New Income Tax Rules: नए टैक्स स्लैब में कम होगी या बढ़ जाएगी आपकी इनहैंड सैलरी? जानिए पूरी डिटेल

New Income Tax Rules 2026 : नया फाइनेंशि.यल ईयर जैसे-जैसे करीब आ रहा है. सैलरीड कर्मचारियों के बीच टैक्स प्लानिंग को लेकर हलचल तेज हो गई है. अप्रैल से लागू होने वाले नए इनकम टैक्स रूल्स को देखते हुए अधिकतर लोग अपने मौजूदा टैक्स स्लैब और छूटों का दोबारा मूल्यांकन (valuation) कर रहे हैं. इसमें खासतौर पर पुराने टैक्स सिस्टम और नए टैक्स सिस्टम के बीच तुलना को लेकर बहस और भी तेज हो गई है.

बता दें, पुराने टैक्स सिस्टम में जहां HRA, 80C, 80D जैसी कई छूटों और डिडक्शन का फायदा मिलता है. वहीं, नया टैक्स सिस्टम कम टैक्स स्लैब और आसान स्ट्रक्चर के साथ पेश किया गया है. ऐसे में सवाल यही है कि सैलरीड क्लास के लिए कौन-सा ऑप्शन अधिक फायदेमंद साबित होगा. नए इनकम टैक्स रूल्स का सीधा असर आपकी टेक-होम सैलरी, टैक्स देनदारी और सालभर की फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ेगा इसलिए सही टैक्स सिस्टम चुनना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है.

सैलरी स्लिप पर क्या पड़ता है प्रभाव?

आपकी सैलरी स्लिप न सिर्फ आपको बताती है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये भी बताती है कि आप आखिर में कितना टैक्स देते हैं. नई और पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं में बेसिक सैलरी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF), नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अलाउंस को एक जैसा नहीं माना जाता है और ये अंतर आपके टैक्स बिल को बदल सकता है. आपको नेट सैलरी से आगे देखना होगा और अपनी सैलरी स्लिप में हर हिस्से को अलग-अलग करके देखना होगा कि क्या टैक्सेबल है. क्या छूट वाला है और नई व्यवस्था में अब किसका फायदा नहीं मिलेगा.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश सुराणा ने कहा कि नए टैक्स सिस्टम के तहत इनकम टैक्स टोटल टैक्सेबल इनकम पर लगता है यानी इस मामले में 'सैलरी' हेड के तहत कैलकुलेट किया जाता है. न कि सैलरी स्लिप में दिखाई गई नेट सैलरी पर. उन्होंने कहा कि बेसिक, HRA और स्पेशल अलाउंस जैसे सभी सैलरी कंपोनेंट ग्रॉस सैलरी का हिस्सा होते हैं.

ये पता लगाने के लिए कि नए और पुराने टैक्स सिस्टम के तहत कितनी इनकम टैक्सेबल है. इनकम-टैक्स कानून के नियमों के अनुसार ग्रॉस सैलरी के हिस्से, छूट और अलाउएबल डिडक्शन को अलग करें.

स्टेप 1: ग्रॉस सैलरी पहचानें

ग्रॉस सैलरी में सैलरी स्लिप में कमाई के तहत दिखाए गए सभी मॉनेटरी हिस्से शामिल होते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, HRA, स्पेशल अलाउंस और कोई भी दूसरा टैक्सेबल अलाउंस. ये दोनों टैक्स सिस्टम के तहत कैलकुलेशन के लिए शुरुआती प्वाइंट्स दिखाता है.

स्टेप 2: नए-टैक्स सिस्टम के तहत टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करें

नए टैक्स सिस्टम के तहत, अधिकतर छूट और डिडक्शन उपलब्ध नहीं हैं.

HRA और अलाउंस सहित सभी सैलरी हिस्से पूरी तरह से टैक्सेबल हैं.

केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे खास तौर पर अलाउएबल डिडक्शन की ही इजाजत है.

EPF में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन और चैप्टर VI-A के तहत अधिकतर डिडक्शन डिडक्टिबल नहीं हैं.

टैक्सेबल इनकम ग्रॉस सैलरी से केवल अलाउएबल डिडक्शन को घटाकर तय की जाती है.

स्टेप 3: पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्सेबल सैलरी

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत सैलरी स्लिप को एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है:

छूट वाले हिस्से, जैसे HRA (तय शर्तों के तहत)

एलिजिबल डिडक्शन, जिसमें सेक्शन 80C के तहत एम्प्लॉई EPF कंट्रीब्यूशन और दूसरे चैप्टर VI-A डिडक्शन शामिल हैं

पुराने सिस्टम के तहत टैक्सेबल इनकम, कानूनी लिमिट और शर्तों के तहत, ग्रॉस सैलरी से एलिजिबल छूट और डिडक्शन को घटाकर निकाली जाती है.

स्टेप 4: दोनों सिस्टम की तुलना करें

दोनों सिस्टम के बीच टैक्सेबल इनकम में अंतर पुराने सिस्टम के तहत छूट और डिडक्शन की मौजूदगी से होता है, जिनमें से अधिकतर नए सिस्टम के तहत मौजूद नहीं हैं. टैक्सपेयर्स को सैलरी स्लिप का इस्तेमाल करके दोनों सिस्टम के तहत टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी चाहिए. फिर यह तय करना चाहिए कि किस सिस्टम में कम टैक्स लायबिलिटी है. इस तरह, टैक्सेबल इनकम सैलरी स्लिप के अनुसार ग्रॉस सैलरी से शुरू करके और सिस्टम-स्पेसिफिक छूट और डिडक्शन को लागू करके तय की जाती है.