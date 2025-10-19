टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, GST रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत

New GST Rules: देश के टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने GST रिटर्न से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के मुताबिक, टैक्सपेयर्स 25 अक्टूबर तक GSTR-3B फॉर्म (GSTR-3B tax payment form) भर सकेंगे. CBIC ने अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि @cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline. 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जायेगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए पांच दिन का ज्यादा समय मिल गया है जिससे फाइलिंग में आसानी होगी.

@cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline! Add Zee News as a Preferred Source For Monthly filers (Sept 2025) For Quarterly filers (Q2: July–Sept 2025) New Due Date: 25th October 2025 (Notification No. 17/2025 – Central Tax, dated 18.10.2025) pic.twitter.com/E0pdzyVHEq — CBIC (@cbic_india) October 19, 2025

नोटिफिकेशन जारी

अब टैक्सपेयर्स को इसके लिए 5 दिनों का और समय मिला है. सरकार ने ये फैसला 19 अक्टूबर को लिया है और इसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दी.

क्या है GSTR-3B?

GSTR-3B एक मंथली और क्वार्टरली डिटेल्ड समरी रिटर्न है इसे GST रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने 20, 22 और 24 तारीख को अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर दाखिल करते हैं.

GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर

CBIC के मुताबिक, GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 25 अक्टूबर होगी. जबकि ये पहले 20 अक्टूबर तय की गई थी यानी अब ऐसे में दिवाली के चलते टैक्सपेयर्स को पांच दिन की मोहलत सकेगी. CBIC ने अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि @cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline.