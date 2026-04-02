Advertisement
trendingNow13162853
Hindi Newsबिजनेस5 नहीं...एक साल की जॉब पर म‍िलेगी ग्रेच्‍युटी, लागू हो गया नया न‍ियम; सैलरी बढ़ेगी या घटेगी?

5 नहीं...एक साल की जॉब पर म‍िलेगी ग्रेच्‍युटी, लागू हो गया नया न‍ियम; सैलरी बढ़ेगी या घटेगी?

Gratuity Rules India 2026: ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन पहले 5 साल की नौकरी के आधार पर की जाती थी. लेक‍िन अब नए न‍ियम के तहत यह ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन एक साल के आधार पर की जा सकेगी. नए न‍ियम और क्‍या है खास, आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 04, 2026, 10:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

File Pic
File Pic

New Gratuity Rules: सरकार ने प‍िछले साल के अंत में नए लेबर कोड को लागू क‍िया गया. इसके तहत क‍िये गए बदलाव से कर्मचार‍ियों को म‍िलने वाली ग्रेच्युटी की राश‍ि में इजाफा हो सकता है. ग्रेच्युटी क‍िसी भी कर्मचारी को र‍िटायरमेंट के समय म‍िलने वाला वह पैसा है, ज‍िसकी कैलकुलेशन हर पांच साल के बेस पर की जाती है. सरकार ने ग्रेच्‍युटी के नए न‍ियम को 1 अप्रैल 2026 से लागू कर द‍िया है. इस बदलाव के बाद ग्रेच्युटी की कैलकुलशन पर क्‍या फर्क पड़ेगा? क्‍या इसके लागू होने के बाद कर्मचारी की सैलरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी. कर्मचारियों को रिटायरमेंट या नौकरी छोड़ने पर ज्यादा फायदा म‍िलेगा या नहीं? आइए जानते हैं सभी सवालों के जवाब-

ग्रेच्‍युटी के नए न‍ियम में क्‍या बदला?

नए फ्रेमवर्क के अनुसार ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन के लिए यूज होने वाले वेजेस में बेस‍िक पे के अलावा भी दूसरी चीजों को शाम‍िल क‍िया जाएगा. इसके तहत अब बेसिक पे (मूल वेतन), डियरनेस अलाउंस (DA) और रिटेनिंग अलाउंस को भी शाम‍िल क‍िया जाएगा. यानी अब बेस‍िक पे के आधार पर ही ग्रेच्‍युटी की कैलकुलेशन न करके अलग आधार पर की जाएगी. नए न‍ियम में साफ बताया गया है क‍ि बेसिक पे, डीए और रिटेनिंग अलाउंस म‍िलकर सीटीसी (Cost to Company) का कम से कम 50% होना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: शैंपू से लेकर दवा तक राहत! सरकार के कस्‍टम ड्यूटी 0 करने से क्‍या-क्‍या सस्‍ता होगा?

Add Zee News as a Preferred Source

अब तक क्‍या होता था?

पहले कंपनियां बेसिक सैलरी कम रखकर अलाउंस बढ़ा देती थीं. इसका असर यह होता था क‍ि कर्मचारी की ग्रेच्युटी भी कैलकुलेशन के समय कम हो जाती थी. लेक‍िन अब तीनों चीजें म‍िलकर कम से कम 50% हो जाएंगी तो इससे टेक होम सैलरी भले ही कम हो जाए. लेक‍िन ग्रेच्‍युटी में इसका फायदा म‍िलेगा. नए न‍ियम में कम से कम 50% सैलरी के आधार पर ही ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन होगी. आपको बता दें ग्रेच्युटी बेन‍िफ‍िट हमेशा सीटीसी (CTC) का पार्ट होती है. भले ही इसे ऑफर लेटर में नहीं ल‍िखा गया हो.

नई लेबर कोड के तहत ग्रेच्‍युटी कब लागू होगी?

नए लेबर कोड के तहत ग्रेच्‍युटी बेन‍िफ‍िट को प‍िछली तारीख से मानने को लेकर कंफ्यूजन था. लेकिन सरकार की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि नई व्‍यवस्‍था के तहत ग्रेच्‍युटी 21 नवंबर 2025 (कोड लागू होने की तारीख) से लागू होगी. लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने अपने FAQ डॉक्‍यूमेंट में कहा 'ग्रेच्युटी 21 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी, यानी कोड लागू होने की तारीख से ही इसे लागू क‍िया जाएगा.'

