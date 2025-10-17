Nestle layoffs : छंटनी का तूफान! जाएगी 16,000 कर्मचारियों की नौकरी, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

Nestle layoffs : पूरी दुनिया में वर्तमान में उथल-पुथल मची हुई है. वैश्विक मंदी, महंगाई और घटती डिमांड के चलते कई बड़ी कंपनियां लागत घटाने के लिए छंटनी का सहारा ले रही हैं. इससे लाखों लोग नौकरी गंवा रहे हैं और मार्केट में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. अब दिग्गज फूड कंपनी नेस्ले Nestle ने 16,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है. कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए ये कदम उठाया है ये पूरी प्रक्रिया अगले दो सालों में पूरी की जाएगी. कंपनी अब अपने लागत-कटौती के लक्ष्य को 3 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 3.76 अरब डॉलर) तक बढ़ा रही है. पहले ये लक्ष्य 2.5 अरब स्विस फ्रैंक था.

किसे नौकरी से निकाला जाएगा?

नेस्ले की छंटनी वैश्विक स्तर पर की जाएगी, जिसका मतलब है कि नेस्ले के ऑपरेशन वाले हर देश के कुछ कर्मचारियों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। कंपनी ने बताया कि 12,000 व्हाइट-कॉलर नौकरियां (ऑफिस स्टाफ) और 4,000 मैन्युफैक्चरिंग व सप्लाई चेन से जुड़ी नौकरियां खत्म की जाएंगी.

बदलाव के दौर से गुजर रही है नेस्ले

पिछले महीने नेस्ले ने अपने CEO Laurent Freixe को एक आंतरिक जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था. जांच में उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ संबंध का मामला सामने आया था. Freixe केवल एक साल इस पद पर थे. उनकी जगह अब Philipp Navratil को नया CEO बनाया गया था नेस्ले के नए CEO Philipp Navratil ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और नेस्ले को अब और तेजी से बदलना होगा.

नेस्ले (Nestlé) का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है. ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक है. नेस्ले, Nescafe, Purina Pet फूड जैसे कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है.