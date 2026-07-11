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अब ट्रेन टिकट बुक करना होगा और भी आसान, जल्द आएगी नई IRCTC वेबसाइट; Tatkal बुकिंग होगी तेज

रेल मंत्रालय जल्द ही IRCTC की नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है. नई वेबसाइट का उद्देश्य टिकट बुकिंग को पहले से अधिक तेज, आसान और यूजर-फ्रेंडली बनाना है. इसमें साफ-सुथरा इंटरफेस, कम बुकिंग स्टेप्स और कई ऐसे फीचर्स दिए जाएंगे. इससे यात्रियों का समय बचेगा.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 11, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:08 PM IST
अब ट्रेन टिकट बुक करना होगा और भी आसान, जल्द आएगी नई IRCTC वेबसाइट; Tatkal बुकिंग होगी तेज
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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