Advertisement
trendingNow13147758
Hindi Newsबिजनेस1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स सिस्टम; जानिए कैसे आपकी सैलरी पर पड़ेगा सीधा असर!

1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स सिस्टम; जानिए कैसे आपकी सैलरी पर पड़ेगा सीधा असर!

भारत सरकार 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स सिस्टम लागू करने जा रही है. इससे लाखों कर्मचारियों की 'टेक-होम सैलरी' (हाथ में आने वाली सैलरी) पर असर पड़ेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स सिस्टम; जानिए कैसे आपकी सैलरी पर पड़ेगा सीधा असर!

New IT Regime From April 1 : 1 अप्रैल से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) नए इनकम टैक्स नियम लागू करने जा रहा है. इन नियमों से आपकी टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाला पैसा) बदल सकती है. घर, कार और कम ब्याज वाले लोन जैसी सर्विसेज के लिए नए वैल्यूएशन नियम, टैक्सेबल सैलरी की गणना के तरीके को बदल देंगे. इससे लाखों कर्मचारियों की 'टेक-होम सैलरी' (हाथ में आने वाली सैलरी) पर असर पड़ेगा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 20 मार्च को 'इनकम-टैक्स नियम, 2026' जारी किए हैं. इस आसान बनाए गए फ्रेमवर्क से कई अन्य चींजों के साथ-साथ, लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स की 'टेक-होम सैलरी' की गणना करने का तरीका भी बदल जाएगा.

नियम हुए कम और आसान

Add Zee News as a Preferred Source

नए इनकम टैक्स नियमों में अब कुल नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है. साथ ही, फॉर्म्स भी 399 से घटाकर 190 कर दिए गए हैं. इसका मतलब है कि अब टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया ज्यादा आसान, साफ और समझने में सरल होगी. इससे नियमों को फॉलो करना भी आसान होगा.

कर्मचारियों और कंपनियों के लिए क्या बदलेगा?

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर सुरेश कुमार के मुताबिक, कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और छूट की सीमाएं अब नए तरीके से तय होंगी. इससे नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों को फायदा होगा. ये नियम मुख्य रूप से पुराने टैक्स सिस्टम वालों पर लागू होंगे. लेकिन, नए टैक्स सिस्टम चुनने वालों को भी कुछ लाभ मिल सकता है. समय पर नियम आने से कंपनियों को इन्हें लागू करना आसान होगा.

ये भी पढ़ें : LPG क्राइस‍िस के बीच सरकार का बड़ा कदम, गैस कंपनियों को देना होगा र‍ियल-टाइम डेटा

स्टॉक एक्सचेंज के लिए सख्त नियम

  • अब स्टॉक एक्सचेंजों को कुछ कड़े नियम मानने होंगे:

  • सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की मंजूरी जरूरी होगी

  • हर ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड (PAN सहित) रखना होगा

  • 7 साल तक सभी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा

  • कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं किया जा सकेगा

  • साथ ही, हर महीने बदले गए ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट टैक्स विभाग को देनी होगी

कैपिटल एसेट्स (संपत्ति) पर नए नियम

कुछ खास मामलों में ये तय करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं कि किसी संपत्ति को कितने समय तक रखने पर टैक्स कैसे लगेगा.

इनमें शामिल हैं:

  • बदली हुई सिक्योरिटीज (converted securities)

  • पुरानी स्कीम में घोषित संपत्तियां

  • कंपनी के पुनर्गठन (restructuring) में ट्रांसफर की गई संपत्तियां

जीरो-कूपन बॉन्ड के नियम

इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी कंपनियां अब जीरो-कूपन बॉन्ड जारी कर सकेंगी, लेकिन शर्तें होंगी:

  • अवधि 10 से 20 साल के बीच होनी चाहिए

  • कम से कम 2 एजेंसियों से अच्छी रेटिंग जरूरी

  • किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी

जहाज पर काम करने वालों को राहत (NRI नियम)

विदेशी जहाजों पर काम करने वाले भारतीयों के लिए विदेश में बिताया समय भारत में रहने के दिनों में नहीं जोड़ा जाएगा

वेतन की गणना (Salary Calculation)

नए नियमों में घर, कार लोन और अन्य सुविधाओं की वैल्यू तय करने के लिए विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं. इससे टैक्स के लिए सैलरी की गणना का तरीका बदल जाएगा और इसका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों की टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाली सैलरी) पर पड़ेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

New IT Regime From April 1

Trending news

PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ED
PACL स्कैम में ED का बड़ा एक्शन, अटैच की 5046 करोड़ की संपत्ति
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
US Israel Iran War
ईरान, इराक, इजरायल और... इन हवाई रास्तों के लिए DGCA ने जारी की एडवाइजरी
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
Jammu University
जम्मू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जिन्ना को पढ़ाए जाने पर विवाद, ABVP का हल्ला बोल
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
Mohan Bhagwat
'युद्ध केवल स्वार्थ और...', भारत ही जंग रोक सकता है; नागपुर में बोले संघ प्रमुख
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
kerala election 2026
सांसद सुधाकरन ने बदला मन, टिकट बंटवारे के बाद क्यों उठने लगे थे बगावत के सुर
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
assam election 2026
BJP ने 'बाहरियों' को कहीं ज्‍यादा मौका तो नहीं दे दिया, कहीं उल्‍टा न पड़ जाए दांव
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
shashi tharoor news
ईरान पर हमला: मोदी को घेर रही कांग्रेस, 'सरेंडर' कहने पर थरूर ने सोनिया को सुनाया!
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
assam election 2026
असम की 40 सीटों में छुपा है खेल, BJP के सामने नई चुनौती; कठिन होगी हिमंता की डगर
RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?
West bengal elections
RG कर पीड़िता की मां ने जताई चुनाव लड़ने की इच्छा, किस पार्टी से मिला था ऑफर?
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान
Mumbai News
रात की मूवी, सुबह का सूरज... हादसे ने छीन ली तीन छात्रों की जान