क्या आपका पसंदीदा स्नैक है 'जहरीला'? पैकेज्ड फूड्स पर आ रहा लाल खतरे का सिंबल, खरीदने से पहले 10 बार सोचेंगे आप

FSSAI High Salt Sugar Warning: अगर आप भी चिप्स का पैकेट फाड़ने से पहले या फिर कोई पैक्ड जूस और कोल्ड ड्रिंक गटकने से पहले उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पढ़ते हैं, तो अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. भारत की सबसे बड़ी फूड रेगुलेटर संस्था FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) एक ऐसा कड़ा नियम लाने जा रही है, जिससे पैकेज्ड फूड बनाने वाली कंपनियों का सारा खेल खत्म हो जाएगा. अब अगर किसी भी पैकेज्ड फूड या ड्रिंक में चीनी, नमक या फैट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा हुई, तो पैकेट के ठीक आगे एक बड़ा लाल रंग का 'Red Hexagon' यानी खतरे का निशान बनाना अनिवार्य होगा. आइए आसान शब्दों में समझते हैं कि FSSAI का यह नया प्लान क्या है और यह आपकी सेहत को कैसे फायदा पहुंचाएगा.
हम सब सुपरमार्केट जाते हैं और अट्रैक्टिव पैकिंग देखकर बिस्किट, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और रेडी-टू-ईट फूड्स उठा लेते हैं. पैकेट के पीछे बहुत ही बारीक अक्षरों में न्यूट्रिशन की जानकारी लिखी होती है, जिसे पढ़ना और समझना आम इंसान या यूथ के लिए बहुत मुश्किल होता है. इसी चीज का फायदा बड़ी-बड़ी फूड कंपनियां उठाती हैं. लेकिन अब FSSAI ने फैसला किया है कि ग्राहकों को बेवकूफ बनाना बंद होना चाहिए. FSSAI के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब पैकेट के पिछले हिस्से की जगह 'फ्रंट ऑफ पैक' यानी पैकेट के बिल्कुल सामने ही चेतावनी लिखी होगी. अगर खाना सेहत के लिए नुकसानदायक सीमा तक मीठा, नमकीन या फैटी है, तो उसका सच सीधे पैकेट के ऊपर ही दिख जाएगा.
FSSAI ने इस चेतावनी वाले सिंबल का एक खास डिजाइन तैयार किया है ताकि लोग इसे दूर से ही देखकर पहचान सकें. यह वॉर्निंग लेबल सफेद बैकग्राउंड के ऊपर एक लाल रंग के छः कोनों वाले शेप यानी 'Red Hexagon' के रूप में दिखेगा. इस लाल निशान के अंदर उस न्यूट्रिएंट का नाम साफ-साफ लिखा होगा जो लिमिट से ज़्यादा है. जैसे अगर किसी चिप्स में नमक ज्यादा है, तो लाल निशान के अंदर 'HIGH SALT' लिखा होगा. अगर किसी प्रोडक्ट में दो या तीन चीजें ज्यादा हैं, तो वो सभी नाम एक ही लाल सिंबल के अंदर लिखे जाएंगे. यह सिंबल पैकेट के फ्रंट में ऊपर बाईं तरफ (Top Left) लगाया जाएगा ताकि आपकी नजर सबसे पहले इसी पर पड़े.
कंपनी वाले अक्सर यह बहाना बनाते हैं कि उनके प्रोडक्ट में सिर्फ नमक ज़्यादा है, चीनी या फैट तो नॉर्मल है. लेकिन FSSAI ने इस बार कंपनियों की यह चालाकी भी पकड़ ली है. नए प्रस्ताव के अनुसार, किसी प्रोडक्ट पर वॉर्निंग लेबल लगाने के लिए तीनों चीजों (शुगर, साल्ट, फैट) का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है. अगर इनमें से कोई एक चीज भी तय सीमा से बाहर पाई गई, तो कंपनी को पैकेट पर लाल निशान छापना ही पड़ेगा. FSSAI ने यह सीमा तय करने के लिए ICMR-NIN की 'डायटरी गाइडलाइन्स फॉर इंडियंस 2024' का सहारा लिया है.
