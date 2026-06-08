65 साल बाद नया Income Tax Act: क्या सचमुच Taxpayer की जिंदगी आसान होगी?

Why Discussion of New Income Tax Law? पिछले कुछ महीनों में मेरे कायालय में आने वाले लोगों के सवालों म एक नया सवाल जुड़ गया है. "सर, नया Income Tax Act आ रहा है, अब क्याा होगा?" दिलचस्प बात ये है कि यह सवाल केवल व्याापारियों या उद्योगपतियों का नहीं है. नौकरीपेशा लोग भी यही पूछ रहे हैं. युवा उद्यमी भी यही जानना चाहते हैं. कुछ लोग तो केवल इसलिए चिंतित हैं कि सोशल मीडिया पर उन्होंने पढ़ लिया है कि अब पूरा Tax System बदलने वाला है. सच कहूं तो मुझे इस उत्सुकता पर आश्चर्य नहीं होता. आखिरकार देश को 65 साल बाद नया Income Tax Act मिलने जा रहा है. ऐसा रोज-रोज नहीं होता.
लेकिन इस पूरे विमर्श में एक दिलचस्प बात मुझे लगातार दिखाई दे रही है. नए कानून की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं पूछ रहे कि कानून में क्या लिखा है. वे यह पूछ रहे हैं कि इससे उनकी जिंदगी कितनी बदलेगी. शायद यही सबसे महत्वपूर्ण भी है. आखिर नया कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब Income Tax Act, 1961 लागू हुआ था, तब भारत की अर्थव्यवस्था आज जैसी नहीं थी. न डिजिटल कारोबार था, न ई-कॉमर्स प्लेटफार्म, न स्टार्टअप और न ही सीमाओं के पार इतनी तेजी से होने वाला व्यापार.
पिछले छह दशकों में कानून में इतने संशोधन किए गए कि कई बार मूल कानून और उसके संशोधनों के बीच अंतर करना ही मुश्किल हो जाता था. अपने पेशेवर जीवन में मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं, जहां विवाद टैक्स की राशि को लेकर नहीं था. विवाद केवल इस बात पर था कि कानून की किस पंक्ति का अर्थ क्या निकाला जाए. एक बार एक छोटे व्यापारी ने मुझसे कहा था - 'सर, टैक्स देने में मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि विभाग और सलाहकार दोनों एक ही कानून को अलग-अलग तरह से कैसे पढ़ लेते हैं.'
उसकी बात सुनकर मैं मुस्कराया जरूर था, लेकिन उसमें एक बड़ी सच्चाई छिपी थी. किसी भी कर कानून की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं होती कि वह कितना लंबा है. असली परीक्षा यह होती है िक उसे पढ़ने वाले दो व्यक्ति एक जैसा अर्थ निकाल पाते हैं या नहीं.
नए कानून की सबसे अधिक चर्चा Tax Year की अवधारणा को लेकर हो रही है. जो लोग वष से Previous Year और Assessment Year की अवधारणा समझाते रहे हैं, वे जानते हैं कि यह आम करदाता के लिए हमेशा एक उलझन का विषय रही है. मैंने सैकड़ों बार यह सुना है— "आय 2025-26 की है तो Return 2026-27 में क्यों?" पेशेवरों के लिए यह बात सामान्य हो सकती है, लेकिन आम नागरिकों के लिए यह अक्सर भ्रम पैदा करती थी.
इस दृष्टि से Tax Year का विचार स्वागत योग्य लगता है. लेकिन यहां भी थोड़ा यथार्थवादी होना जरूरी है. कर कानून की जटिलता केवल शब्दावली से पैदा नहीं होती. उसका बड़ा हिस्सा प्रक्रियाओं, दस्तावेजों और व्याख्याओं से आता है. इसलिए केवल नाम बदलने से पूरी व्यवस्था अचानक सरल हो जाएगी, ऐसा मान लेना उचित नहीं होगा.
यदि आप किसी Chartered Accountant, Tax Advocate या Departmental Officer से बात करें, तो एक चिंता लगभग सभी जगह सुनाई देगी. नई Section Numbering. दशकों से पेशेवरों की भाषा में कुछ Section Numbers लगभग स्थायी पहचान बन चुके हैं. Section 80C सुनते ही कर बचत याद आती है.
Section 54 सुनते ही Capital Gain Relief. Section 143(3) सुनते ही Assessment. अब यह पूरी भाषा बदलने जा रही है. कुछ सप्ताह पहले एक सेमिनार में एक वरिष्ठ कर विशेषज्ञ ने मजाक में कहा - 'नए Income Tax Act के पहले दो साल शायद Tax Planning से ज्यादा Section Translation में निकल जाएंगे.'
हॉल में बैठे अधिकांश लोग हंस पड़े, क्योंकि वे जानते थे कि इसमें काफी सच्चाई है. सरलीकरण का उद्देश्य निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन केवल Section Numbers बदलने को सरलीकरण नहीं कहा जा सकता. वास्तिव सरलीकरण तब माना जाएगा जब करदाता और विभाग दोनों की अनुपालन लागत कम हो.
मेरे विचार से अधिकांश Taxpayers को फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. सोशल मीडिया पर कई तरह की धारणाएं चल रही हैं. कोई कह रहा है कि सभी Tax Benefits खत्म हो जाएंगे. कोई कह रहा है कि Return Filing पूरी तरह बदल जाएगी. वास्तविकता इससे कहीं अधिक संतुलित है. किसी Deduction, Exemption या Benefit का अस्तित्व केवल इसलिए खथ्म नहीं हो जाता कि उसका Section Number बदल गया है. कर कानूनेों में अक्सर शीर्षक बदलने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके वास्तविक प्रावधान होते हैं. इसलिए अफवाहों से ज्यादा महत्व आधिकारिक कानून को देना चाहिए.
मेरे अनुभव में किसी भी कर कानून की सफलता उसकी प्रस्तावना से नहीं मापी जाती. उसकी सफलता नोटिसों की संख्या, अपीलों की संख्या और न्यायालयों तक पहुंचने वाले विवादों से मापी जाती है. यदि अगले पांच वर्ष में Litigaton कम होता है, Compliance आसान होता है और करदाता कानून को समझने में कम समय लगाते हैं, तब कहा जा सकेगा कि यह बदलाव वास्तव में सफल रहा. लेकिन यदि केवल Sections बदल जाएं और व्यावहारिक कठिनाइयां वहीं बनी रहें, तो सरलीकरण का दावा अधूरा रह जाएगा.
यही कारण है कि मैं नए Income Tax Act को लेकर न तो अधिक उत्साहित हूं और न ही निराशावादी. इसे एक आवश्यक सुधार कहा जा सकता है, लेकिन इसकी सफलता अभी सिद्ध होना बाकी है. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत ने कर शासन के इतिहास में एक बड़ा कदम उठाया है.
अब असली परीक्षा शुरू होती है क्योंकि किसी कानून का भविष्य संसद में पारत होने से तय नहीं होता. उसका भविष्य उन लाखों करदाताओं के अनुभव तय करते है जो हर साल उसे जीते हैं. शायद कुछ वर्ष बाद हम बेहतर तरीके से यह बता पाएंगे कि 65 साल बाद आया यह नया Income Tax Act वास्तव में कर व्यवस्था को सरल बनाने में कितना सफल रहा.