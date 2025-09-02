ऑफिस में इश्क लड़ाना CEO साहब को पड़ गया भारी, ₹226500 करोड़ की कंपनी से चली गई नौकरी, जूनियर के साथ अफेयर

Nestle Ceo love scandal: कोल्डप्ले म्यूजिकल कॉन्सर्ट का वो वीडियो पको जरूर याद होगा, जहां एस्ट्रोनॉमर के सीईओ और उनकी कंपनी की एचआर एक दूसरे के बांहों में कोजी पोज के साथ कैमरे में कैद हो गए. वीडियो के वायरल होने के बाद एस्ट्रोनोमर के सीईओ एंडी बायरन और उनकी एचआर हेड क्रिस्टिन कैबोट को कंपनी छोड़नी पड़ी. अब एक और बड़ी कंपनी में लव अफेयर का मामला सामने आया है. दुनिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी में से नेस्ले ( Nestle) के सीईओ ऑफिस अफेयर के चक्कर में नप गए.

ऑफिस में लव अफेयर के चक्कर में नप गए सीईओ

दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. उनसे इस्तीफा ले लिया गया है. लॉरेंट फ्रेक्स का ऑफिस में ही अफेयर चल रहा था. जांच में ये बात सामने आने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया. कंपनी ने कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट के उल्लघंन मामले में कार्रवाई करते हुए लॉरेंट फ्रेक्स को नौकरी से बाहर कर दिया.

ऑफिस में जूनियर के साथ अफेयर

रॉयटर्स के मुताबिक स्विस कंपनी नेस्ले के सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स का उनके सीधे सब ऑर्डिनेट के साथ गोपनीय अफेयर चल रहा था. कंपनी के इटरनल विटलब्लोइंग चैनल के जरिए ये बात मैनेजमेंट के सामने ये बात सामने आई. अफेयर की शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने बाहरी जांच एजेंसी से इस मामले की दोबारा जांच करवाई. जांच में ये बात सामने आई कि फ्रेक्स ने इस रिलेशनशिप के बारे में कंपनी से झूठ बोला. जांच के बाद कंपनी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया. इतना ही नहीं कंपनी ने साफ कर दिया कि नौकरी से निकाले जाने वाले लॉरेंट को कोई एक्जिट पैकेज नहीं मिलेगा. यानी उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलेगा.

40 साल से कंपनी के साथ

लॉरेंट कंपनी के साथ करीब 40 साल से जुड़े थे. सितंबर 2024 में ही उन्हें सीईओ की कमान मिली थी, नेस्ले के कारोबार को यूरोप और लैटिन अमेरिका में बढ़ाने में उनका अहम रोल रहा . उन्हें नेस्ले का नैचुरल लीडर माना जाता था. कंपनी ने लॉरेंट की जगह अब फिलिप नवरातिल को नेस्ले का नया सीईओ बनाया है. सीईओ के तौर पर लॉरेंट को करीब 11 मिलियन डॉलर की एनुअल सैलरी मिल रही थी. नेस्ले का मार्केट वैल्यूएसन ₹2,26,500 करोड़ का है.