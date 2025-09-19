दो द‍िन बाद लागू होंगी GST की नई दरें, 22 तारीख से क‍ितना सस्‍ता हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर?
Advertisement
trendingNow12928836
Hindi Newsबिजनेस

दो द‍िन बाद लागू होंगी GST की नई दरें, 22 तारीख से क‍ितना सस्‍ता हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर?

LPG Cylinder Price: द‍िल्‍ली में अभी 14 क‍िलो वाला एलपीजी स‍िलेंडर 853 रुपये और 19 क‍िलो वाला कमर्श‍ियल स‍िलेंडर 1580 रुपये का है। अब 22 तारीख से लागू होने वाली जीएसटी की नई दर के बाद क्‍या स‍िलेंडर की कीमत में कमी आएगी? 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 19, 2025, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दो द‍िन बाद लागू होंगी GST की नई दरें, 22 तारीख से क‍ितना सस्‍ता हो जाएगा एलपीजी सिलेंडर?

GST Rates On LPG: दो द‍िन बाद यानी 22 स‍ितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद देशभर में खाने-पीने से लेकर तमाम चीजें सस्‍ती हो जाएंगी. कुछ कंपन‍ियों ने जीएसटी दर कम होने का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर द‍िया है. आने वाले द‍िनों में कुछ और कंपन‍ियों की तरफ से रोजमर्रा में इस्‍तेमाल होने वाली चीजों के दाम घटाने की तैयारी है. जीएसटी दरों को कम क‍िये जाने के बाद सरकार की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है. सरकार की कोश‍िश है क‍ि कंपन‍ियां और दुकानदार जीएसटी का पूरा फायदा कस्‍टमर को दें.

घरेलू और कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पर अलग-अलग GST

इस बीच सोशल मीड‍िया सवाल चल रहा है क‍ि क्या एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत पर भी इसका असर पड़ेगा. एलपीजी स‍िलेंडर पर भी सरकार की तरफ से जीएसटी लगाया जाता है. लेक‍िन जीएसटी की दरें घरेलू और कमर्श‍ियल स‍िलेंडर दोनों पर अलग-अलग हैं. अब सरकार की तरफ से जीएसटी दर में बदलाव करने से कस्‍टमर को फायदा होगा या नहीं, आइए समझते हैं पूरी कैलकुलेशन-

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी

घरेलू स‍िलेंडर पर होगा असर?
3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग में एलपीजी गैस स‍िलेंडर के टैक्स स्लैब में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दर लागू होने के बावजूद घरेलू और कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पर जीएसटी की दरें पहले जैसी ही रहेंगी. अभी सरकार की तरफ से सब्‍स‍िडी और नॉन-सब्‍स‍िडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर 5% जीएसटी लगाया जाता है. इससे साफ है क‍ि 22 स‍ितंबर से इस पर जीएसटी की दर में बदलाव नहीं होने वाला. यानी स‍िलेंडर के ल‍िए आपको पुरानी कीमत ही चुकानी होगी. अभी द‍िल्‍ली में 14.2 क‍िलो वाले एलपीजी स‍िलेंडर का दाम 853 रुपये है.

कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पर होगा असर?
इसी तरह कमर्श‍ियल स‍िलेंडर की बात करें तो इस पर अभी सरकार की तरफ से 18% जीएसटी लगाया जाता है. इन स‍िलेंडर को होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में इस्‍तेमाल क‍िया जाता है. इस तरह के स‍िलेंडर पर भी जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. 22 सितंबर से यह भी पुरानी कीमत पर ही म‍िलेगा. अभी 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की द‍िल्‍ली में कीमत 1580 रुपये है.

यह भी पढ़ें: GST कटौती पर नहीं चलेगी बीमा कंपनियों की मनमानी, पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा पूरा फायदा, सरकार की सख्त हिदायत

FAQ
सवाल: क्या 22 सितंबर के बाद डोमेस्‍ट‍िक LPG सिलेंडर के दाम बदलेंगे?
जवाब: घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर पहले से ही 5% जीएसटी लागू है. इसलिए इस पर लगने वाले जीएसटी में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ और इसकी कीमत पहले की ही तरह रहेंगी.

सवाल: 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर क‍ितना जीएसटी लगता है?
जवाब: रेस्टोरेंट, होटल, फूड ट्रक या इंडस्‍ट्रि‍यल यूज में जाने वाले कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

lpg cylinder price

Trending news

6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
Election Commission
6 साल तक चुनाव नहीं लड़ा, अब 474 पार्टियां लिस्ट से आउट...चुनाव आयोग का चला चाबुक
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
Andhra pradesh news
नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और...
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
;