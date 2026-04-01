Advertisement
trendingNow13160765
Hindi Newsबिजनेसआज से बदल गया इनकम टैक्स का गणित! फॉर्म-16 खत्म, HRA, ITR में बड़े बदलाव, बिना सैलरी बढ़े मिलेगा ज्यादा पैसा!

आज से बदल गया इनकम टैक्स का गणित! फॉर्म-16 खत्म, HRA, ITR में बड़े बदलाव, बिना सैलरी बढ़े मिलेगा ज्यादा पैसा!

Big Changes in Income Tax Rules: 1 अप्रैल से  इनकम टैक्स में बड़े बदलाव हो गए हैं. फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म हो गया है. ITR, HRA जैसे बड़े फैक्टर्स में बदलाव हो गए हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 01, 2026, 06:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आज से बदल गया इनकम टैक्स का गणित! फॉर्म-16 खत्म, HRA, ITR में बड़े बदलाव, बिना सैलरी बढ़े मिलेगा ज्यादा पैसा!

Income Tax New Rules from 1st April: केंद्र सरकार ने आयकर नियमों को बेहतर और आम लोगों के लिए आसान बनाने के लिए 1 अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव कर दिए हैं. 1 तारीख से इनकम टैक्स के नए नियम लागू हो गए हैं. इसके साथ ही 65 साल पुराने आयकर नियमों को खत्म कर दिया गया है. नए टैक्स नियम बदलने के पैसों से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे. इनकम टैक्स और रिटर्न से जुड़े बदलाव हो गए हैं. आज से फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर का झंझट खत्म हो गया. आसान भाषा में समझे तो 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स, टेक होम सैलरी में बड़े बदलाव हो गए हैं.  

फाइनेंशियल ईयर की जगह TAX YEAR

1 तारीख से फाइनेंशियल ईयर (FY) और असेसमेंट ईयर (AY) की जगह 'TAX YEAR'  ने लिया है. 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 को अब टैक्स ईयर  2026-27 कहा जाएगा. आयकर नियमों को आसान बनाने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है.लोगों को 'फाइनेंशियल ईयार' (आय कमाने का वर्ष) और 'असेसमेंट ईयर' (रिटर्न दाखिल करने का वर्ष) के बीच टैक्सपेयर्स को काफी उलझन होती थी, जिसे दूर करने के लिए आज से दोनों को मिलाकर टैक्स ईयर कर दिया गया है.  

(पढ़ें- LPG गैस पर बड़ा झटका, आधी रात को बढ़ गए सिलेंडर के दाम, कीमत ₹2000 के पार, ईरान युद्ध के बार तीसरी बार बढ़े रेट

Add Zee News as a Preferred Source

 

फार्म 16 की जगह फार्म 130 

1 अप्रैल से फॉर्म 16 खत्म हो गया है. उसकी जगह  Form-130 आ गया है. टैक्स सिस्टम को सरल, डिजिटल और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने Form 16 को बदलकर उसे आसान बनाते हुए Form 130 लागू किया गया है.  नए बदलाव के बाद ITR भरना आसान हो जाएगा. टैक्स कालकुलेशन ज्यादा सटीक होगा. 

फॉर्म 130 में क्या खास ?  

- नए फार्म 130 में  सैलरी, TDS, टैक्स कैलकुलेशन और डिडक्शन की पूरी डिटेल एक ही जगह मिलेगी. आपके लिए ITR भरना आसान होगा .     
- इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है, जिसके Part A में कंपनी और कर्मचारी की बेसिक जानकारी होगी.  Part B में सैलरी ब्रेकअप, TDS की जानकारी होगी. 
- Part C में टैक्सेबल इनकम,पेंशन, कटे हुए और जमा टैक्स,  डिडक्शन आदि की पूरी डिटेल होगी.  

टैक्स की तारीखों में बदलाव

नए नियम में ITR 3 और ITR 4 भरने की तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है.  पेनेल्टी के साथ रिवाइज्ड रिटर्न की तारीख 31 मार्च कर दिया गया है.  

TCS और टैक्स छूट में बदलाव 

नए आयकर नियम में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत विदेश में पढ़ाई के लिए भेजे गए पैसों पर TCS दर घटाने का ऐलान किया है, जो पहले 5 फीसदी था, उसे घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है.वहीं विदेशी घूमने पर लगने वाला TCS भी 5 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है.      

HRA में बड़ा बदलाव 

नए इनकम टैक्स अधिनियम के तहत House Rent Allowance में भी बड़ा बदलाव किया गया है. 1 अप्रैल से सिर्फ किराया और रसीदें देने के काम नहीं होगा, बल्कि नए फॉर्म 124 में  मकान मालिक का नाम, पता और  PAN कार्ड देना अनिवार्य होगा.   

HRA में इन शहरों को फायदा  

HRA में 50 फीसदी छूट वाले शहरों में आज से बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी जोड़ा गया है.इन शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को अब पहले से ज्यादा HRA छूट मिलेगी, यानी आपकी जेब में ज्यादा पैसा बचेगा.  इसके अलावा इलाज के लिए कंपनी से मिलने वाले पर छूट की सीमा को 20 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है. ऑफिस में मिलने वाले मील वाउचर पर मिलने वाली टैक्स छूट को 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया गया है.   

एक्सीडेंट क्लेम टैक्स फ्री: नए नियम के मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से मिलने वाली रकम पर को टैक्स फ्री कर दिया गया है. इस पर टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा.   

कोऑपरेटिव संस्थाओं को राहत दी गई है: सरकार ने कोऑपरेटिव संस्थाओं के निवेश से मिलने वाले डिविडेंड पर तीन साल तक टैक्स छूट दी है. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
Weather
पहाड़ों से लेकर मैदानों तक उत्तर भारत में बिगड़ेगा मौसम का मिजाज
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात
PM Modi
'सेमीकंडक्टर सेक्टर का ग्लोबल हब बन रहा भारत',PM ने गुजरात को दी 3300 करोड़ की सौगात