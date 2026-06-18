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देश के खजाने में नोटों की बौछार; टैक्स कलेक्शन में बंपर उछाल, झोली में आए ₹5.21 लाख करोड़

भारत के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 17 जून तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 5.21 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. ये पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 14.64% अधिक है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 08:52 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:25 PM IST
देश के खजाने में नोटों की बौछार; टैक्स कलेक्शन में बंपर उछाल, झोली में आए ₹5.21 लाख करोड़

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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