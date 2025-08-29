नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा पूरा रूप, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होगा स्मार्ट इंतजाम! जानिए क्या है रेलवे का प्लान
Advertisement
trendingNow12901667
Hindi Newsबिजनेस

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा पूरा रूप, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होगा स्मार्ट इंतजाम! जानिए क्या है रेलवे का प्लान

देश की राजधानी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन' अब नए युग की आधुनिक सुविधाओं से सजने वाला है. यात्रियों की भारी भीड़ और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्टेशन का रूप-रंग बदलने का बड़ा कदम उठाया है.

Written By  Shivendra Singh|Last Updated: Aug 29, 2025, 07:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बदल जाएगा पूरा रूप, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए होगा स्मार्ट इंतजाम! जानिए क्या है रेलवे का प्लान

देश की राजधानी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन 'नई दिल्ली रेलवे स्टेशन' अब नए युग की आधुनिक सुविधाओं से सजने वाला है. यात्रियों की भारी भीड़ और असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने स्टेशन का रूप-रंग बदलने का बड़ा कदम उठाया है. स्टेशन में अब एक पर्मानेंट होल्डिंग एरिया का निर्माण किया जा रहा है, जहां भीड़ को व्यवस्थित ढंग से प्रवेश कराया जाएगा. यह बदलाव यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित और सहज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, नई योजना के तहत अब जो भीड़ स्टेशन में एक साथ आएगी, उसे सीधे होल्डिंग एरिया में प्रवेश कराया जाएगा. यहां इंतजार करने के लिए पर्याप्त जगह और व्यवस्थाएं होंगी, जिससे स्टेशन के अंदर होने वाली अराजकता और धक्कामुक्की कम होगी. इस एरिया को डिजाइन करते समय यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्रायोरिटी दी गई है.

अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?
रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक्सेस कंट्रोल / पर्मानेंट होल्डिंग एरिया का निर्माण जारी है. काम तेजी से चल रहा है. जो भीड़ एक साथ आएगी, उन्हें पहले होल्डिंग एरिया में रखा जाएगा. मेट्रो के साथ इंटीग्रेशन डिजाइन में बदलाव किए गए हैं क्योंकि लगभग 3000 लोग एक साथ मेट्रो के जरिए आते हैं. टिकट बिक्री के काउंटर अब स्टेशन के अंदर से हटाकर होल्डिंग एरिया में ट्रांसफर किए जाएंगे. इससे यात्रियों को लंबी लाइन में खड़े रहने की परेशानी नहीं होगी और भीड़ कंट्रोल में रहेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें- बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे का बड़ा कदम! अपग्रेड होगी वंदे भारत ट्रेन, आसानी से यात्रियों को मिलेगी सीट!

फेस्टिव सीजन में ज्यादा फायदेमंद साबित होगी
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव विशेषकर छुट्टियों और त्योहारों के मौसम में बहुत फायदेमंद साबित होगा, जब स्टेशन पर नॉर्मल से ज्यादा यात्रियों का आना-जाना होता है. रेलवे का यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाने वाला है, बल्कि सुरक्षा को भी नए स्तर पर ले जाएगा. भविष्य में स्टेशन पर डिजिटल गाइड, स्मार्ट सिक्योरिटी और अन्य आधुनिक व्यवस्थाओं के साथ इसे और ज्यादा सुविधाजनक बनाने की योजना है. रेलवे का उद्देश्य है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट हब न मानकर स्मार्ट और सुरक्षित यात्रा का प्रतीक बनाया जाए. इस तरह, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जल्द ही बदलते स्वरूप और स्मार्ट इंतजामों के साथ यात्रियों के लिए और ज्यादा आरामदायक, व्यवस्थित और सुरक्षित स्थल बन जाएगा.

About the Author
author img
Shivendra Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. वे जटिल कारोबारी और वित्तीय खबरों को सरल, प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं. उत्तर प्र...और पढ़ें

TAGS

New Delhi railway station

Trending news

'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
amit shah
'मैं चाहता हूं एक भी घुसपैठिया ना रहे', असम में अमित शाह की हुंकार
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
jammu kashmir news
कमर तक पानी, बाल्टी में रखा सामान....जम्मू में कुदरत के कहर से छात्रों में खौफ
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
Arshad Madni
सोनिया गांधी से कहा था आस्तीन के सांप को टिकट न दो... मौलाना का असम CM पर बड़ा हमला
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
Jammu Kashmir
वैष्णो देवी मार्ग पर 32 मौतों के बाद जागा प्रशासन, LG ने बनाई कमेटी, सामने आएगा सच?
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
Maratha Reservation
मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई में हल्लाबोल, बरसात में सियासी पारा हाई, क्या है मामला?
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
Thailand
फोन कॉल लीक मामले में गिरी गाज, कोर्ट ने थाईलैंड की PM को पद से हटाया, अब आगे क्या?
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
बोलें, विरोध करें, चाहें निंदा करें लेकिन... PM मोदी को गालियां देने पर भड़के ओवैसी
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
subhram Swami
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को दिया नोटिस, जानें मामला
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
attari wagah border beating retreat ceremony
'किसकी टांग ऊपर गई, ये नौटंकी है' अटारी-वाघा बॉर्डर पर इवेंट के खिलाफ छिड़ गई बहस
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
Maharashtra news
'या तो हमें आरक्षण दो या गोली मार दो...', आजाद मैदान में जरंगे समर्थकों का नारा
;