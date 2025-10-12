घर जाने वालों के लिए खुशखबरी! दिवाली और छठ पूजा से पहले रेलवे ने दिया तोहफा, इस रूट पर शुरू हुई वंदे भारत स्पेशल ट्रेन

Vande Bharat Special train begins : पटना से नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का शनिवार से कमर्शियल संचालन शुरू हो गया है. ये सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन आगामी त्योहारों (दिवाली और छठ पूजा) के दौरान यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए शुरू की गई है. इस ट्रेन का उद्देश्य यात्रियों को आरामदायक, सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा देना है. दीपावली और छठ पूजा पर परिवार के साथ ट्रेन से घर जाना चाहते हैं तो रेलवे की ये वंदे भारत ट्रेन आपके लिए सुविधाजनक हो सकती है.

वंदे भारत स्पेशल ट्रेन टाइम टेबल

ट्रेन नंबर 02251- पटना नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन (12 अक्टूबर से 16 नवंबर)

ट्रेन नंबर 02252 - पटना-नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन (11 अक्टूबर से 17 नवंबर)

ट्रेन नंबर 02252 नई दिल्ली -पटना वंदे भारत स्पेशल (11 अक्टूबर से 15 नवंबर)

ट्रेन नंबर 02254 नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल (12 अक्टूबर से 16 नवंबर)

ये सभी वंदे भारत स्पेशल ट्रेनें 13 घंटे 30 मिनट में 1000 किलोमीटर की दूरी पटना से नई दिल्ली के बीच तय करेंगी. ट्रेन नंबर (train number 02252/02251) नई दिल्ली-पटना-नई दिल्ली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में 16 कोच होंगे.

वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में 20 कोच

ट्रेन नंबर 02253/02254 पटना-नई दिल्ली-पटना वंदे भारत स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में 20 कोच होंगे.

ट्रेन का रूट

ये ट्रेनें नई दिल्ली से पटना के बीच 6 रेलवे स्टेशनों पर रुकेंगी. ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश में अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी.

कब से कब तक चलेगी स्पेशल ट्रेन?

02253 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना से हर शनिवार, सोमवार और बुधवार को चलाई जाएगी. ये ट्रेन 11 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 17 नवंबर 2025 तक चलेगी. इस वंदे भारत ट्रेन में 20 कोच लगाए गए हैं और ट्रेन कुल 33 फेरे लगाएगी. ट्रेन नंबर 02254 12 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच दौड़ेगी. ये ट्रेन नई दिल्ली से हर रविवार, मंगलवार और गुरुवार दौड़ेगी और इसमें 20 कोच रखे गए हैं.