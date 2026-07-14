Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सरकार की टैक्स कमाई में बड़ा उछाल, FY27 की दमदार शुरुआत, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ा

सरकार की टैक्स कमाई में बड़ा उछाल, FY27 की दमदार शुरुआत, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ा

1 अप्रैल से 13 जुलाई के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.1% बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. ये पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.59 लाख करोड़ रुपये था.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 14, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:20 PM IST
सरकार की टैक्स कमाई में बड़ा उछाल, FY27 की दमदार शुरुआत, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ा
Image Credit: Social media/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में खाली हो रहा है बैंक अकाउंट? आज ही गांठ बांध...
Chanakya Niti24 min ago
2
actor Pawan Singh28 min ago
3
Ketan Agarwal29 min ago
4
Strait of Hormuz39 min ago
5
haryana weather47 min ago