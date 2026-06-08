65 साल बाद नया Income Tax Act: क्या सचमुच Taxpayer की जिंदगी आसान होगी?

Why Discussion of New Income Tax Law? पिछले कुछ महीनों में मेरे कायालय में आने वाले लोगों के सवालों म एक नया सवाल जुड़ गया है. "सर, नया Income Tax Act आ रहा है, अब क्याा होगा?" दिलचस्प बात ये है कि यह सवाल केवल व्याापारियों या उद्योगपतियों का नहीं है. नौकरीपेशा लोग भी यही पूछ रहे हैं. युवा उद्यमी भी यही जानना चाहते हैं. कुछ लोग तो केवल इसलिए चिंतित हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पढ़ लिया है कि अब पूरा Tax System बदलने वाला है. सच कहूं तो मुझे इस उत्सुकता पर आश्चर्य नहीं होता. आखिरकार देश को 65 साल बाद नया Income Tax Act मिलने जा रहा है. ऐसा रोज-रोज नहीं होता.