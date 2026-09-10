/ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार का एक्शन, फर्जीवाड़ा, सर्च का धोखा, छिपे चार्ज पर लगेगा लगाम, 2027 से लागू

E-commerce : ई-कॉमर्स का बाजार बढ़ रहा है. लोग बढ़-चढ़कर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. बढ़ते मार्केट कैप के बीच सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग को अधिक ट्रांसपेरेंट बनाने के दिशा में नए नियम बनाए हैं. ऑनलाइन शॉपिंग को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नए ई-कॉमर्स नियमों की घोषणा की है. ऑनलाइन शॉपिंग के नए नियम 1 जनवरी 2027 देशभर में लागू होंगे, सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को इन नियमों का पालन करना होगा. केंद्र सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. इससे फर्जी डिस्काउंट और छुपे हुए शुल्कों पर पूरी रोक लगाई गई है.
दरअसल साल 2025 में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर करीब 17.71 लाख शिकायतें दर्ज कराई गई, जिसमें से करीब 29 फीसदी मामले अकेले ई-कॉमर्स सेक्टर से जुड़े थे. जिसके बाद ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सख्त गाइडलाइंस की जरूरत महसूस हो रही थी.
ई-कॉमर्स के लिए क्या नए नियम बनाए गए हैं ?
नए नियम के तहत सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 31 दिसंबर 2026 तक अपने सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम और सेलर पॉलिसी में तकनीकी सुधार करने की हिदायत दी गई है. ऑनलाइन सेल के दौरान फर्जी डिस्काउंट पर लगाम लगेगा. कंपनियां MRP को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर 60 से 70 प्रतिशत तक की भारी छूट दिखाती है, लेकिन नए नियम के तहत अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगी. कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट पर पुरानी और नई दोनों कीमतें साफ तौर पर दिखानी होंगी.नए नियम के तहत कंपनियां सर्च रिजल्ट्स में हेरफेर नहीं कर सकेंगी.कंपनियां अपने पसंदीदा सेलर्स या अपने इन-हाउस ब्रांड्स को सर्च में ऊपर दिखाने के लिए एल्गोरिदम में फेरबदल नहीं कर सकेंगी. विज्ञापन वाले प्रमोटेड प्रोडक्ट्स के साथ 'प्रायोजित' टैग लगाना होगा.
कब से लागू होगा नया नियम
नए नियम 1 जनवरी 2027 से लागू किए जाएंगे. नियम के बाद फेक डिस्काउंट का खेल खत्म हो जाएगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा. नए नियम के डार्क पैटर्न पर शिकंजा कसेगा. कंपनियों को प्रोडक्ट के साथ Best Before, रिटर्न-रिफंड, वारंटी, डिलीवरी जैसी सारी जानकारी देनी होगी. अगर कोई सामान विदेशी है, तो इंपोर्ट की जानकारी देनी होगी. सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से जुड़ना होगा.