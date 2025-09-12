नेपाल में भारी बवाल: भारत के FMCG सेक्टर की थमीं सांसें! इन 3 दिग्गज कंपनियों ने रोका प्रोडक्शन

नेपाल इस समय जबरदस्त अशांति और युवाओं के उग्र प्रदर्शनों की चपेट में है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए हैं. इस बढ़ते संकट का असर अब भारत की दिग्गज एफएमसीजी (FMCG) कंपनियों पर भी पड़ रहा है. सुरक्षा कारणों से कई कंपनियों ने न केवल अपने प्रोडक्शन ठप कर दिए हैं बल्कि नए प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया है. इस बीच, तीन बड़ी कंपनियों ब्रिटानिया, बिकाजी और डाबर के कामकाज सीधे तरीके से प्रभावित हुई हैं, जिससे नेपाल के लोकल मार्केट में भारी संकट खड़ा हो गया है.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए नेपाल के बारा जिले के सिमरा प्लांट में प्रोडक्शन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है. यह यूनिट 2017 में शुरू हुई थी और सालाना 14,000 टन बिस्कुट व बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता रखती है. करीब 350 कर्मचारियों को रोजगार देने वाला यह प्लांट नेपाल में बिकने वाले ब्रिटानिया के लगभग 80% उत्पाद तैयार करता है. कंपनी के मुताबिक कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्रायोरिटी है और हालात सामान्य होने तक ऑपरेशन बहाल नहीं होगा. वित्त वर्ष 2024-25 में ब्रिटानिया नेपाल ने ₹170-180 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया और पहली बार मूल कंपनी को ₹26.8 करोड़ डिविडेंड व ₹6.9 करोड़ रॉयल्टी दी थी.

बिकाजी फूड्स

वहीं, स्नैक्स निर्माता बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने जुलाई में नेपाल की चौधरी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर की घोषणा की थी. इस साझेदारी का मकसद नेपाल में प्रोडक्शन व मार्केटिंग को बढ़ावा देना था. लेकिन अब मौजूदा उथल-पुथल के चलते इस प्रोजेक्ट में देरी तय मानी जा रही है. कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि अब तक कोई निवेश नहीं हुआ है और फैक्ट्री के निर्माण में वैसे भी 10-12 महीने का समय लगता, लेकिन हालिया परिस्थितियां समयसीमा को और आगे खिसका सकती हैं.

डाबर इंडिया

डाबर इंडिया ने भी नेपाल स्थित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को प्रायोरिटी दी है. कंपनी ने काठमांडू स्थित कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया है और बिक्री टीम को स्थानीय कर्फ्यू और सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है. नेपाल डाबर की कुल बिक्री में करीब 3% योगदान देता है.

दर्जनभर भारतीय एफएमसीजी का नेपाल में कारोबार

आपको बता दें कि करीब दर्जनभर भारतीय एफएमसीजी और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों का कारोबार नेपाल में फैला हुआ है. लेकिन मौजूदा हालात ने स्थानीय उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सप्लाई चेन टूटने से फूड और पैकेज्ड गुड्स सेक्टर में भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अशांति लंबे समय तक जारी रही तो यह न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारतीय कंपनियों की कमाई पर भी बड़ा असर डालेगा.