नेपाल घूमना होगा और मजेदार! जल्द ही ₹100 से ज्यादा के भारतीय नोटों को मिल सकती है इजाजत

Indian currency : बड़े भारतीय नोटों पर बैन लगने के लगभग एक दशक बाद नेपाल ₹100 से ऊपर के भारतीय करेंसी नोटों के सर्कुलेशन की इजाजत देने की तैयारी कर रहा है. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा कि हम आखिरी स्टेज में हैं. हम नेपाल गजट में नोटिस पब्लिश करने की तैयारी कर रहे हैं और फिर नए नियम के बारे में बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों को सर्कुलर जारी करेंगे.ये जानकारी द काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के सामने आई है. बता दें, NRB हिमालयी देश नेपाल का सेंट्रल बैंक है.

नेपाल और भारत के बीच यात्रियों को कैसे मदद मिलेगी?

इस कदम से भारत जाने वाले नेपाली प्रवासी मजदूरों के साथ-साथ दोनों देशों के छात्रों, तीर्थयात्रियों, मेडिकल विज़िटर और पर्यटकों के लिए करेंसी से जुड़ी चुनौतियों में काफी आसानी होने की उम्मीद है. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने कहा कि नए नियम की आधिकारिक तारीख अभी तक कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन यह प्रक्रिया 'अंतिम चरण में है.'

नेपाल में भारतीय करेंसी ले जाने के RBI नियमों में क्या बदलाव हुआ है?

ये बदलाव रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) द्वारा इस साल 28 नवंबर 2025 को अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (करेंसी का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट) रेगुलेशन में किए गए संशोधन के बाद हुआ है. 2 दिसंबर 2025 को भारत के आधिकारिक गजट में प्रकाशित इस संशोधन के अनुसार, व्यक्ति ₹100 तक के किसी भी वैल्यू के भारतीय करेंसी नोट नेपाल ले जा सकते हैं और वापस ला सकते हैं. इसके अलावा, वे ₹100 से अधिक के नोट कुल ₹25,000 तक ले जा सकते हैं. ये बदलाव नेपाल की लंबे समय से चली आ रही मांग थी.

भारतीय करेंसी पर प्रतिबंधों ने पर्यटन, खासकर कसीनो और भारतीय पर्यटकों को सेवा देने वाले हॉस्पिटैलिटी व्यवसायों को प्रभावित किया है. स्थिति से परिचित काठमांडू स्थित सूत्रों के मुताबिक, कई यात्रियों ने अनजाने में नियमों का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप गिरफ्तारियां और जुर्माना हुआ.

नेपाल के मौजूदा नियम क्या हैं?

फिलहाल, नेपाल आने वाले पर्यटक, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं. बिना घोषणा किए $5,000 तक या अन्य कनवर्टिबल करेंसी में इसके बराबर राशि ला सकते हैं. इससे अधिक की राशि कस्टम्स में घोषित करनी होगी और पर्यटक $5,000 से अधिक बाहर नहीं ले जा सकते. भारत नेपाल के लिए पर्यटकों का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है.

भारतीय नोटों पर प्रतिबंध कैसे बदले?

ऐतिहासिक रूप से RBI ने फरवरी 2015 में नेपालियों को ₹500 और ₹1,000 के नोट ₹25,000 तक ले जाने की अनुमति दी थी. इससे पहले सुरक्षा चिंताओं के कारण यात्रियों को ₹100 के नोट तक सीमित कर दिया गया था. हालांकि, भारत की 2016 की नोटबंदी ने और प्रतिबंध लगा दिए. नेपाल को लंबे समय से नकली करेंसी के लिए एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में भी देखा जाता रहा है, जिसकी भारत में तस्करी की जाती है.