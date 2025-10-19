Advertisement
trendingNow12967856
Hindi Newsबिजनेस

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, GST रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत

 सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के मुताबिक, टैक्सपेयर्स 25 अक्टूबर तक GSTR-3B फॉर्म (GSTR-3B tax payment form) भर सकेंगे. 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, GST रिटर्न फाइल करने वालों को सरकार ने दी बड़ी राहत

New GST Rules: देश के टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने GST रिटर्न से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) के मुताबिक, टैक्सपेयर्स 25 अक्टूबर तक GSTR-3B फॉर्म (GSTR-3B tax payment form) भर सकेंगे. CBIC ने अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि @cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline. 20 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जायेगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने के लिए पांच दिन का ज्यादा समय मिल गया है जिससे फाइलिंग में आसानी होगी.

 

नोटिफिकेशन जारी

अब टैक्सपेयर्स को इसके लिए 5 दिनों का और समय मिला है. सरकार ने ये फैसला 19 अक्टूबर को लिया है और इसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने एक नोटिफिकेशन के जरिए दी.

क्या है GSTR-3B?

GSTR-3B एक मंथली और क्वार्टरली डिटेल्ड समरी रिटर्न है इसे GST रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने 20, 22 और 24 तारीख को अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर दाखिल करते हैं.

 GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर 

CBIC के मुताबिक, GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब 25 अक्टूबर होगी. जबकि ये पहले 20 अक्टूबर तय की गई थी यानी अब ऐसे में दिवाली के चलते टैक्सपेयर्स को पांच दिन की मोहलत सकेगी. CBIC ने अपने आधिकारिक 'X' अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कहा कि @cbic_india extends the GSTR-3B filing deadline.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

New GST rules

Trending news

AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
AQI
AQI: दीवाली से पहले निकला हवा का 'दिवाला', आईसीयू में पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स?
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
bihar vidhan sabha chunav
बिहार चुनाव से पहले शाह की वो एक लाइन.... नीतीश को राहत, चिराग के मन में लड्डू फूटा
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
India Pakistan Tension
सेना के बाद ऐक्शन में पब्लिक! पाक के हमदर्द तुर्किए और अजरबैजान से ले रही बदला
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
leopard
भूख से बेबस नजर आया तेंदुआ, कूड़े में ढूंढना पड़ा खाना
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
Supreme Court News
दिवाली पर जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए गुड न्यूज, SC का ऐतिहासिक फैसला
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
Weather
दिवाली पर तूफानी रहेगा मौसम, बारिश खराब न कर दे त्योहार का मजा; IMD की चेतावनी जारी
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
West Bengal
ममता के बंगाल में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला, इस बात का जताया जा रहा शक
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
DNA
'ब्रह्मोस NG' में ऐसा क्या है खास? जिससे PAK-चीन दोनों में बढ़ गई है दहशत
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA
54 साल बाद क्यों खुला बांके बिहारी का खजाना? जानिए खजाने में क्या-क्या मिला?
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन
DNA
DNA: Zee News पर सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत, बाढ़ पीड़ितों के लिए जुटाएंगे धन