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क्या आपका पसंदीदा स्नैक है 'जहरीला'? पैकेज्ड फूड्स पर आ रहा लाल खतरे का सिंबल, खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे आप

FSSAI पैकेज्ड फूड्स के लिए बड़ा नियम ला रहा है. अब शुगर, साल्ट या फैट ज्यादा होने पर पैकेट के आगे Red Hexagon का लाल वॉर्निंग लेबल लगेगा. जानिए यह नियम आपकी सेहत को कैसे बचाएगा और कंपनियों पर इसका क्या असर होगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Sep 24, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:33 AM IST
क्या आपका पसंदीदा स्नैक है 'जहरीला'? पैकेज्ड फूड्स पर आ रहा लाल खतरे का सिंबल, खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे आप
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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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