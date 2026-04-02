New Gratuity Rules: सरकार ने प‍िछले साल के अंत में नए लेबर कोड को लागू क‍िया गया. इसके तहत क‍िये गए बदलाव से कर्मचार‍ियों को म‍िलने वाली ग्रेच्युटी की राश‍ि में इजाफा हो सकता है. ग्रेच्युटी क‍िसी भी कर्मचारी को र‍िटायरमेंट के समय म‍िलने वाला वह पैसा है, ज‍िसकी कैलकुलेशन हर पांच साल के बेस पर की जाती है. सरकार ने ग्रेच्‍युटी के नए न‍ियम को 1 अप्रैल 2026 से लागू कर द‍िया है. इस बदलाव के बाद ग्रेच्युटी की कैलकुलशन पर क्‍या फर्क पड़ेगा? क्‍या इसके लागू होने के बाद कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी. कर्मचारियों को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर ज्यादा फायदा म‍िलेगा या नहीं? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब-

ग्रेच्‍युटी के नए न‍ियम में क्‍या बदला?

नए फ्रेमवर्क के अनुसार ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाले वेजेस में बेस‍िक पे के अलावा भी दूसरी चीजों को शाम‍िल क‍िया जाएगा. इसके तहत अब बेसिक पे (मूल वेतन), डियरनेस अलाउंस (DA) और रिटेनिंग अलाउंस को भी शाम‍िल क‍िया जाएगा. यानी अब बेस‍िक पे के आधार पर ही ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन न करके अलग आधार पर की जाएगी. नए न‍ियम में साफ बताया गया है क‍ि बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस म‍िलकर सीटीसी (Cost to Company) का कम से कम 50% होना जरूरी है.

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अब तक क्‍या होता था?

पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस बढ़ा देती थीं. इसका असर यह होता था क‍ि कर्मचारी की ग्रेच्युटी भी कैलकुलेशन के समय कम हो जाती थी. लेक‍िन अब तीनों चीजें म‍िलकर कम से कम 50% हो जाएंगी तो इससे टेक होम सैलरी भले ही कम हो जाए. लेक‍िन ग्रेच्‍युटी में इसका फायदा म‍िलेगा. नए न‍ियम में कम से कम 50% सैलरी के आधार पर ही ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी. आपको बता दें ग्रेच्युटी बेन‍िफ‍िट हमेशा सीटीसी (CTC) का पार्ट होती है. भले ही इसे ऑफर लेटर में नहीं ल‍िखा गया हो.

नई लेबर कोड के तहत ग्रेच्‍युटी कब लागू होगी?

नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्‍युटी बेन‍िफ‍िट को प‍िछली तारीख से मानने को लेकर कंफ्यूजन था. लेकिन सरकार की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि नई व्‍यवस्‍था के तहत ग्रेच्‍युटी 21 नवंबर 2025 (कोड लागू होने की तारीख) से लागू होगी. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने अपने FAQ डॉक्‍यूमेंट में कहा 'ग्रेच्युटी 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कोड लागू होने की तारीख से ही इसे लागू क‍िया जाएगा.'

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नए नियम के अनुसार ग्रेच्‍युटी की कैलकुलशन?

> नए कोड के अनुसार फिक्स्ड टर्म एम्‍पलॉयी (FTE) अब केवल एक साल की रेगुलर सर्व‍िस के बाद ग्रेच्‍युटी का पात्र हो जाएगा. पहले यह टेन्‍योर 5 साल का था.

> यह नियम केवल उन्‍हीं कर्मचारियों पर लागू होगा, ज‍िन्‍होंने नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनी ज्‍वाइन की है.

> ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन लास्‍ट सैलरी और नौकरी के साल के आधार पर होती है. बेसिक सैलरी बढ़ने से निकासी पर मिलने वाली एकमुश्त रकम भी बढ़ जाएगी.

> लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने साफ क‍िया क‍ि ग्रेच्‍युटी की राश‍ि कंपनी से निकलने के समय की लास्‍ट सैलरी के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी.

पुराने कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?

यद‍ि आप भी पुराने कर्मचारी हैं तो यह अपडेट आपके लिए नुकसानदेह नहीं है. यद‍ि आप 21 नवंबर 2025 के बाद कंपनी से र‍िजाइन करते हैं तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन लास्‍ट सैलरी के आधार पर होगी. इसका मतलब साफ है क‍ि हायर सैलरी आपके पूरे सर्व‍िस टेन्‍योर के लिए लागू होगा.

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ग्रेच्युटी के ल‍िये पात्रता की शर्त

> सामान्य कर्मचारियों के लिए 5 साल की नौकरी होना जरूरी है.

> फिक्स्ड टर्म कर्मचारी महज एक साल की सर्व‍िस के बाद प्रो-राटा बेस पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा.

> आख‍िरी साल में यद‍ि नौकरी छह महीने से ज्यादा की है तो उसे पूरे एक साल गिना जाएगा.

टेक-होम सैलरी पर होगा असर?

नए नियमों के आधार पर लंबे समय में कर्मचारी को फायदा होगा. लेकिन इसका तुरंत असर यह होगा क‍ि मंथली टेक-होम सैलरी कुछ कम हो सकती है. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ (PF) का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ जाएगा.