Sushila Karki Net Worth: नेपाल में चल रही भारी उथल-पुथल के बीच पड़ोसी मुल्‍क के नए प्रधानमंत्री के नाम पर सहमत‍ि बन गई है. 12 सितंबर को पूर्व चीफ जस्‍ट‍िस सुशीला कार्की (Sushila Karki) को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में न‍ियुक्‍त करने पर सहमति बन गई. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्देल ने जानकारों से इसको लेकर व‍िचार-व‍िर्मश क‍िया. Gen-Z प्रदर्शनकारियों ने डिस्कॉर्ड पर वोटिंग में कार्की को चुना, यहां उन्हें 58% सपोर्ट म‍िला. नेपाल में तख्तापलट के बाद संसद को भंग कर दिया गया है और सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमत‍ि बन गई है.

ओली के इस्तीफे के बाद कार्की के नाम पर फैसला

भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बीच केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद कार्की के नाम पर फैसला क‍िया गया. कार्की ने कहा, 'मैं Gen-Z के समर्थन को स्वीकार करती हूं और देश को स्थिरता दूंगी.' कार्की की पहचान नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी शख्‍स‍ियत के रूप में रही है. उन्‍होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सूचना मंत्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया था. अब जब कार्की नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाली हैं तो सोशल मीड‍िया और इंटरनेट पर उनकी संपत्‍त‍ि को लेकर चर्चा तेजी हो गई है. आइए जानते हैं उनकी नेटवर्थ के बारे में-

यह भी पढ़ें: BHU से पढ़ीं सुशीला कार्की होंगी नेपाल की अंतरिम PM, शनिवार सुबह होगा शपथ, संसद भंग

Add Zee News as a Preferred Source

सुशीला कार्की की नेटवर्थ

नेपाल के बाकी लोक सेवकों की तरह सुशीला कार्की के पास क‍ितनी संपत्‍त‍ि है, इसको लेकर स्‍पष्‍ट जानकारी नहीं है. मुख्‍य न्‍यायाधीश के पद पर रहने के दौरान उनका वेतन करीब 1,00,000 रुपये नेपाली रुपये प्रत‍ि माह रहा. mabumbe की र‍िपोर्ट की मानें तो कार्की की कुल नेटवर्थ 50-100 मिलियन नेपाली रुपये (भारतीय मुद्रा में 3 करोड़ से 6 करोड़ रुपये तक) है.

कौन हैं सुशीला कार्की

नेपाल के अंतर‍िम प्रधानमंत्री के रूप में शन‍िवार को शपथ लेने जा रहीं सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को बिराटनगर में हुआ था. सात भाई-बहनों में सबसे बड़ी कार्की किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्‍होंने पॉल‍िट‍िकल साइंस में एमए बनारस हिंदू विश्‍वविद्यालय से और एलएलबी त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय से की. 1990 के जनआंदोलन में भी उन्‍होंने ह‍िस्‍सा ल‍िया और जेल गईं. उन्‍होंने अपने जेल के अनुभव पर उपन्यास 'कारा' लिखा.

यह भी पढ़ें: सुलगते नेपाल की कमान थामने जा रहीं सुशीला कार्की का मिजाज कैसा है, BHU वाले दोस्त ने किया बड़ा खुलासा!

महाभियोग के कारण मुख्य न्यायाधीश के पद से हटना पड़ा

साल 2008 में वह सीन‍ियर एडवोकेट बनीं, 2009 में सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज और 2010 में स्थायी जज न‍ियुक्‍त हुईं. 11 जुलाई 2016 को वह नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं. लेकिन साल 2017 में महाभियोग के कारण 65 साल की उम्र में वह र‍िटायर हो गईं. कार्की का चयन राजनीतिक वर्ग के प्रति लोगों के असंतोष से हुआ है. Gen-Z की तरफ से क‍िये जा रहे प्रदर्शन, भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया बैन और आर्थिक संकट पर लोगों का गुस्‍सा फूटा. इस दौरान 22 लोगों की मौत हो गई.

काठमांडू में संसद और पीएम हाउस में आग लगाई गई. बालेन शाह का नाम भी नए प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चा में था. लेकिन कार्की को इसमें सफलता म‍िली. कार्की की तरफ से चुनाव कराने और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा क‍िया गया है.