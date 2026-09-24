क्या आपका पसंदीदा स्नैक है 'जहरीला'? पैकेज्ड फूड्स पर आ रहा लाल खतरे का सिंबल, खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे आप

FSSAI High Salt Sugar Warning: अगर आप भी चिप्स का पैकेट फाड़ने से पहले या फिर कोई पैक्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक गटकने से पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पढ़ते हैं, तो अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटर संस्था FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) एक ऐसा कड़ा नियम लाने जा रही है, जिससे पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनियों का सारा खेल खत्म हो जाएगा. अब अगर किसी भी पैकेज्ड फूड या ड्रिंक में चीनी, नमक या फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा हुई, तो पैकेट के ठीक आगे एक बड़ा लाल रंग का 'Red Hexagon' यानी खतरे का निशान बनाना अनिवार्य होगा. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि FSSAI का यह नया प्लान क्या है और यह आपकी सेहत को कैसे फायदा पहुंचाएगा.