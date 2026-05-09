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Hindi Newsबिजनेसदिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस; UP को मिली बड़ी सौगात, जानें रूट और समय

दिल्ली-गोरखपुर के बीच चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस; UP को मिली बड़ी सौगात, जानें रूट और समय

रेलवे बोर्ड ने दिल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है. ये ट्रेन खासतौर पर कम और मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 09, 2026, 03:44 PM IST
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New Amrit Bharat Express : रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले लोगों को जल्द ही एक नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाली है. रेलवे बोर्ड ने दिल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी है. ये ट्रेन खासतौर पर कम और मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है. इसमें कम किराए में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी.

गोरखपुर से दिल्ली तक सीधी कनेक्टिविटी

रेलवे बोर्ड की ओर से 27 अप्रैल 2026 को जारी आदेश में कहा गया कि गोरखपुर-दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू करने को मंजूरी दे दी गई है. इस ट्रेन के शुरू होने से नौकरी, पढ़ाई और पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा. फिलहाल गोरखपुर से होकर आनंद विहार- दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस गुजरती है. नई ट्रेन शुरू होने के बाद गोरखपुर को दिल्ली से सीधा अमृत भारत कनेक्शन मिल जाएगा.

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ये होंगे ट्रेन नंबर और स्टॉपेज

दिल्ली-गोरखपुर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 14046 और 14045 के रूप में चलेगी. यात्रा के दौरान ट्रेन कुल 11 स्टेशनों पर रुकेगी. इनमें गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बलरामपुर, बढ़नी, सिद्धार्थनगर और आनंदनगर शामिल हैं. इस रूट से उत्तर प्रदेश के कई शहरों और कस्बों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा.

सप्ताह में एक दिन चलेगी ट्रेन

नई अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में एक दिन यानी हर मंगलवार को चलेगी. ट्रेन संख्या 14046 दिल्ली से रात 12:40 बजे रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 3:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी. वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 14045 गोरखपुर जंक्शन से रात 9:40 बजे चलेगी और अगले दिन दोपहर 12:50 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

यूपी को मिल रहीं लगातार नई ट्रेनें

पिछले महीने भी रेलवे मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की थी. इनमें बनारस-हडपसर (पुणे) अमृत भारत एक्सप्रेस और अयोध्या कैंट-लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. नई मंजूरी के साथ उत्तर प्रदेश में अमृत भारत नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है. इससे लंबी दूरी की यात्रा अब पहले से ज्यादा सस्ती और सुविधाजनक बनने वाली है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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