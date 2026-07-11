/अब ट्रेन टिकट बुक करना होगा और भी आसान, जल्द आएगी नई IRCTC वेबसाइट; Tatkal बुकिंग होगी तेज

नई वेबसाइट को भारतीय रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) से जोड़ा जा रहा है. यही सिस्टम पूरे देश में रेलवे टिकट रिजर्वेशन का संचालन करता है. PRS के साथ इंटीग्रेशन पूरा होने के बाद यात्रियों को पहले से अधिक तेज और बिना रुकावट टिकट बुकिंग का अनुभव मिलेगा. आधिकारिक लॉन्च से पहले इस वेबसाइट के बीटा वर्जन का प्रदर्शन जयपुर स्थित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों के सामने किया गया. इस दौरान IRCTC और सेंटर फॉर रेलवे इनफार्मेशन सिस्टम्स के अधिकारियों ने छात्रों से फीडबैक भी लिया, ताकि लॉन्च से पहले वेबसाइट को और बेहतर बनाया जा सके.