धमाकेदार रिटर्न! 4 साल में ₹1 लाख से बने ₹64 लाख, इस स्टॉक ने रच दिया इतिहास

Multibagger Stock : शेयर बाजार में सही स्टॉक चुनने पर निवेश से काफी अधिक फायदा हो सकता है. लेकिन अगर सोच-समझकर निवेश न किया जाए तो निराशाजनक नतीजे भी मिल सकते हैं, अच्छी बात ये है कि नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर्स के पास जश्न मनाने की वजह है. क्योंकि इस कंपनी के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न दिया है. लंबे समय में शेयर की कीमत में भारी बढ़ोतरी ने निवेशकों की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी की है. जिस निवेशक ने चार साल पहले स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया था और उसे बनाए रखा था. उसकी कीमत अब बढ़कर ₹64.5 लाख हो गई होगी.

शेयर बाजार में बनी सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर

नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट टेक्नोलॉजी फर्मों में से एक है. इसके शेयरों में हाल के सालों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. केवल 2025 में इसके स्टॉक में तेज गिरावट आयी थी. लेकिन फिर भी इसने मल्टीबैगर रिटर्न देना जारी रखा है. जिससे ये हाल के समय में भारतीय शेयर बाजार में सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर्स में से एक बन गई है.

₹3,577 प्रति शेयर का नया रिकॉर्ड

शेयरों ने जनवरी 2022 में अपनी एकतरफा यात्रा शुरू की और अगस्त 2024 तक जारी रही. कंपनी ने 16,270% का भारी प्रॉफिट दिया. इस दौरान स्टॉक ने ₹3,577 प्रति शेयर का नया रिकॉर्ड हाई भी बनाया. खास बात यह है कि इस दौरान स्टॉक 26 महीनों तक पॉजिटिव रहा, जिसमें दिसंबर 2022 में 90.4% की सबसे बड़ी मासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. इसके बाद जुलाई 2024 में 65.3% की बढ़ोतरी हुई थी. इस रैली ने न केवल शेयर होल्डर्स को अमीर बनाया है. बल्कि कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी काफी बढ़ाया है, इसका मार्केट कैप अब ₹2,917 करोड़ है.

नेटवर्क पीपल सर्विसेज शेयर प्राइस हिस्ट्री

पिछले चार सालों में से तीन में स्टॉक हाई पर बंद हुआ है और इन तीन सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. इसके लिए 2023 सबसे अच्छा साल रहा. इसमें 1012% की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद 2024 और 2022 में 226% और 201% का प्रॉफिट हुआ है. इस दौरान, स्टॉक ₹21.85 प्रति शेयर से बढ़कर ₹1,400 प्रति शेयर हो गया है. ये 2025 में 47% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ था. ये गिरावट इसकी लिस्टिंग के बाद से सबसे बड़ी सालाना गिरावट है.

निवेश पर क्या होगा असर?

लंबे समय में शेयर की कीमत में भारी ग्रोथ ने निवेशकों की संपत्ति में काफी बढ़ोतरी की है. जिस निवेशक ने चार साल पहले स्टॉक में ₹1 लाख का निवेश किया था और उसे बनाए रखा था. उसकी कीमत अब बढ़कर ₹64.5 लाख हो गई होगी. यही सही स्टॉक चुनने पर शेयर बाजार की संपत्ति बनाने की क्षमता को दिखाता है. खास बात यह है कि इसका फायदा अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स को हुआ है. जिनके पास BSE डेटा के अनुसार सितंबर तिमाही के आखिर में कंपनी में कुल 29.7% हिस्सेदारी थी. लगभग 26 लाख इन्वेस्टर्स जिनके पास ₹2 लाख तक की पूंजी है. उनके पास कंपनी में 12.62% ओनरशिप है. ये नेटवर्क पीपल सर्विसेज टेक्नोलॉजीज की ग्रोथ स्टोरी में इंडिविजुअल शेयरहोल्डर्स की मजबूत भागीदारी को दिखाता है.