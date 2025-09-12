नेपाल में भारी बवाल: भारत के FMCG सेक्टर की थमीं सांसें! इन 3 दिग्गज कंपनियों ने रोका प्रोडक्शन
Advertisement
trendingNow12918633
Hindi Newsबिजनेस

नेपाल में भारी बवाल: भारत के FMCG सेक्टर की थमीं सांसें! इन 3 दिग्गज कंपनियों ने रोका प्रोडक्शन

नेपाल इस समय जबरदस्त अशांति और युवाओं के उग्र प्रदर्शनों की चपेट में है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए हैं. इस बढ़ते संकट का असर अब भारत की दिग्गज FMCG कंपनियों पर भी पड़ रहा है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नेपाल में भारी बवाल: भारत के FMCG सेक्टर की थमीं सांसें! इन 3 दिग्गज कंपनियों ने रोका प्रोडक्शन

नेपाल इस समय जबरदस्त अशांति और युवाओं के उग्र प्रदर्शनों की चपेट में है. राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हिंसक विरोध-प्रदर्शन ने हालात बिगाड़ दिए हैं. इस बढ़ते संकट का असर अब भारत की दिग्गज एफएमसीजी (FMCG) कंपनियों पर भी पड़ रहा है. सुरक्षा कारणों से कई कंपनियों ने न केवल अपने प्रोडक्शन ठप कर दिए हैं बल्कि नए प्रोजेक्ट्स को भी रोक दिया है. इस बीच, तीन बड़ी कंपनियों ब्रिटानिया, बिकाजी और डाबर के कामकाज सीधे तरीके से प्रभावित हुई हैं, जिससे नेपाल के लोकल मार्केट में भारी संकट खड़ा हो गया है.

इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने सबसे बड़ा कदम उठाते हुए नेपाल के बारा जिले के सिमरा प्लांट में प्रोडक्शन को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है. यह यूनिट 2017 में शुरू हुई थी और सालाना 14,000 टन बिस्कुट व बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने की क्षमता रखती है. करीब 350 कर्मचारियों को रोजगार देने वाला यह प्लांट नेपाल में बिकने वाले ब्रिटानिया के लगभग 80% उत्पाद तैयार करता है. कंपनी के मुताबिक कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्रायोरिटी है और हालात सामान्य होने तक ऑपरेशन बहाल नहीं होगा. वित्त वर्ष 2024-25 में ब्रिटानिया नेपाल ने ₹170-180 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया और पहली बार मूल कंपनी को ₹26.8 करोड़ डिविडेंड व ₹6.9 करोड़ रॉयल्टी दी थी.

बिकाजी फूड्स
वहीं, स्नैक्स निर्माता बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल ने जुलाई में नेपाल की चौधरी ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर की घोषणा की थी. इस साझेदारी का मकसद नेपाल में प्रोडक्शन व मार्केटिंग को बढ़ावा देना था. लेकिन अब मौजूदा उथल-पुथल के चलते इस प्रोजेक्ट में देरी तय मानी जा रही है. कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी मनोज वर्मा ने बताया कि अब तक कोई निवेश नहीं हुआ है और फैक्ट्री के निर्माण में वैसे भी 10-12 महीने का समय लगता, लेकिन हालिया परिस्थितियां समयसीमा को और आगे खिसका सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- सुलग रहा काठमांडू, चीन जा रहे नेपाली आर्मी चीफ के दौरे पर लगा 'ब्रेक', ड्रैगन के मंसूबे फेल?

डाबर इंडिया
डाबर इंडिया ने भी नेपाल स्थित कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपायों को प्रायोरिटी दी है. कंपनी ने काठमांडू स्थित कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का निर्देश दिया है और बिक्री टीम को स्थानीय कर्फ्यू और सुरक्षा नियमों का पालन करने को कहा है. नेपाल डाबर की कुल बिक्री में करीब 3% योगदान देता है.

दर्जनभर भारतीय एफएमसीजी का नेपाल में कारोबार
आपको बता दें कि करीब दर्जनभर भारतीय एफएमसीजी और हॉस्पिटैलिटी कंपनियों का कारोबार नेपाल में फैला हुआ है. लेकिन मौजूदा हालात ने स्थानीय उपभोक्ताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सप्लाई चेन टूटने से फूड और पैकेज्ड गुड्स सेक्टर में भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है. मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अशांति लंबे समय तक जारी रही तो यह न केवल नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि भारतीय कंपनियों की कमाई पर भी बड़ा असर डालेगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

Nepal ProtestFMCG Sector

Trending news

DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
DNA Analysis
DNA: इथेनॉल ब्लेंड का नया रण! गडकरी के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा, कौन चला रहा लॉबी?
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
DNA Analysis
9/11 को 'गजवा-ए-लीडर' पर स्ट्राइक! खतरनाक प्लान नाकाम...5 आतंकी गिरफ्तार
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
Indian Army
छिप नहीं पाएगा दुश्मन, हर चाल पर होगा प्रहार! इंडियन आर्मी ने की खास ट्रेनिंग
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
Coimbatore
2 घंटे इंतजार के बाद भी नहीं मिली व्हीलचेयर, मजबूर बेटे ने पिता को फर्श पर घसीटा
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
history of 12 september
'हैदराबाद को भारत में आना ही होगा..', सरदार पटेल ने दिया आदेश; फिर 4 दिन चली गोलियां
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
Rahul Gandhi
'वोट चोरी कैंपेन से घबराई हुई है सरकार', राहुल की सिक्योरिटी पर कांग्रेस का पलटवार
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
;