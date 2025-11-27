New Labour Code 2025: केंद्र सरकार की तरफ से 21 नवंबर 2025 से चार नए लेबर कोड लागू क‍िये गए हैं. इन लेबर कोड को बदलते समय की मांग बताया जा रहा है. इस कदम के जर‍िये नौकरी करने वालों की सुरक्षा और हक मजबूत हुआ है. इसके जर‍िये मजदूर अपने हक को आसानी से पा सकेंगे. लेक‍िन असली सवाल यह है क‍ि इसका आपकी सैलरी पर क्‍या असर पड़ेगा? इस खबर के जर‍िये हम 10 लाख रुपये के सैलरी पैकेज वालों के लि‍ए कैलकुलेशन करेंगे. अगर आपकी सैलरी 10, 15 या 20 लाख रुपये है तो आप इसके आधार पर ही अपनी इन हैंड सैलरी का आइड‍िया लगा सकते हैं.

सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव क‍िया

21 नवंबर 2025 को नोट‍िफाई हुए नए लेबर कोड ने कर्मचार‍ियों के सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव क‍िया है. नया लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचार‍ियों को हर महीने म‍िलने वाली टेक होम सैलरी कम हो सकती है. आसान शब्‍दों में आप यह कह सकते हैं क‍ि आपकी सीटीसी (Cost To Company) या कुल पैकेज तो वही रहेगा लेक‍िन आपके बैंक अकाउंट में आने वाले पैसे की फ‍िगर जरूर बदल जाएगी. जानकारों का कहना है नए नियम में खासतौर पर ‘मजदूरी’ (Wages) को लेकर स्‍पष्‍टता दी गई है.

सैलरी स्ट्रक्चर में होगा बदलाव

सरकार की तरफ से साफ क‍िया गया क‍ि बेसिक पे (Basic Pay), महंगाई भत्ता (DA) और रिटेनिंग अलाउंस सभी को म‍िलाकर ‘मजदूरी’ कम से कम 50% होनी चाहिए. यद‍ि कोई कंपनी इन कम्‍पोनेंट को 50% से कम रखती है तो उसे अब अपने सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव करना होगा. इस बदलाव का पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी (Gratuity) दोनों पर पड़ेगा. 50 प्रत‍िशत बेस‍िक सैलरी होने के बाद पीएफ और ग्रेच्‍युटी दोनों ही बढ़ जाएंगे और टेक होम सैलरी कम हो जाएगी.

क्यों घटेगी टेक होम सैलरी?

अभी कंपन‍ियों की तरफ से सैलरी में मि‍लने वाले भत्‍तों (Allowances) को ज्‍यादा रखा जाता है. भत्‍ते बढ़ाने से बेस‍िक सैलरी कम हो जाती है और पीएफ व ग्रेच्‍युटी उसी ह‍िसाब से जाता है. लेकिन अब नए लेबर कोड के तहत यदि आपके भत्‍ते (जैसे HRA, स्पेशल अलाउंस आदि) आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्‍यादा हैं तो जो भी रकम 50% की ल‍िमि‍ट को पार करेगी, उसे ‘मजदूरी’ (Wages) में जोड़ द‍िया जाएगा.

पीएफ और ग्रेच्‍युटी का पैसा पैसा सीटीसी से कटेगा

जानकारों का कहना है बेस‍िक सैलरी बढ़ने से पीएफ (PF) और सोशल स‍िक्‍योर‍िटी से जुड़ी सोशल स‍िक्‍योर‍िटी स्‍कीम के लिए कॉन्‍ट्रीब्‍यूश्‍यान बढ़ जाएगा. पीएफ और ग्रेच्‍युटी में जो पैसा बढ़ेगा वह आपकी सीटीसी से ही कटेगा. यही कारण है क‍ि आपकी टेक होम सैलरी कम हो जाएगी. अभी यद‍ि क‍िसी का टोटल सैलरी पैकेज 10 लाख रुपये है तो 40 प्रत‍िशत के ह‍िसाब से उसकी बेस‍िक सैलरी 4 लाख रुपये हुई. लेक‍िन यद‍ि नए न‍ियम की बात करें तो कर्मचारी की बेस‍िक सैलरी 5 लाख रुपये हो जाएगी.

मौजूदा व्‍यवस्‍था (40% Basic) नई व्‍यवस्‍था (50% Basic) कुल पैकेज 10 लाख रुपये 10 लाख रुपये बेसिक सैलरी चार लाख रुपये 5 लाख रुपये PF कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन (12%) 48,000 रुपये 60,000 रुपये ग्रेच्युटी (@4.81%) 19,240 रुपये 24,050 रुपये टेक-होम सैलरी 9,32,760 रुपये 9,15,950 रुपये

हर महीने क‍ितने का अंतर

इस तरह 10 लाख रुपये की सैलरी पर 16,810 रुपये का टेक होम सैलरी में फर्क पड़ रहा है. यद‍ि आप इस फर्क की महीने के ह‍िसाब से बात करें तो यह करीब 1,400 रुपये होता है. सरकार की तरफ से यह बदलाव र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग को मजबूत करने के ल‍िये शुरू क‍िया गया है. आने वाले समय में इस बदलाव से नौकरीपेशा को बड़ी राहत म‍िलने वाली है. इससे आप अपनी र‍िटायरमेंट प्‍लान‍िंग ज्‍यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे.