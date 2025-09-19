GST Rates On LPG: दो द‍िन बाद यानी 22 स‍ितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी. जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद देशभर में खाने-पीने से लेकर तमाम चीजें सस्‍ती हो जाएंगी. कुछ कंपन‍ियों ने जीएसटी दर कम होने का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर द‍िया है. आने वाले द‍िनों में कुछ और कंपन‍ियों की तरफ से रोजमर्रा में इस्‍तेमाल होने वाली चीजों के दाम घटाने की तैयारी है. जीएसटी दरों को कम क‍िये जाने के बाद सरकार की तरफ से लगातार नजर रखी जा रही है. सरकार की कोश‍िश है क‍ि कंपन‍ियां और दुकानदार जीएसटी का पूरा फायदा कस्‍टमर को दें.

घरेलू और कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पर अलग-अलग GST

इस बीच सोशल मीड‍िया सवाल चल रहा है क‍ि क्या एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमत पर भी इसका असर पड़ेगा. एलपीजी स‍िलेंडर पर भी सरकार की तरफ से जीएसटी लगाया जाता है. लेक‍िन जीएसटी की दरें घरेलू और कमर्श‍ियल स‍िलेंडर दोनों पर अलग-अलग हैं. अब सरकार की तरफ से जीएसटी दर में बदलाव करने से कस्‍टमर को फायदा होगा या नहीं, आइए समझते हैं पूरी कैलकुलेशन-

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: GST में कमी फ‍िर भी इन चीजों के दाम नहीं होंगे कम, FMCG कंपन‍ियों ने बताई अपनी मजबूरी

घरेलू स‍िलेंडर पर होगा असर?

3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंस‍िल की मीट‍िंग में एलपीजी गैस स‍िलेंडर के टैक्स स्लैब में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. 22 सितंबर से लागू होने वाली जीएसटी की नई दर लागू होने के बावजूद घरेलू और कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पर जीएसटी की दरें पहले जैसी ही रहेंगी. अभी सरकार की तरफ से सब्‍स‍िडी और नॉन-सब्‍स‍िडी वाले घरेलू LPG सिलेंडर 5% जीएसटी लगाया जाता है. इससे साफ है क‍ि 22 स‍ितंबर से इस पर जीएसटी की दर में बदलाव नहीं होने वाला. यानी स‍िलेंडर के ल‍िए आपको पुरानी कीमत ही चुकानी होगी. अभी द‍िल्‍ली में 14.2 क‍िलो वाले एलपीजी स‍िलेंडर का दाम 853 रुपये है.

कमर्श‍ियल स‍िलेंडर पर होगा असर?

इसी तरह कमर्श‍ियल स‍िलेंडर की बात करें तो इस पर अभी सरकार की तरफ से 18% जीएसटी लगाया जाता है. इन स‍िलेंडर को होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और इंडस्ट्रियल हीटिंग में इस्‍तेमाल क‍िया जाता है. इस तरह के स‍िलेंडर पर भी जीएसटी काउंस‍िल की तरफ से क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया है. 22 सितंबर से यह भी पुरानी कीमत पर ही म‍िलेगा. अभी 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की द‍िल्‍ली में कीमत 1580 रुपये है.

यह भी पढ़ें: GST कटौती पर नहीं चलेगी बीमा कंपनियों की मनमानी, पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा पूरा फायदा, सरकार की सख्त हिदायत

FAQ

सवाल: क्या 22 सितंबर के बाद डोमेस्‍ट‍िक LPG सिलेंडर के दाम बदलेंगे?

जवाब: घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर पहले से ही 5% जीएसटी लागू है. इसलिए इस पर लगने वाले जीएसटी में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं हुआ और इसकी कीमत पहले की ही तरह रहेंगी.

सवाल: 19 क‍िलो वाले कमर्श‍ियल स‍िलेंडर क‍ितना जीएसटी लगता है?

जवाब: रेस्टोरेंट, होटल, फूड ट्रक या इंडस्‍ट्रि‍यल यूज में जाने वाले कमर्श‍ियल गैस स‍िलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है.