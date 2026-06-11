/15 जुलाई को आ रही IRCTC की नई वेबसाइट! छात्रों की शिकायतों के बाद रेल मंत्री ने लगाया फोन, देखिए VIDEO

New IRCTC Website : रेल यात्रियों, छात्रों और नियमित सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे 15 जुलाई तक नई IRCTC वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है. ये कदम यात्रियों को तेज, आसान और बेहतर टिकट बुकिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है.
रेल मंत्रालय के अनुसार, नई वेबसाइट मौजूदा प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक आधुनिक और यूजर-फ्रेंडली होगी. इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यह भारी संख्या में आने वाले यूजर्स को आसानी से संभाल सके. नए सिस्टम के जरिए प्रति मिनट लगभग 1.5 लाख टिकट बुकिंग और 40 लाख तक पूछताछ को प्रोसेस किया जा सकेगा.
On students’ demand, Union Railway Minister announces new IRCTC website to be launched by 15th July pic.twitter.com/fjX6z6vyj1
— ANI (@ANI) June 11, 2026
नई IRCTC वेबसाइट में मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, बेहतर सीट चयन विकल्प, किराया कैलेंडर और दिव्यांगजन, मरीजों तथा छात्रों के लिए बेहतर एक्सेसिबिलिटी जैसी सुविधाएं शामिल की जाएंगी. रेलवे का मानना है कि इससे पीक सीजन में टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानियां काफी हद तक कम होंगी.
ये पहल भारतीय रेलवे के डिजिटल आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है. पिछले कुछ समय में रेलवे ने RailOne ऐप समेत कई तकनीकी सुधार लागू किए हैं. इसके अलावा टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित सत्यापन और एंटी-बॉट तकनीक जैसी व्यवस्थाएं भी शुरू की गई हैं.
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक नई वेबसाइट के फीचर्स, यूजर माइग्रेशन प्रक्रिया और सहायता सेवाओं से जुड़ी विस्तृत जानकारी लॉन्च से पहले जारी की जाएगी. माना जा रहा है कि यह नया प्लेटफॉर्म लाखों रेल यात्रियों को तेज और भरोसेमंद टिकट बुकिंग अनुभव प्रदान करेगा.