New Debit Card Rules: नए साल से पहले बड़ा ऐलान, बैंक ने बदल दिए डेबिट कार्ड के नियम, इस डेट से होंगे लागू

Debit Card New Rules: नए साल 2026 की शुरुआत होने में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं. लोग नए साल का स्वागत करने के लिए काफी उत्सुक हैं. इस दौरान विभिन्न सेक्टरों और कंपनियों में कई नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं. इस बीच डेबिट कार्ड को लेकर भी बदलाव किए गए हैं. यह बदलाव एचडीएफसी बैंक(HDFC Bank) ने किए हैं. बैंक ने अपने डेबिट कार्ड (Debit Card Rules) के नियम में कुछ खास और अहम बदलाव किए हैं, जो भी लोग इस बैंक के डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए यह खबर खास है. अब आइए जानते हैं कि HDFC Bank ने अपने डेबिट कार्ड के नियमों में क्या कुछ बदलाव किए हैं.

एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाउचर

HDFC Bank ने अपने डेबिट कार्ड के नियमों में कई बदलाव करने की घोषणा की है. यह बदलाव या यूं कहें कि नए नियम नए साल में 10 जनवरी से लागू हो जाएंगे. इसके अनुसार, HDFC Bank ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए डेबिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव किया है. इसने कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस की प्रक्रिया को कड़ा करते हुए नया वाउचर आधारित सिस्टम को लागू करने की घोषणा की है. अब तक के नियम के अनुसार, पात्र ग्राहक एयरपोर्ट लाउंज में HDFC Bank का अपना डेबिट कार्ड स्वाइप करके सीधी इंट्री कर लेते थे लेकिन अब उन्हीं ग्राहकों को लाउंज का एक्सेस मिलेगा जो 10 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के अनुसार तय खर्च की शर्त को पूरी करेंगे. इसके लिए बैंक अपने पात्र ग्राहकों को एक लाउंज एक्सेस वाउचर (एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वाउचर) देगा.

बैंक ने बढ़ा दी है खर्च लिमिट

HDFC Bank ने अपने डेबिट कार्ड पर खर्च की न्यूनतम लिमिट को बढ़ा दी है. नए नियम के अनुसार, किसी भी कैलेंडर क्वार्टर में कॉम्प्लिमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए कम से कम 10 हजार रुपये खर्च करना होगा. यह लिमिट पहले 5 हजार रुपये की थी. यहां खास बात यह है कि यह शर्त Infiniti Debit Card पर लागू नही होगी. मतलब कि इस कार्ड से बिना किसी न्यूनतम खर्च के लाउंज की सुविधा मिलती रहेगी.

खर्च के लिए इन बातों का रखें ध्यान

इस नए नियम के तहत डेबिट कार्ड धारकों को खर्च के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा. नियम के अनुसार, डेबिट कार्ड से यह खर्च या तो एक ही ट्रांजैक्शन में या फिर कई ट्रांजैक्शन में किया जा सकता है. इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टोर के लिए कर सकते हैं. हालांकि, एटीएम से कैश निकालकर या फिर यूपीआई, वॉलेट पेमेंट, डेबिट कार्ड से EMI ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड पेमेंट शामिल नहीं है. अगर आप शर्त को पूरा कर देते हैं तो आपको कुछ तय दिनों में बैंक एक लिंक भेजेगा. इसके जरिए आप लाउंज एक्सेस के लिए वाउचर को क्लेम कर सकते हैं. निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा क्लेम करने के बाद आपको 12 से 18 अंकों का वाउचर कोड या फिर क्यू आर कोड मिलेगा, जिसे दिखाकर आप एयरपोर्ट लाउंज का एक्सेस ले सकेंगे और इंट्री कर सकेंगे.

लाउंज विजिट की संख्या

यहां बता दें कि शर्त पूरी करने के बाद लाउंज विजिट की संख्या पहले जैसी ही रखी जाएगी. Millennia Card पर हर एक क्वार्टर के लिए एक विजिट, Platinum और Business Card के लिए प्रति क्वॉर्टर दो विजिट और Infiniti Card पर 4 विजिट होंगे. वहीं, Times points और GIGA Card पर भी एक विजिट है. (अमित दुबे)