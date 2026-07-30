Ice Cream Company Poodyno: देश का फ्रोजन डेजर्ट मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है. इस बाजार में अमूल और मदर डेयरी जैसे दिग्गज प्लेयर के बाद एक और ब्रांड ने दस्तक दी है. यह देश का पहला डायनासोर थीम बेस्ड आइसक्रीम ब्रांड है, जिसको 'पूडायनो' नाम दिया गया है. कंपनी ने अभी अपने ब्रांड की शुरुआत दो आउटलेट के जरिये की है. आने वाले में इन आउटलेट की संख्या को बढ़ाने पर काम किया जाएगा. पहला आउटलेट कुरुक्षेत्र स्थित मन्नत हवेली और दूसरा करनाल के निकट पिपली स्थित मन्नत सितारा में ऑपरेट किया जा रहा है.
बाजार में नया ब्रांड ऐसे समय में आया है जब देश की फ्रोजन डेजर्ट इंडस्ट्री का लगातार एक्सपेंशन हो रहा है. इंडस्ट्री से जुड़ी रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारतीय फ्रोजन डेजर्ट मार्केट का साइज करीब 4.86 अरब अमेरिकी डॉलर था. इसके बाद 2030 तक 9.25 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है. बढ़ती आमदनी, संगठित रिटेल, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कंज्यूमर बिहेवियर और छोटे शहरों में ब्रांडेड फूड आउटलेट्स की बढ़ती डिमांड इस सेक्टर को नई रफ्तार दे रहे हैं.
कई ब्रांड प्रोडक्ट बेचने के बजाय यादगार अनुभव बेचने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं. पूडायनो को इसी बदलते कंज्यूमर बिहेवियर को ध्यान में पेश किया गया है. कंपनी की तरफ से जारी बयान में दावा किया गया कि उनका मकसद आइस्क्रीम पार्लर खोलना नहीं, बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस-ड्रिवन डेजर्ट ब्रांड तैयार करना है. यहां परिवार, बच्चे और यूथ केवल आइसक्रीम खाने नहीं, बल्कि यादगार अनुभव के लिए आएं. पूडायनो की पहचान इसका डायनासोर के साइज का हैंडमेड वॉफल कोन है.
पूडायनो के फाउंडर और सीईओ सौरभ मेहदीरत्ता ने बताया कि हमारी कोशिश एक ऐसा रिटेल फॉर्मेट तैयार करने की है, जिसमें लोगों के बीच इसकी अलग पहचान बन सके. आने वाले समय में कंपनी फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस पर काम करेगी. आपको बता दें मौजूदा समय में देश का फ्रोजन डेजर्ट मार्केट करीब 33000 करोड़ रुपये का है. इसमें आइसक्रीम ही खास प्रोडक्ट है.
फाइनेंशियल ईयर 2026 में फ्रोजन डेजर्ट मार्केट का साइज बढ़कर 35000 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है. यह बाजार हर साल 11 से 16% की दर से ग्रोथ कर रहा है. एक अनुमान के अनुसार इसी तरह की ग्रोथ बनी रही तो यह बढ़कर 2034 तक सवाल लाख करोड़ तक जा सकता है.