FSSAI ने यह भी साफ कर दिया है कि यह नियम इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि खाना कितना प्रोसेस्ड है. उदाहरण के तौर पर, अगर आप बाज़ार से पैक्ड फ्रेश नींबू पानी खरीदते हैं और उसमें एडेड शुगर या एडेड साल्ट लिमिट से ज़्यादा है, तो उस पर भी रेड लेबल लगेगा. वहीं दूसरी तरफ, आलू चिप्स या नमकीन में अगर एडेड फैट या नमक ज्यादा है, तो उस पर भी यही वॉर्निंग लगेगी. इस बार FSSAI ने 'टोटल शुगर' की जगह 'एडेड शुगर' (ऊपर से मिलाई गई चीनी) और 'सैचुरेटेड फैट' की जगह 'एडेड फैट' को आधार बनाया है, जो कि काफी प्रैक्टिकल कदम है.
आजकल यूथ के बीच फिट रहने के लिए 'Diet Soda' या 'Zero Sugar' ड्रिंक्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है. लोग सोचते हैं कि इसमें चीनी नहीं है तो यह पूरी तरह हेल्दी है, जबकि इनमें 'Non-Caloric Sweeteners' यानी आर्टिफिशियल मिठास मिलाई जाती है. FSSAI अब इन ड्रिंक्स के लिए भी सख्त हो गया है. अभी तक ऐसी चेतावनी पैकेट के पीछे लिखी होती थी, जिसे कोई नहीं पढ़ता था. लेकिन अब ऐसे सभी प्रोडक्ट्स के फ्रंट पर बड़े अक्षरों में "CONTAIN NON CALORIC SWEETENERS" लिखना अनिवार्य करने की तैयारी है. इससे लोग जागरूक होकर ही अपनी ड्रिंक चुनेंगे.
कई लोगों ने सुझाव दिया था कि हर चीज के लिए अलग-अलग फोटो या सिंबल बनाए जाएं, जैसे नमक के लिए नमक की फोटो और चीनी के लिए गन्ने की फोटो. लेकिन FSSAI ने इसे खारिज कर दिया. FSSAI का कहना है कि ढेर सारे फोटो बनाने से ग्राहक और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, खासकर तब जब किसी एक प्रोडक्ट में 2 या 3 चीजें ज्यादा होंगी. इसीलिए एक सिंगल 'Red Hexagon' का फॉर्मूला चुना गया है जो देखने में एकदम सिंपल है और सीधा खतरे का मैसेज देता है.
यह नियम रातों-रात लागू नहीं होगा, बल्कि FSSAI इसे एक सिंगल फेज में लागू करने की योजना बना रहा है. सबसे पहले FSSAI इस ड्राफ्ट रेगुलेशन को जारी करेगा और आम जनता व कंपनियों से कमेंट्स व सुझाव मांगने के लिए 60 दिनों का समय देगा. इन सुझावों की जांच करने के बाद फाइनल नियम निकाला जाएगा, जिसमें लगभग 4 महीने का समय लग सकता है. इसके बाद फूड कंपनियों को अपने पैकेट के डिजाइन बदलने के लिए 365 दिनों यानी पूरे 1 साल का वॉलेन्ट्री समय दिया जाएगा, ताकि पुरानी पैकेजिंग का नुकसान न हो और कंपनियां आसानी से नए नियमों में ढल सकें.
आजकल की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल में हम अक्सर अनजाने में बहुत ज्यादा सोडियम, चीनी और खराब फैट खा लेते हैं, जिससे कम उम्र में ही डायबिटीज, हाई बीपी और दिल की बीमारियां हो रही हैं. FSSAI का यह कदम भारत के युवाओं को हेल्थ कॉन्शियस बनाने और उन्हें सही खाने का चुनाव करने में बहुत मदद करेगा. जब पैकेट के आगे ही लाल निशान दिखेगा, तो लोग खुद-ब-खुद संभल जाएंगे और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बचेंगे.