/अब ट्रेन टिकट बुक करना होगा और भी आसान, जल्द आएगी नई IRCTC वेबसाइट; Tatkal बुकिंग होगी तेज

IRCTC Website Coming Soon : अगर आपने कभी ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक किया है, तो धीमी वेबसाइट, बार-बार आने वाले पॉप-अप, लंबे कैप्चा और कई स्टेप्स वाली बुकिंग प्रक्रिया का सामना जरूर किया होगा.
खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान हर सेकंड की अहमियत होती है. अब भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया और आधुनिक वर्जन लाने जा रहा है.
रेल मंत्रालय जल्द ही IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. नई वेबसाइट का उद्देश्य टिकट बुकिंग को पहले से अधिक तेज, आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना है. इसमें साफ-सुथरा इंटरफेस, कम बुकिंग स्टेप्स और कई ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे. इससे यात्रियों का समय बचेगा.
नई वेबसाइट को भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) से जोड़ा जा रहा है. यही सिस्टम पूरे देश में रेलवे टिकट रिजर्वेशन का संचालन करता है. PRS के साथ इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद यात्रियों को पहले से अधिक तेज और बिना रुकावट टिकट बुकिंग का अनुभव मिलेगा. आधिकारिक लॉन्च से पहले इस वेबसाइट के बीटा वर्जन का प्रदर्शन जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के सामने किया गया. इस दौरान IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इनफार्मेशन सिस्टम्स के अधिकारियों ने छात्रों से फीडबैक भी लिया, ताकि लॉन्च से पहले वेबसाइट को और बेहतर बनाया जा सके.
नई वेबसाइट में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे. सबसे पहले इसका इंटरफेस पहले की तुलना में ज्यादा साफ और सरल होगा. अनावश्यक पॉप-अप, चमकदार ग्राफिक्स और बार-बार आने वाले कैप्चा को हटाया जाएगा, जिससे खासकर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान समय की बचत होगी. इसके अलावा अब यात्रियों को अलग-अलग क्लास जैसे Sleeper, AC 3 Tier और AC 2 Tier की उपलब्धता अलग-अलग चेक नहीं करनी पड़ेगी. नई वेबसाइट पर सभी उपलब्ध क्लासों में सीटों की स्थिति एक साथ दिखाई जाएगी, जिससे विकल्पों की तुलना करना आसान होगा.
टिकट बुकिंग के दौरान अब पहले की तरह कई स्क्रीन से नहीं गुजरना पड़ेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक नई वेबसाइट में टिकट बुक करने के लिए कम क्लिक करने होंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया और तेज हो जाएगी. जो यात्री अक्सर अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक करते हैं, उनके लिए भी बड़ी सुविधा मिलेगी. नई वेबसाइट में यात्री अपनी फैमिली के सदस्यों की जानकारी सेव कर सकेंगे, जिससे हर बार नाम, उम्र और अन्य विवरण दोबारा भरने की जरूरत नहीं होगी.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि नई IRCTC वेबसाइट को जुलाई में पेश किया जाएगा. फिलहाल बीटा वर्जन तैयार है और पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम के साथ पूरी तरह इंटीग्रेशन होने के बाद अगले कुछ महीनों में इसे सभी यात्रियों के लिए लॉन्च किया जाएगा.