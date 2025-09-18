सरकार की बल्‍ले-बल्‍ले, लोगों ने Tax से फ‍िर भर दी झोली; बढ़कर इतना हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन
सरकार की बल्‍ले-बल्‍ले, लोगों ने Tax से फ‍िर भर दी झोली; बढ़कर इतना हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान रिफंड में 23.87% की कमी आई. कुल टैक्‍स कलेक्‍शन 3.39% बढ़कर 12.43 लाख करोड़ रुपये का रहा. इस दौरान कॉरपोरेट टैक्‍स 4.72 लाख करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्‍स 5.83 लाख करोड़ रुपये रहा.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 18, 2025, 11:41 PM IST
सरकार की बल्‍ले-बल्‍ले, लोगों ने Tax से फ‍िर भर दी झोली; बढ़कर इतना हुआ टैक्‍स कलेक्‍शन

Income Tax Revenue: आयकर व‍िभाग की तरफ से इस बार आईटीआर फाइल‍िंग की तारीख को 15 स‍ितंबर से बढ़ाकर 16 स‍ितंबर कर द‍िया गया था. ऐसा यूजर्स की तरफ से टेक्‍न‍िकल ग्‍ल‍िच की श‍िकायत के बाद क‍िया गया. हर बार इनकम टैक्‍स व‍िभाग आईटीआर फाइल‍िंग की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई तय करता है. इसके साथ ही देश के नेट डायरेक्‍ट टैक्‍स रेवेन्‍यू में भी इजाफा दर्ज क‍िया गया है. भारत का नेट डायरेक्‍ट टैक्‍स रेवेन्‍यू 1 अप्रैल से 17 सितंबर 2025 तक 9.18% बढ़कर 10.82 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा हो गया.

नॉन-कॉरपोरेट टैक्‍स 5.83 लाख करोड़ रुपये रहा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान रिफंड में 23.87% की कमी आई. कुल टैक्‍स कलेक्‍शन 3.39% बढ़कर 12.43 लाख करोड़ रुपये का रहा. इस दौरान कॉरपोरेट टैक्‍स 4.72 लाख करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्‍स 5.83 लाख करोड़ रुपये रहा. सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्‍स (STT) 26,000 करोड़ रुपये और बाकी टैक्‍स 291 करोड़ रुपये रहा. आयकर विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार कुल टैक्‍स कलेक्‍शन 12.43 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि रिफंड का आंकड़ा 1.60 लाख करोड़ रुपये का रहा.

यह भी पढ़ें: आप कब तक फाइल कर सकेंगे ITR? क्‍या है इनकम टैक्‍स का न‍ियम, जान‍िए पूरी ड‍िटेल

एडवांस टैक्‍स कलेक्‍शन 4.48 लाख करोड़ पर पहुंचा
इस दौरान एडवांस टैक्‍स कलेक्‍शन 2.90% बढ़कर 4.48 लाख करोड़ रुपये हो गया. इसमें कॉरपोरेट टैक्‍स 3.52 लाख करोड़ रुपये (6.11% का इजाफा) और नॉन-कॉरपोरेट टैक्‍स 96,700 करोड़ रुपये (7.30% की कमी) रहा. नॉन-कॉरपोरेट टैक्‍स में क‍िसी व्‍यक्‍त‍ि, एचयूएफ, फर्म और अन्य संस्थाओं की तरफ से द‍िया गया टैक्‍स शामिल होता है. पिछले फाइनेंश‍ियल ईयर (2024-25) में इसी अवधि में नेट डायरेक्‍ट टैक्‍स रेवेन्‍यू 9.91 लाख करोड़ रुपये था.

यह भी पढ़ें: ITR फाइल करने के क‍ितने द‍िन बाद म‍िलता है र‍िफंड? देरी होने के होते हैं ये कारण

इसके अलावा कुल टैक्‍स कलेक्‍शन 12.02 लाख करोड़ रुपये और रिफंड 2.10 लाख करोड़ रुपये का था. एडवांस टैक्‍स कलेक्‍शन 4.36 लाख करोड़ रुपये था. इसमें कॉरपोरेट टैक्‍स 3.32 लाख करोड़ रुपये और नॉन-कॉरपोरेट टैक्‍स 1.04 लाख करोड़ रुपये का था. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 में सरकार ने डायरेक्‍ट टैक्‍स कलेक्‍शन का टारगेट 25.20 लाख करोड़ रुपये रखा है, यह पिछले साल से 12.7% ज्‍यादा है. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

;