Ice Cream Company Poodyno: देश का फ्रोजन डेजर्ट मार्केट लगातार ग्रोथ कर रहा है. इस बाजार में अमूल और मदर डेयरी जैसे द‍िग्‍गज प्‍लेयर के बाद एक और ब्रांड ने दस्‍तक दी है. यह देश का पहला डायनासोर थीम बेस्‍ड आइसक्रीम ब्रांड है, ज‍िसको 'पूडायनो' नाम द‍िया गया है. कंपनी ने अभी अपने ब्रांड की शुरुआत दो आउटलेट के जर‍िये की है. आने वाले में इन आउटलेट की संख्‍या को बढ़ाने पर काम क‍िया जाएगा. पहला आउटलेट कुरुक्षेत्र स्थित मन्‍नत हवेली और दूसरा करनाल के निकट पिपली स्थित मन्‍नत सितारा में ऑपरेट क‍िया जा रहा है.