फैमिली पेंशनर्स ध्यान दें! सरकारी कर्मचारियों के माता-पिता को अब हर साल देनी होगी ये जानकारी

Nov 10, 2025, 10:46 PM IST
New Family Pension Rules :  केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है. वो लोग जो अपने बेटे या बेटी (सरकारी कर्मचारी) की मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन लेते हैं. तो अब दोनों को हर साल जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना होगा. अगर हर साल जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करेंगे तो उनको बढ़ी हुई दर (Enhanced Rate) पर पेंशन नहीं मिलेगी. इस आदेश को पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने जारी किया है.

DoPPW के आदेश के मुताबिक, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अविवाहित या विधुर/विधवा अवस्था में बिना बच्चों के निधन हो जाता है, तो उसके माता-पिता को आश्रित पेंशन दी जाएगी. दोनों माता-पिता जीवित होने पर ये पेंशन अंतिम वेतन के 75% के बराबर होगी और अगर केवल एक अभिभावक जीवित है तो 60% पेंशन मिलेगी. 

DoPPW ने किया बड़ा बड़ा बदलाव 

बता दें, अभी तक के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि दोनों माता-पिता को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना जरूरी है. इसकी वजह से कई मामलों में ऐसा हुआ कि एक अभिभावक के निधन के बाद भी बढ़ी हुई पेंशन की राशि जारी रहती थी.

क्यों लिया गया ये बड़ा फैसला?

अब इस गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि आगे से दोनों माता-पिता को हर साल अलग-अलग जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि गलत पेमेंट से बचा जा सके और इसके साथ ही पेंशन सिस्टम पारदर्शी बना रहे. सरकार के नियम के तहत, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके पीछे न तो पत्नी/पति बचा है और न ही बच्चे, तो ऐसे में माता-पिता को परिवारिक पेंशन का अधिकार मिलता है.

पेंशनभोगियों पर क्या होगा प्रभाव?

पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले माता-पिता को अब हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा. अगर वे बढ़ी हुई दर प्राप्त करना जारी रखना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि दोनों माता-पिता इसे जमा करना होगा.

अगर दोनों माता-पिता जीवित हैं, तो उन्हें अंतिम वेतन का 75% पेंशन के रूप में मिलता है. 
अगर सिर्फ एक अभिभावक जीवित है, तो पेंशन की दर 60% हो जाती है.
बता दें पेंशन तब भी मिलती है भले ही माता-पिता की अपनी कोई आय का सोर्स हो.

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.

