New Labor Code 2025: चाहे कहीं भी करते हों जॉब, अब बदल जाएगी आपकी जिंदगी! देश में लागू हुआ ये नया लेबर कोड

What will change with New Labor Code 2025: केंद्र सरकार ने देश की कामगार व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव करते हुए चार नए लेबर कोड को लागू करने की घोषणा की है. ये नए नियम 21 नवंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो गए हैं. आसान शब्दों में कहें तो अब तक अलग-अलग चल रहे 29 श्रम कानूनों को मिलाकर सिर्फ चार बड़े, साफ और आधुनिक नियम बनाए गए हैं. सरकार का कहना है कि इससे देश की वर्कफोर्स फ्यूचर-रेडी बनेगी और उद्योगों को भी एक मजबूत और आसान ढांचा मिलेगा यानी 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया है.

हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य

इन नए लेबर कोड की सबसे बड़ी बात ये है कि अब हर कामगार को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है. मतलब किसी भी कर्मचारी को अब बिना लिखित एग्रीमेंट या बिना सबूत के काम पर नहीं रखा जा सकेगा. इससे रोजगार में पारदर्शिता बढ़ेगी, कामगारों को नौकरी की स्थिरता मिलेगी और किसी भी विवाद की स्थिति में उनके पास पक्का दस्तावेज होगा.

सभी कर्मियों को सामाजिक लाभ देना जरूरी

सामाजिक सुरक्षा के मामले में भी बड़ा बदलाव हुआ है. अब गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ऐप-बेस्ड वर्कर भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे. सभी कामगारों को PF, ESIC, बीमा और अन्य सुरक्षा लाभ मिलेंगे. यह पहली बार है जब फ्रीलांस और असंगठित क्षेत्र के लोग भी ऐसे लाभ पाने के हकदार होंगे. इसके अलावा, 40 साल से ऊपर के हर कर्मचारी की साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच कराना भी नियोक्ता की जिम्मेदारी होगी.

रात में भी काम कर सकेंगी महिलाएं

वेतन से जुड़े नियम भी और कड़े किए गए हैं. नया कानून कहता है कि हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन का कानूनी अधिकार होगा और समय पर वेतन भुगतान अनिवार्य है. आईटी और आईटीईएस सेक्टर में तो खासतौर पर आदेश दिया गया है कि हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना ही होगा. महिलाओं को सभी सेक्टर में काम करने का अधिकार दिया गया है, रात की शिफ्ट में भी. बस शर्त यह है कि उनकी सहमति हो और कंपनी उन्हें पूरी सुरक्षा दे.

कंपनियों के लिए आसान हुआ रजिस्ट्रेशन

इसके साथ ही कंपनियों पर चल रहा अनावश्यक कागज़ी बोझ भी कम किया गया है. अब देशभर में एक ही रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक ही रिटर्न की व्यवस्था लागू होगी. यानी उद्योगों के लिए नियम सरल, साफ और डिजिटल हो जाएंगे. फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को भी अब स्थाई कर्मचारियों के जैसे लाभ मिलेंगे. छुट्टियां, मेडिकल सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा और यहां तक कि एक साल बाद ग्रेच्युटी पाने का अधिकार भी.

गिग और प्लेटफॉर्म वर्करों के लिए कंपनियों को अपने सालाना टर्नओवर का 1–2% योगदान सामाजिक सुरक्षा फंड में करना होगा. इस कदम को खास तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार नए जमाने के वर्करों को भी रोजगार सुरक्षा की मुख्यधारा में लाया जा रहा है.

डिजिटल मीडिया में नियुक्ति पत्र अनिवार्य

महिलाओं और पुरुषों के लिए समान काम पर समान वेतन सुनिश्चित किया गया है. शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं की मौजूदगी अनिवार्य होगी. ऑडियो-विजुअल और डिजिटल मीडिया से जुड़े कामगारों के लिए भी नियुक्ति पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें पद, वेतन और सुरक्षा लाभ साफ तौर पर लिखे होंगे. इससे क्रिएटिव और डिजिटल सेक्टर में भी नियमबद्धता आएगी.

सरकार का कहना है कि यह कदम न सिर्फ वर्तमान कामगारों को सुरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रोजगार को पेशेवर और भरोसेमंद बनाएगा. इससे देश में एक ऐसे कार्यस्थल संस्कृति की नींव रखी जाएगी, जो पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक हो और यही आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधार बनेगा.

(एजेंसी आईएएनएस)