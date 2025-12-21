Advertisement
trendingNow13048761
Hindi NewsबिजनेसNew Debit Card Rules: नए साल से पहले बड़ा ऐलान, बैंक ने बदल दिए डेबिट कार्ड के नियम, इस डेट से होंगे लागू

New Debit Card Rules: नए साल से पहले बड़ा ऐलान, बैंक ने बदल दिए डेबिट कार्ड के नियम, इस डेट से होंगे लागू

  Debit Card Rules: नए साल को लेकर देश के कई बैंक अपने कई नियमों में बदलाव कर रहे हैं. इनमें डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एफडी समेत अन्य नियम शामिल हैं. इस बीच देश के बड़े बैंकों में से एक बैंक HDFC ने अपने डेबिट कार्ड को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं. इससे बैंक के ग्राहकों को कुछ बदलाव का सामना करना पड़ सकता है, जो अगले साल से लागू होंगे. 

 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 21, 2025, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Debit Card Rules: नए साल से पहले बड़ा ऐलान, बैंक ने बदल दिए डेबिट कार्ड के नियम, इस डेट से होंगे लागू

Debit Card New Rules: नए साल 2026 की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. लोग नए साल का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं. इस दौरान विभिन्न सेक्टरों और कंपनियों में कई नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. इस बीच डेबिट कार्ड को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank) ने किए हैं. बैंक ने अपने डेबिट कार्ड (Debit Card Rules) के नियम में कुछ खास और अहम बदलाव किए हैं, जो भी लोग इस बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह खबर खास है. अब आइए जानते हैं कि HDFC Bank ने अपने डेबिट कार्ड के नियमों में क्या कुछ बदलाव किए हैं.

एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाउचर
HDFC Bank ने अपने डेबिट कार्ड के नियमों में कई बदलाव करने की घोषणा की है. यह बदलाव या यूं कहें कि नए नियम नए साल में 10 जनवरी से लागू हो जाएंगे. इसके अनुसार, HDFC Bank ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए डेबिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसने कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस की प्रक्रिया को कड़ा करते हुए नया वाउचर आधारित सिस्टम को लागू करने की घोषणा की है. अब तक के नियम के अनुसार, पात्र ग्राहक एयरपोर्ट लाउंज में HDFC Bank का अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके सीधी इंट्री कर लेते थे लेकिन अब उन्हीं ग्राहकों को लाउंज का एक्सेस मिलेगा जो 10 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार तय खर्च की शर्त को पूरी करेंगे. इसके लिए बैंक अपने पात्र ग्राहकों को एक लाउंज एक्सेस वाउचर (एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाउचर) देगा.

बैंक ने बढ़ा दी है खर्च लिमिट
HDFC Bank ने अपने डेबिट कार्ड पर खर्च की न्यूनतम लिमिट को बढ़ा दी है. नए नियम के अनुसार, किसी भी कैलेंडर क्वार्टर में कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए कम से कम 10 हजार रुपये खर्च करना होगा. यह लिमिट पहले 5 हजार रुपये की थी. यहां खास बात यह है कि यह शर्त Infiniti Debit Card पर लागू नही होगी. मतलब कि इस कार्ड से बिना किसी न्यूनतम खर्च के लाउंज की सुविधा मिलती रहेगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

खर्च के लिए इन बातों का रखें ध्यान
इस नए नियम के तहत डेबिट कार्ड धारकों को खर्च के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा. नियम के अनुसार, डेबिट कार्ड से यह खर्च या तो एक ही ट्रांजैक्शन में या फिर कई ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है. इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर के लिए कर सकते हैं. हालांकि, एटीएम से कैश निकालकर या फिर यूपीआई, वॉलेट पेमेंट, डेबिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड पेमेंट शामिल नहीं है. अगर आप शर्त को पूरा कर देते हैं तो आपको कुछ तय दिनों में बैंक एक लिंक भेजेगा. इसके जरिए आप लाउंज एक्सेस के लिए वाउचर को क्लेम कर सकते हैं. निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा क्लेम करने के बाद आपको 12 से 18 अंकों का वाउचर कोड या फिर क्यू आर कोड मिलेगा, जिसे दिखाकर आप एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस ले सकेंगे और इंट्री कर सकेंगे. 

लाउंज विजिट की संख्या 
यहां बता दें कि शर्त पूरी करने के बाद लाउंज विजिट की संख्या पहले जैसी ही रखी जाएगी. Millennia Card पर हर एक क्वार्टर के लिए एक विजिट, Platinum और Business Card के लिए प्रति क्वॉर्टर दो विजिट और Infiniti Card पर 4 विजिट होंगे. वहीं, Times points और GIGA Card पर भी एक विजिट है.  (अमित दुबे)  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

india us trade

Trending news

लेडी सिंगर ने किया मां दुर्गा का आवाहन, कट्टरपंथी को पसंद नहीं आया, कर दिया उत्पीड़न
Lagnajita Chakraborty
लेडी सिंगर ने किया मां दुर्गा का आवाहन, कट्टरपंथी को पसंद नहीं आया, कर दिया उत्पीड़न
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
india china news in hindi
अब हिंद महासागर में बगलें झांकेगा चीन, बीच समंदर भारत बना रहा 'गेमचेंजर' एयरपोर्ट
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
Mohan Bhagwat
'RSS को BJP के नजरिए से समझना है बड़ी गलती...', मोहन भागवत ने किसे दी चेतावनी?
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
Jammu Kashmir
जमने लगा जम्मू-कश्मीर; शुरू हुआ 'चिल्लई-कलां' का दौर, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई ठंड
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
Golden Temple
स्वर्ण मंदिर की वो घड़ी जिसे ठीक करने में लग गए 96 लाख रुपये, जानिए क्या है इसका राज
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
PM Modi
असम में PM मोदी का दौरा! शहीदों को श्रद्धांजलि, 25 मेधावी छात्रों से किया बातचीत
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
MK Stalin
हिंदू त्योहारों से दूरी, क्रिसमस पर राजनीति? CM स्टालिन पर भाजपा का तीखा हमला
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
Viral Video
BJP विधायक ने खोया आपा; ऑटो ड्राइवर पर जमकर बरसाए थप्पड़, कांग्रेस ने घेरा
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
EX Agniveer Quota
सरकार ने बदला नियम; अब BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीर को मिलेगा 50 प्रतिशत कोटा
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा
Dilip Ghosh
'गड़बड़ी मिली तो जाना होगा जेल...', BLO को BJP नेता का अल्टीमेटम, किया बड़ा दावा