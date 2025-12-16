भारत के नोटों से दौड़ेगी नेपाल की इकोनॉमी, 10 साल बाद हटा बैन, अब बेधड़क ले जा सकेंगे ₹200, ₹500 के नोट

Advertisement
Indian Currency:  भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भारतीय करेंसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब आप नेपाल में भी 200 रुपये , 500 रुपये की भारतीय करेंसी लेकर खरीदारी कर सकेंगे.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 16, 2025, 09:37 AM IST
Nepal left ban on Indian Currency: भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने भारतीय करेंसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है. अब आप नेपाल में भी 200 रुपये , 500 रुपये की भारतीय करेंसी लेकर खरीदारी कर सकेंगे. नेपाल सरकार ने 10 साल बाद इस पाबंदी को हटाते हुए भारतीय 200 और 500 रुपये के नोटों के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा पर्यटकों को होने वाला है. नेपाल घूमने के लिए जाने वाले लोगों को अब करेंसी एक्सचेंज के झंझट से आजादी मिल जाएगी.  नेपाल सरकार के फैसले के बाद वहां भारत की 200 और 500 रुपये की करेंसी रखना और खर्च करना वैध हो जाएगा.  नेपाल जाने वालों लोगों के लिए आसानी तो होगी ही, साथ ही साथ नेपाल की अर्थव्यवस्था, वहां के कारोबार, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. नेपालियों के लिए नए अवसर पैदा होंगे .  

नेपाल में चलेंगे 200, 500 रुपये वाले नोट

नेपाल ने भारत के 200 और 500 रुपये के नोटों से प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है. यह फैसला तब आया है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नियमों में बदलाव किया और पड़ोसी देशों में घूमने के लिए बड़ी करेंसी ले जाने की छूट दी. इस छूट के साथ अब लोग नेपाल जाने पर वहां भारतीय करेंसी खर्च कर सकेंगे. हालांकि उसकी अधिकतम सीमा 25000 रुपये की है.  

नेपाल को होगा फायदा

इस फैसले का फायदा भारतीय ट्यूरिस्टों को तो होगा, इसके साथ ही नेपाल की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने वाला है. नेपाल का व्यापार बढ़ेगा, नेपाल के टूरिज्म सेक्टर में तेजी आएगी. नेपाल के कसिनो, बड़े होटल और सीमा से सटे बाजारों में कारोबार बढ़ेगा. करेंसी की छूट मिलने से नेपाल की यात्रा पर लोग अधिक खर्च सकेंगे, जिसका फायदा नेपाल की अर्थव्यवस्था और वहां के लोगों को मिलेगा.इस फैसले से नेपाल की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा .  
 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Indian currency

Trending news

