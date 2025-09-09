नेपाल में जारी बवाल से भारत में बढ़ेगी महंगाई? एक्सपर्ट्स ने दिया बड़ा अलर्ट, शेयर बाजार भी हो सकता है लाल!

भारत का सबसे नजदीकी पड़ोसी और बड़ा व्यापारिक पार्टनर नेपाल इन दिनों हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की चपेट में है. काठमांडू से लेकर कई शहरों तक सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ Gen Z का गुस्सा हिंसक प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि नेपाल में तख्तापलट हो गया. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पार्ट के काफी नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है. देश में हालात बद से बदतर हो गए हैं. हालात इतने बिगड़े कि अब तक दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हैं. इस पूरे राजनीतिक उथल-पुथल का असर अब भारत पर भी देखने को मिल सकता है. खासकर महंगाई और शेयर बाजार पर बड़ा झटका पड़ने की आशंका जताई जा रही है.

भारत और नेपाल के बीच बेहद गहरे आर्थिक रिश्ते हैं. नेपाल अपने कुल व्यापार का 88% भारत के साथ करता है. नेपाल से भारत मुख्य रूप से दालें, चाय, जड़ी-बूटियां और तंबाकू जैसे कृषि उत्पाद आयात करता है. वहीं, भारत नेपाल को पेट्रोलियम, मशीनरी, दवाइयां, वाहन और खाद्य तेल का निर्यात करता है. 2022-23 में भारत का नेपाल को निर्यात लगभग 8-9 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात सिर्फ 1-1.5 अरब डॉलर था. यानी भारत का ट्रेड सरप्लस नेपाल पर टिका हुआ है. लेकिन नेपाल की मौजूदा हिंसा और सड़क मार्ग बाधित होने से सीमा पर ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित हो सकता है. इसका सीधा असर भारत की सप्लाई चेन पर पड़ेगा.

महंगाई बढ़ने का खतरा

इकोनॉमिक एक्सपर्ट का मानना है कि अगर नेपाल में हिंसा लंबे समय तक जारी रही, तो भारत में कुछ जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं. खासकर दाल, चाय और जड़ी-बूटियों जैसी रोजमर्रा की चीजों की सप्लाई में रुकावट होने पर महंगाई का दबाव बढ़ेगा. भारत में पहले से ही खाने की महंगाई चिंता का विषय बनी हुई है. ऐसे में नेपाल से होने वाली सप्लाई पर ब्रेक लगने से उपभोक्ताओं की जेब और ढीली हो सकती है.

शेयर बाजार में दिख सकती है गिरावट

शेयर बाजार पर नेपाल के हालात का सीधा असर अभी सीमित दिख रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर राजनीतिक संकट गहरा गया तो इसका असर बाजार की भावनाओं पर जरूर होगा. एनर्जी, ऑटो और फार्मा सेक्टर की कंपनियां, जो आयात-निर्यात पर निर्भर हैं, उनमें अस्थायी गिरावट देखी जा सकती है. विदेशी इन्वेस्टर पहले से ही अमेरिकी ब्याज दरों और वैश्विक अनिश्चितता से चिंतित हैं. नेपाल संकट एक और नेगेटिव ट्रिगर बन सकता है.

पड़ोसी संकट का असर भारत पर

नेपाल में जारी बवाल भारत के लिए सिर्फ आर्थिक चुनौती नहीं है, बल्कि भू-राजनीतिक चिंता भी है. नेपाल के हालात अस्थिर रहने से सीमा सुरक्षा, पलायन और बाइलेटरल रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है. हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था विविध है और नेपाल पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम है, लेकिन शॉर्ट टर्म झटका महंगाई और मार्केट में दिख सकता है.