Advertisement
trendingNow12965676
Hindi Newsबिजनेस

Nestle layoffs : छंटनी का तूफान! जाएगी 16,000 कर्मचारियों की नौकरी, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

कंपनी अब अपने लागत-कटौती के लक्ष्य को 3 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 3.76 अरब डॉलर) तक बढ़ा रही है. पहले ये लक्ष्य 2.5 अरब स्विस फ्रैंक था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Nestle layoffs : छंटनी का तूफान! जाएगी 16,000 कर्मचारियों की नौकरी, जानिए क्या है कंपनी का प्लान?

Nestle layoffs : पूरी दुनिया में वर्तमान में उथल-पुथल मची हुई है. वैश्विक मंदी, महंगाई और घटती डिमांड के चलते कई बड़ी कंपनियां लागत घटाने के लिए छंटनी का सहारा ले रही हैं. इससे लाखों लोग नौकरी गंवा रहे हैं और मार्केट  में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. अब दिग्गज फूड कंपनी नेस्ले Nestle ने 16,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है. कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती करने के लिए ये कदम उठाया है ये पूरी प्रक्रिया अगले दो सालों में पूरी की जाएगी. कंपनी अब अपने लागत-कटौती के लक्ष्य को 3 अरब स्विस फ्रैंक (लगभग 3.76 अरब डॉलर) तक बढ़ा रही है. पहले ये लक्ष्य 2.5 अरब स्विस फ्रैंक था.

किसे नौकरी से निकाला जाएगा?

नेस्ले की छंटनी वैश्विक स्तर पर की जाएगी, जिसका मतलब है कि नेस्ले के ऑपरेशन वाले हर देश के कुछ कर्मचारियों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। कंपनी ने बताया कि 12,000 व्हाइट-कॉलर नौकरियां (ऑफिस स्टाफ) और 4,000 मैन्युफैक्चरिंग व सप्लाई चेन से जुड़ी नौकरियां खत्म की जाएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : रूसी तेल से भारत को दूर कर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं ट्रंप, 13 अरब डॉलर का लगा झटका

बदलाव के दौर से गुजर रही है नेस्ले

पिछले महीने नेस्ले ने अपने CEO Laurent Freixe को एक आंतरिक जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था. जांच में उनके एक अधीनस्थ कर्मचारी के साथ संबंध का मामला सामने आया था. Freixe केवल एक साल इस पद पर थे. उनकी जगह अब Philipp Navratil को नया CEO बनाया गया था नेस्ले  के नए CEO Philipp Navratil ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और नेस्ले को अब और तेजी से बदलना होगा.

नेस्ले (Nestlé) का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है. ये दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक है. नेस्ले, Nescafe, Purina Pet फूड जैसे कई अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Nestle layoffs

Trending news

सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
Maharashtra news
सैलरी का हिसाब करने पहुंचे MNS कार्यकर्ता, सैलून मालिक पर बरसाए थप्पड़,क्यों हुए खफा
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
Mary Jorie Millben
PM मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से नहीं डरते... राहुल गांधी के आरोपों पर US सिंगर का जवाब
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
rss
इस राज्य की कांग्रेस सरकार ने की RSS पर स्ट्राइक, नए नियम-कायदों में क्या होगा?
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
Aaduddin Owaisi
ओवैसी की गुहार के बाद रूसी आर्मी से वापस भारत लौटेगा अहमद, भारतीय दूतावास का ऐलान
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
Harsh Sanghavi
कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, सबसे कम उम्र में बने थे विधायक
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
Viral News
डिलीवरी एजेंट ने की छप्परफाड़ कमाई, पैसा देख छूटे 'दफ्तर वालों' के पसीने
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
digital arrest case
सीबीआई अफसर बन डिजिटल अरेस्ट सीधा अटैक... जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
Nectar
जिसे केले का वेस्ट समझ फेंक देते थे, उसके इस्तेमाल से बंपर कमाई, बस करना होगा ये काम
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल
Rape
सातवें फ्लोर पर आ जाओ, जैसे क्लासमेट पहुंची लगा चूमने, वॉशरूम में किया रेप; मचा बवाल