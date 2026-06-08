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65 साल बाद नया Income Tax Act: क्या सचमुच Taxpayer की जिंदगी आसान होगी?

New Income Tax Law Details: देश में आजादी के 65 साल बाद नया Income Tax Act लागू होने जा रहा है. इसे लेकर लोगों में उत्सुकता जबरदस्त बढ़ी हुई है. सवाल है कि इस नए कानून से क्या सचमुच Taxpayer की जिंदगी आसान हो जाएगी?

Written ByMukesh Jain
Published: Jun 08, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:19 PM IST
65 साल बाद नया Income Tax Act: क्या सचमुच Taxpayer की जिंदगी आसान होगी?

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