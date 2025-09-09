KP Sharma Oli Net Worth: इतने करोड़ की दौलत के मालिक हैं केपी शर्मा ओली, स्विस बैंक में भी जमा है पैसा
 नेपाल में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है. उनके खिलाफ संपत्ति और विदेशी निवेश को लेकर विवाद बढ़ा है.

Sep 09, 2025
KP Sharma Oli Net Worth: नेपाल में जारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है. उनके खिलाफ संपत्ति और विदेशी निवेश को लेकर विवाद बढ़ा है. मीडिया रिपोर्ट्स और ग्लोबल वॉच एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ओली के पास स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिराबॉड बैंक की ब्रांच में एक बैंक एकाउंट है, जिसमें लगभग 41 करोड़ रुपए जमा हैं विपक्षी दलों और नागरिकों के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी संपत्ति का सोर्स क्या है.

 

ओली नेपाल के तीन बार बन चुके हैं प्रधानमंत्री

बता दें केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री तीन बार बन चुके हैं. पहली बार वे अक्टूबर 2015 से अगस्त 2016 तक इस पद पर रहे. दूसरी बार फरवरी 2018 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और मई 2021 तक पद पर बने रहे थे. फिर जुलाई 2024 में वे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे. आज यानी 9 सितंबर को उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है.

जब साल 2018 में जब ओली ने अपनी संपत्ति की डिटेल को सार्वजनिक किया था, तो उसमें 2015 के मुकाबले में जबरदस्त तेजी देखी गई थी. उस समय उनके पास लगभग 15 तोला सोना, बैंक खातों में 20 लाख रुपये और भक्तपुर जिले में जमीन-जायदाद थी.

 

नेपाल अराजकता का शिकार

भारत का एक और पड़ोसी देश नेपाल अराजकता का शिकार हो गया है. सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन के बाद भड़के युवाओं के आंदोलन ने आखिरकार PM केपी शर्मा ओली समेत पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया. नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच पूरी कैबिनेट के साथ सत्ता पक्ष के सभी सांसदों ने रिजाइन कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों के घर पर पथराव और आगजनी की. जबकि वित्त मंत्री को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. इसके साथ ही नेपाल के राष्ट्रपति के प्राइवेट आवास और संसद भवन को भी फूंक दिया.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

KP Sharma Oli Net Worth

