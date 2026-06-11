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15 जुलाई को आ रही IRCTC की नई वेबसाइट! छात्रों की शिकायतों के बाद रेल मंत्री ने लगाया फोन, देखिए VIDEO

रेल मंत्रालय के अनुसार, नई वेबसाइट मौजूदा प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक आधुनिक और यूजर-फ्रेंडली होगी. इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यह भारी संख्या में आने वाले यूजर्स को आसानी से संभाल सके.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 11, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:54 PM IST
15 जुलाई को आ रही IRCTC की नई वेबसाइट! छात्रों की शिकायतों के बाद रेल मंत्री ने लगाया फोन, देखिए VIDEO
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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