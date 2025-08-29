नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा पूरा रूप, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होगा स्मार्ट इंतजाम! जानिए क्या है रेलवे का प्लान

देश की राजधानी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन' अब नए युग की आधुनिक सुविधाओं से सजने वाला है. यात्रियों की भारी भीड़ और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्टेशन का रूप-रंग बदलने का बड़ा कदम उठाया है. स्टेशन में अब एक पर्मानेंट होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है, जहां भीड़ को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश कराया जाएगा. यह बदलाव यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नई योजना के तहत अब जो भीड़ स्टेशन में एक साथ आएगी, उसे सीधे होल्डिंग एरिया में प्रवेश कराया जाएगा. यहां इंतजार करने के लिए पर्याप्त जगह और व्यवस्थाएं होंगी, जिससे स्टेशन के अंदर होने वाली अराजकता और धक्कामुक्की कम होगी. इस एरिया को डिजाइन करते समय यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्रायोरिटी दी गई है.

अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल / पर्मानेंट होल्डिंग एरिया का निर्माण जारी है. काम तेजी से चल रहा है. जो भीड़ एक साथ आएगी, उन्हें पहले होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा. मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन डिजाइन में बदलाव किए गए हैं क्योंकि लगभग 3000 लोग एक साथ मेट्रो के जरिए आते हैं. टिकट बिक्री के काउंटर अब स्टेशन के अंदर से हटाकर होल्डिंग एरिया में ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे यात्रियों को लंबी लाइन में खड़े रहने की परेशानी नहीं होगी और भीड़ कंट्रोल में रहेगी.

#WATCH | Delhi: Railway Minister Ashwini Vaishnaw says, "Construction of access control/a permanent holding area at New Delhi railway station is underway. Work is going on rapidly. The crowd coming in simultaneously will first be in the holding area. Changes have been made in the… pic.twitter.com/mb33V7KXxM — ANI (@ANI) August 29, 2025

फेस्टिव सीजन में ज्यादा फायदेमंद साबित होगी

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव विशेषकर छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में बहुत फायदेमंद साबित होगा, जब स्टेशन पर नॉर्मल से ज्यादा यात्रियों का आना-जाना होता है. रेलवे का यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला है, बल्कि सुरक्षा को भी नए स्तर पर ले जाएगा. भविष्य में स्टेशन पर डिजिटल गाइड, स्मार्ट सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ इसे और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की योजना है. रेलवे का उद्देश्य है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब न मानकर स्मार्ट और सुरक्षित यात्रा का प्रतीक बनाया जाए. इस तरह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्द ही बदलते स्वरूप और स्मार्ट इंतजामों के साथ यात्रियों के लिए और ज्यादा आरामदायक, व्यवस्थित और सुरक्षित स्थल बन जाएगा.