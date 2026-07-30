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मार्केट में हुई नई आइस्‍क्रीम कंपनी की एंट्री, डायनासोर थीम के साथ बच्‍चों को करेगी टारगेट

Frozen Dessert Market: देश का फ्रोजन डेजर्ट 16 प्रत‍िशत सालाना की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है. एक अनुमान के अनुसार सालाना इस बाजार में 33000 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है. इसके 2034 तक बढ़कर सवा लाख करोड़ पर पहुंचने का अनुमान है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 30, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:47 PM IST
मार्केट में हुई नई आइस्‍क्रीम कंपनी की एंट्री, डायनासोर थीम के साथ बच्‍चों को करेगी टारगेट

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