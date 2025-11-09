Advertisement
अब झटपट मिलेगा टैक्स रिफंड! ITR में सुधार भी हुआ आसान, जानें क्या है CBDT का नया नियम

 इसमें अब सेक्शन 154 के तहत अधिकार दिए गए हैं कि वे गलतियों को स्वयं सुधार सकें. इस कदम से टैक्सपेयर्स को तेजी से रिफंड और ITR में हुई गलतियों के करेक्शन की सर्विस मिलेगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 06:09 AM IST
अब झटपट मिलेगा टैक्स रिफंड! ITR में सुधार भी हुआ आसान, जानें क्या है CBDT का नया नियम

New CBDT rules :  आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बेंगलुरु स्थित कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (CPC) को आयकर अधिनियम, 1961 की सेक्शन 154 के तहत समान अधिकार (concurrent jurisdiction) प्रदान किए हैं. इसमें अब सेक्शन 154 के तहत अधिकार दिए गए हैं कि वे गलतियों को स्वयं सुधार सकें. इस कदम से टैक्सपेयर्स को तेजी से रिफंड और ITR में हुई गलतियों के करेक्शन की सर्विस मिलेगी.

इस नए प्रावधान के तहत अब CPC सीधे तौर पर AO (Assessing Officer) और CPC इंटरफेस के माध्यम से पारित आदेशों में हुई स्पष्ट या तकनीकी गलतियों को सुधार सकेगा.

कौन-कौन सी गलतियां होंगी ठीक?

CBDT के अनुसार, अब (computational/accounting errors) गलतियों को सुधारा जा सकेगा-

प्रिपेड टैक्स क्रेडिट (Prepaid tax credit) 

राहतों या छूटों (Reliefs) का ध्यान न रखा जाना

सेक्शन 244A के तहत ब्याज की गलत गणना

और ऐसे मामलों में सेक्शन 156 के तहत टैक्स डिमांड नोटिस जारी करना

टैक्सपेयर्स को कैसे मिलेगा फायदा?

1. तेजी से होगी त्रुटियों की सुधार प्रक्रिया:
पहले TDS/TCS या एडवांस टैक्स से जुड़ी गड़बड़ियों को सुधारने के लिए AO के स्तर पर मैन्युअल हस्तक्षेप जरूरी था, जिससे प्रक्रिया में देरी होती थी. अब CPC को सीधे सुधार का अधिकार मिलने से ये प्रक्रिया स्वचालित और तेज हो जाएगी.

2. प्रशासनिक बाधाओं में कमी:
अब AO और CPC के बीच फाइल ट्रांसफर और कागजी कार्यवाही की जरूरत कम होगी. इससे सिस्टम-ड्रिवन और सेंट्रलाइज्ड (centralized) प्रक्रिया लागू होगी, जिससे टैक्सपेयर्स को जल्दी समाधान मिलेगा.

3. समय पर रिफंड और सही ब्याज गणना:
रिफंड की गणना या ब्याज (Section 244A) में किसी त्रुटि को अब CPC तुरंत ठीक कर सकेगा. इससे टैक्सपेयर्स को समय पर और सही रिफंड प्राप्त होगा.

4. पारदर्शिता और सर्विस में सुधार:
CPC की ऑटोमेटेड और सेंट्रलाइज्ड प्रणाली से सभी सुधार डेटा आधारित और पारदर्शी होंगे. इससे टैक्सपेयर्स के प्रीपेड टैक्स और राहतों का सही हिसाब दर्ज रहेगा.

CBDT ने नोटिफिकेशन में क्या कहा?

CBDT ने कहा है कि ये बदलाव Income Tax Act, 1961 की सेक्शन 120(1) और 120(2) के तहत किया गया है. इसके तहत कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स (CPC), बेंगलुरु को यह अधिकार दिया गया है कि वे AO द्वारा पारित आदेशों में हुई त्रुटियों को सेक्शन 154 के तहत सुधार सकें और जरूरत पड़ने पर सेक्शन 156 के तहत टैक्स डिमांड नोटिस भी जारी कर सकें.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

