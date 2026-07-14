/सरकार की टैक्स कमाई में बड़ा उछाल, FY27 की दमदार शुरुआत, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16% बढ़ा

India's Direct Tax Collection Rose : वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के शुरुआती महीनों में देश के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 1 अप्रैल से 13 जुलाई के बीच वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के शुरुआती महीनों में भारी इजाफा हुआ है. 1 अप्रैल से 13 जुलाई के बीच नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.1% बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया. ये पिछले वर्ष इसी अवधि में 5.59 लाख करोड़ रुपये था.
आयकर विभाग के जारी आंकड़ों के मुताबिक, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़कर 7.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 6.66 लाख करोड़ रुपये था. इसी अवधि में सरकार ने 1.22 लाख करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए. ये पिछले वर्ष की तुलना में 14.57% अधिक हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, ग्रॉस कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़कर 3.35 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 2.90 लाख करोड़ रुपये था. वहीं, नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स (व्यक्तियों, HUF, फर्मों और अन्य संस्थाओं द्वारा दिया गया टैक्स) 4.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया. ये एक साल पहले 3.58 लाख करोड़ रुपये था. रिफंड के बाद नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 2.40 लाख करोड़ रुपये और नेट नॉन-कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 3.85 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया.
शेयर बाजार में बढ़ी ट्रेडिंग गतिविधियों के चलते सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) का कलेक्शन भी बढ़कर 26,429 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 17,876 करोड़ रुपये था.
विशेषज्ञों का मानना है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी से यह संकेत मिलता है कि देश में कॉर्पोरेट मुनाफा, व्यक्तिगत आय और आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं. इससे सरकार की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और उसे पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) तथा सामाजिक योजनाओं पर खर्च जारी रखने में मदद मिलेगी. आयकर विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बढ़कर 7.74 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल यह 6.66 लाख करोड़ रुपये था. इसी अवधि में सरकार ने 1.22 लाख करोड़ रुपये के टैक्स रिफंड जारी किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.57% अधिक हैं.