यह भी पढ़ें: गहने खरीदना होगा महंगा?सरकार ने गोल्‍ड-स‍िल्‍वर ज्‍वैलरी के इम्‍पोर्ट पर लगाई पाबंदी

नए नियम के अनुसार ग्रेच्‍युटी की कैलकुलशन?

> नए कोड के अनुसार फिक्स्ड टर्म एम्‍पलॉयी (FTE) अब केवल एक साल की रेगुलर सर्व‍िस के बाद ग्रेच्‍युटी का पात्र हो जाएगा. पहले यह टेन्‍योर 5 साल का था.
> यह नियम केवल उन्‍हीं कर्मचारियों पर लागू होगा, ज‍िन्‍होंने नया लेबर कोड लागू होने के बाद कंपनी ज्‍वाइन की है.
> ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन लास्‍ट सैलरी और नौकरी के साल के आधार पर होती है. बेसिक सैलरी बढ़ने से निकासी पर मिलने वाली एकमुश्त रकम भी बढ़ जाएगी.
> लेबर म‍िन‍िस्‍ट्री ने साफ क‍िया क‍ि ग्रेच्‍युटी की राश‍ि कंपनी से निकलने के समय की लास्‍ट सैलरी के आधार पर कैलकुलेट की जाएगी.

पुराने कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा?

यद‍ि आप भी पुराने कर्मचारी हैं तो यह अपडेट आपके लिए नुकसानदेह नहीं है. यद‍ि आप 21 नवंबर 2025 के बाद कंपनी से र‍िजाइन करते हैं तो ग्रेच्युटी की कैलकुलेशन लास्‍ट सैलरी के आधार पर होगी. इसका मतलब साफ है क‍ि हायर सैलरी आपके पूरे सर्व‍िस टेन्‍योर के लिए लागू होगा.

यह भी पढ़ें: ऐसा क्‍या बोल गए ट्रंप? ग‍िरावट से गुजर रहे क्रूड का U-टर्न...दाम में जबरदस्‍त तेजी

ग्रेच्युटी के ल‍िये पात्रता की शर्त

> सामान्य कर्मचारियों के लिए 5 साल की नौकरी होना जरूरी है.
> फिक्स्ड टर्म कर्मचारी महज एक साल की सर्व‍िस के बाद प्रो-राटा बेस पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार होगा.
> आख‍िरी साल में यद‍ि नौकरी छह महीने से ज्यादा की है तो उसे पूरे एक साल गिना जाएगा.

टेक-होम सैलरी पर होगा असर?

नए नियमों के आधार पर लंबे समय में कर्मचारी को फायदा होगा. लेकिन इसका तुरंत असर यह होगा क‍ि मंथली टेक-होम सैलरी कुछ कम हो सकती है. बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ (PF) का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन बढ़ जाएगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gratuity

Trending news

ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
Panama papers
ब्लैक मनी केस में चौंकाने वाला खुलासा! 167 केस में 46 मामले पनामा पेपर्स से जुड़े
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
Shahsi Tharoor
कांग्रेस सांसद शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन और ड्राइवर को पीटा
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
Maharashtra news
नासिक: कुएं में गिरी कार, एक ही परिवार के 6 बच्चों समेत 9 लोगों ने तोड़ा दम
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
Assembly Election 2026
अन्नामलाई को BJP ने क्यों सियासी रण से रखा दूर, क्या AIADMK से तल्ख रिश्ते पड़े भारी
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
weather update
वीकेंड पर मौसम का कहर! तेज हवाएं और ओले बन सकते हैं बड़ी मुसीबत, IMD का अलर्ट
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
Raghav Chadha
राघव चड्ढा के सामने क्यों बेबस है AAP? पार्टी से क्यों नहीं निकाल पा रहे केजरीवाल
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
Allahabad High Court
किन-किन पदों पर आसीन व्यक्तियों के नाम से पहले 'माननीय' लगाना अनिवार्य होता है?
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
DNA
डिफेंस सेक्टर में भारत की बड़ी छलांग, हथियारों का ग्लोबल सप्लायर कैसे बना देश
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
DNA
900 में देते हैं 300 रुपये की शर्ट, कैसे यूनिफॉर्म को स्कूलों ने बनाया कमाई का जरिया
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे
Assembly Election 2026
विजय बनेंगे पसंद या DMK-AIADMK पर बरसेंगे वोट? तमिलनाडु में जेन-जेड क्या सोच रहे