-Z प्रदर्शनकारियों के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे. उन्होंने नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. इसके अलावा, उन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नेतृत्व में बने अंतरिम सरकार के गठन में भी भूमिका निभाई थी, जिसे नेपाल में चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी.

बालेन शाह कौन हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

बालेंद्र शाह को उनके स्टेज नेम ‘बालेन’ के नाम से भी जाना जाता है. उनका का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू, नेपाल में हुआ था. बालेन 35 वर्षीय नेपाली राजनेता, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और रैपर हैं. वे 5 मार्च 2026 को होने वाले आम चुनावों के बाद नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के मजबूत दावेदारों में से एक माने जा रहे हैं. बालेन शाह का जन्म मधेशी परिवार में हुआ था. जो मैथिली भाषा बोलता है. उनके पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक थे. हालांकि, बालेन शाह ने अपने धार्मिक विचारों पर ज्यादा जोर नहीं दिया है, लेकिन उनकी जड़ें हिंदू मधेशी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं.

बालेन शाह की शिक्षा

बालेन शाह ने अपनी पढ़ाई विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (VTU) और वीएस निकेतन सेकेंडरी स्कूल से पूरी की है. वे 2022 से 2026 तक काठमांडू के मेयर रह चुके हैं. वर्तमान में बालेन राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) से जुड़े हुए हैं और नेपाली नागरिकता रखते हैं. राजनीति में आने से पहले बालेन शाह ने नेपाल के हिप-हॉप आंदोलन में अपनी पहचान बना ली थी. उनका म्यूजिक करियर 2010 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुआ था.

उन्होंने अपना पहला गाना “Sadak Balak” रिलीज किया, जिसमें नेपाल के शहरी युवाओं के संघर्ष को दिखाया गया था. 2013 में उन्हें तब लोकप्रियता मिली जब वे Raw Barz नाम की यूट्यूब रैप बैटल सीरीज में नजर आए. इससे उन्हें नेपाल के अंडरग्राउंड हिप-हॉप सीन में काफी पहचान मिली. उनके अधिकतर गाने भ्रष्टाचार, असमानता और शहरी युवाओं की समस्याओं जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित थे. उनका एक लोकप्रिय गाना “Balidan” था, जो देश की राजनीति में फैले भ्रष्टाचार पर आधारित था. यूट्यूब पर इसका वीडियो अपलोड होने के बाद यह खासकर युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो गया था.

कितनी संपत्ति के मालिक हैं 'नेता' बालेन शाह?

2025 में बालेन शाह ने नेपाली फिल्म Laaj Sharanam के लिए 'Nepal Haseko...' गीत को कंपोज किया, लिखा और गाया. ये गाना पहले उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ और बाद में फिल्म में शामिल किया गया. जिसके बाद यह यूट्यूब पर ट्रेंडिंग गानों में शामिल हो गया. काठमांडू के पूर्व मेयर और प्रमुख राजनेता बालेन शाह की अनुमानित संपत्ति करीब 5-6 करोड़ नेपाली रुपये बताई जाती है. ये लगभग 3.1 से 3.8 करोड़ भारतीय रुपये के बराबर है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मासिक आय 3 लाख नेपाली रुपये से अधिक है, ये उनके पेशे और राजनीति से आती है. बालेन शाह की पत्नी का नाम सबीना काफ्ले है. दोनों की शादी 2018 में हुई थी. सबीना काफ्ले ने बालेन शाह के सफर में उनका साथ दिया है.