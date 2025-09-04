 GST टैक्स कटौती से घर बनाने से लेकर खाना-पीना, कार चलाना सब हुआ सस्ता, लेकिन कब से घटेंगे दाम, तारीख नोट कर लीजिए
New gst rate date:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लोगों को दिवाली का तोहफा देने की बात कही. उन्होंने GST रिफॉर्म के जरिए लोगों को रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कटौती का वादा किया. पीएम के वादे को वित्त मंत्री ने दिवाली से पहले पहले ही पूरा कर दिया.

Sep 04, 2025
GST Rate Cut: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लोगों को दिवाली का तोहफा देने की बात कही. उन्होंने GST रिफॉर्म के जरिए लोगों को रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कटौती का वादा किया. पीएम के वादे को वित्त मंत्री ने दिवाली से पहले पहले ही पूरा कर दिया. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जो फैसले लिए गए उसने मिडिल क्लास की चांदी कर दी. वित्त मंत्री ने जीएसटी स्लैब ( GST New Tax Slab) में बदलाव कर हाउस वाइफ से लेकर पढ़ने-लिखने, खाने-पीने, कार, एसी, फ्रिज, दूध-पनीर सब सस्ता कर दिया. जिस सस्ते-महंगे की लिस्ट के लिए आपको बजट ( Budget) का इंतजार करना पड़ता था. अब वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman) ने   जीएसटी कटौती का तोहफा देकर लोगों राहत दी है.  

कब से लागू होगा जीएसटी का नया स्लैब 

  बुधवार रात को जीएसटी परिषद की बैठक में टैक्स स्लैब को चार से घटाकर दो कर दिया गया. सरकार की तरफ से बताया गया कि ये बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू हो जाएंगे. यानी 22 सितंबर से आपके लिए कई चीजें सस्ती हो जाएंगी. हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर लाइफ इंश्योरेंस तक सस्ते हो जाएंगे.  22 सितंबर 2025 से ही आपको दिवाली का तोहफा मिल गया है. यानी धनतेरस में जब आप नई गाड़ी या टीवी फ्रीज खरीदने जाएंगे तो पहले से कम बिल आने वाला है.  

आम आदमी को होगा फायदा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी में ये सुधार आम आदमी को फायदा होने वाला है. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जीएसटी रिफॉर्म का मकसद आम आदमी को फायदा पहुंचाना है.लोगों को खासकर मिडिल क्लास को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है.  जीएसटी की दरों में कटौती से चीजें सस्ती हो जाएंगी. सस्ती चीजें से लोगों की खरीदारी की क्षमता बढ़ेगी. लोग अधिक खरीदारी करेंगे तो खपत बढ़ेगा, कंपनियों के सामान की डिमांड बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा. डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी को फायदा होगा. जानकारों की माने तो जीएसटी की दरों में कटौती से जीडीपी में 1 फीसदी की बढ़ोतरी होने की संभावना है.  GST: मिडिल क्लास के लिए हैप्पी दिवाली, खाने से लेकर पहनने-ओढ़ने की ये चीजें हो गईं सस्ती,वित्त मंत्री ने हाउस वाइफ,किसानों, स्टूडेंट सबको दिया तोहफा

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

;