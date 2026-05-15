सफर से पहले अलर्ट! न्यू दिल्ली पर बड़ा बदलाव; 30 ट्रेनें जल्द होंगी शिफ्ट, 2030 तक 100 ट्रेनों का बदलेगा स्टेशन

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Big change at New Delhi Railway Station: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (NDLS) से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. स्टेशन के मेगा री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते भारतीय रेलवे आने वाले समय में कई ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले चरण में करीब 30 ट्रेनों को अगले दो महीनों में शिफ्ट किया जा सकता है, जबकि पूरे प्रोजेक्ट के दौरान लगभग 100 ट्रेनें दूसरे स्टेशनों से संचालित होंगी.
रेलवे का ये बड़ा बदलाव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं वाला मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने के लिए किया जा रहा है. परियोजना के पूरा होने के बाद स्टेशन की यात्री क्षमता 4.5 लाख से बढ़कर करीब 7 लाख प्रतिदिन हो जाएगी.
री-डेवलपमेंट कार्य के दौरान ट्रेनों को मुख्य रूप से आनंद विहार टर्मिनल, हजरत निजामुद्दीन, शकूर बस्ती और दिल्ली सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर शिफ्ट किया जाएगा.
नई दिल्ली–रानी कमलापति भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस → हजरत निजामुद्दीन
ताज एक्सप्रेस → हजरत निजामुद्दीन
डॉ. अंबेडकर नगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस → हजरत निजामुद्दीन
देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस → आनंद विहार टर्मिनल
काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस → आनंद विहार टर्मिनल
प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस → आनंद विहार टर्मिनल
पूर्वा एक्सप्रेस → दिल्ली सफदरजंग/शकूर बस्ती
वैशाली एक्सप्रेस → दिल्ली सफदरजंग/शकूर बस्ती
इसके अलावा वाराणसी, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात रूट की कई ट्रेनों को भी अलग-अलग स्टेशनों से चलाने की योजना बनाई जा रही है.
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण तीन चरणों में किया जाएगा.
पहला चरण: प्लेटफॉर्म 1 से 5
दूसरा चरण: प्लेटफॉर्म 6 से 10
तीसरा चरण: प्लेटफॉर्म 11 से 16
फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. पूरा प्रोजेक्ट 2030 तक पूरा होने की संभावना है.
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों को यात्रा से पहले अपने ट्रेन के प्रस्थान स्टेशन की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए, क्योंकि कई ट्रेनों के स्टेशन बदल सकते हैं. रेलवे जल्द ही शिफ्ट होने वाली ट्रेनों की आधिकारिक सूची जारी कर सकता है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बाद यहां आधुनिक वेटिंग एरिया, अंडरग्राउंड पैसेंजर कॉरिडोर, बड़ी पार्किंग सुविधा और बेहतर कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं मिलेंगी.