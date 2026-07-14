/सरकार की टैक्स कमाई में बड़ा उछाल, FY27 की दमदार शुरुआत, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ा

विशेषज्ञों का मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि देश में कॉर्पोरेट मुनाफा, व्यक्तिगत आय और आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. इससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उसे पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) तथा सामाजिक योजनाओं पर खर्च जारी रखने में मदद मिलेगी. आयकर विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़कर 7.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 6.66 लाख करोड़ रुपये था. इसी अवधि में सरकार ने 1.22 लाख करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.57% अधिक हैं.