1 अप्रैल से लागू होगा नया इनकम टैक्स सिस्टम; जानिए कैसे आपकी सैलरी पर पड़ेगा सीधा असर!

New IT Regime From April 1 : 1 अप्रैल से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) नए इनकम टैक्स नियम लागू करने जा रहा है. इन नियमों से आपकी टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाला पैसा) बदल सकती है. घर, कार और कम ब्याज वाले लोन जैसी सर्विसेज के लिए नए वैल्यूएशन नियम, टैक्सेबल सैलरी की गणना के तरीके को बदल देंगे. इससे लाखों कर्मचारियों की 'टेक-होम सैलरी' (हाथ में आने वाली सैलरी) पर असर पड़ेगा.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने 20 मार्च को 'इनकम-टैक्स नियम, 2026' जारी किए हैं. इस आसान बनाए गए फ्रेमवर्क से कई अन्य चींजों के साथ-साथ, लाखों भारतीय प्रोफेशनल्स की 'टेक-होम सैलरी' की गणना करने का तरीका भी बदल जाएगा.

नियम हुए कम और आसान

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नए इनकम टैक्स नियमों में अब कुल नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है. साथ ही, फॉर्म्स भी 399 से घटाकर 190 कर दिए गए हैं. इसका मतलब है कि अब टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया ज्यादा आसान, साफ और समझने में सरल होगी. इससे नियमों को फॉलो करना भी आसान होगा.

कर्मचारियों और कंपनियों के लिए क्या बदलेगा?

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर सुरेश कुमार के मुताबिक, कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और छूट की सीमाएं अब नए तरीके से तय होंगी. इससे नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों को फायदा होगा. ये नियम मुख्य रूप से पुराने टैक्स सिस्टम वालों पर लागू होंगे. लेकिन, नए टैक्स सिस्टम चुनने वालों को भी कुछ लाभ मिल सकता है. समय पर नियम आने से कंपनियों को इन्हें लागू करना आसान होगा.

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स्टॉक एक्सचेंज के लिए सख्त नियम

अब स्टॉक एक्सचेंजों को कुछ कड़े नियम मानने होंगे:

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) की मंजूरी जरूरी होगी

हर ग्राहक का पूरा रिकॉर्ड (PAN सहित) रखना होगा

7 साल तक सभी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा

कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं किया जा सकेगा

साथ ही, हर महीने बदले गए ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट टैक्स विभाग को देनी होगी

कैपिटल एसेट्स (संपत्ति) पर नए नियम

कुछ खास मामलों में ये तय करने के लिए नए नियम बनाए गए हैं कि किसी संपत्ति को कितने समय तक रखने पर टैक्स कैसे लगेगा.

इनमें शामिल हैं:

बदली हुई सिक्योरिटीज (converted securities)

पुरानी स्कीम में घोषित संपत्तियां

कंपनी के पुनर्गठन (restructuring) में ट्रांसफर की गई संपत्तियां

जीरो-कूपन बॉन्ड के नियम

इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी कंपनियां अब जीरो-कूपन बॉन्ड जारी कर सकेंगी, लेकिन शर्तें होंगी:

अवधि 10 से 20 साल के बीच होनी चाहिए

कम से कम 2 एजेंसियों से अच्छी रेटिंग जरूरी

किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी

जहाज पर काम करने वालों को राहत (NRI नियम)

विदेशी जहाजों पर काम करने वाले भारतीयों के लिए विदेश में बिताया समय भारत में रहने के दिनों में नहीं जोड़ा जाएगा

वेतन की गणना (Salary Calculation)

नए नियमों में घर, कार लोन और अन्य सुविधाओं की वैल्यू तय करने के लिए विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं. इससे टैक्स के लिए सैलरी की गणना का तरीका बदल जाएगा और इसका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों की टेक-होम सैलरी (हाथ में आने वाली सैलरी) पर पड़ेगा.