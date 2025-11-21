Advertisement
trendingNow13013136
Hindi Newsबिजनेस

PF, ग्रैच्युटी, पेंशन… लागू हुए लेबर लॉ के नए नियम, जानिए आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर?

सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PF, ग्रैच्युटी, पेंशन… लागू हुए लेबर लॉ के नए नियम, जानिए आपकी जिंदगी पर क्या होगा असर?

New labour code 2025 : देश भर में लेबर सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है. नए श्रम कानून (Labour laws) आज यानी 21 नवंबर से लागू हो गए हैं. सरकार ने चार नई श्रम संहिताओं को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है.  सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले में चार लेबर कोड - वेतन पर कोड, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020, सोशल सिक्योरिटी पर कोड, 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020, 21 नवंबर 2025 को लागू किया गया है.  बता दें , सरकार ने मौजूदा 29 लेबर कानूनों में सुधार किया है. 

स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा सुधार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार नए लेबर कोड्स की घोषणा का स्वागत किया. एक पोस्ट में, पीएम मोदी ने लिखा, 'श्रमेव जयते! आज हमारी सरकार ने चार लेबर कोड्स को लागू किया. ये स्वतंत्रता के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रमिक-केंद्रित सुधारों में से एक है. ये हमारे कर्मचारियों को बहुत अधिक सशक्त बनाता है. इसके साथ ही यह अनुपालन को काफी सरल बनाता है और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 श्रम नियमों को सरल बनाने का उद्देश्य

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य श्रम नियमों को सरल बनाना, कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाना और भारत के श्रम ढांचे को आधुनिक बनाना है. ताकि ये वर्तमान आर्थिक और रोजगार संबंधी वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित कर सके. इन कोड्स से सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने, सुरक्षित कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने और उद्योग के लिए अनुपालन बोझ को कम करने की उम्मीद है. 

क्या-क्या हुआ बदलाव?

 

सभी कर्मचारियों के लिए नियुक्ति पत्र अनिवार्य होंगे. पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, ESIC और बीमा के हकदार होंगे. न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्रों में लागू होगा और 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। मजदूरी का समय पर भुगतान सभी संस्थानों में जरूरी होगा.

महिलाओं को सभी सेक्टरों में और रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति होगी. ESIC कवरेज अब पूरे देश में है. कंप्लायंस बोझ कम करने के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न लागू किया गया. 

FTEs और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को समान लाभ और ग्रैच्युटी
गिग वर्कर्स के लिए 1–2% टर्नओवर सोशल सिक्योरिटी में योगदान
MSME, मीडिया, IT, खदान और डॉक वर्कर्स के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और समय पर पेमेंट

मंत्रालय ने ये भी बताया कि भारत के कई श्रम कानून स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक समय के हैं. जिसके कारण प्रावधान बिखरे हुए और पुराने हो गए थे, जिससे कंप्लायंस में चुनौती और कर्मचारियों की सुरक्षा में कमी आती थी. नए कोड्स इन कानूनों को इंटिग्रेट करते हैं और सभी क्षेत्रों में समान मानक लागू करते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

New labour code 2025

Trending news

मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
Manipur
मणिपुर में फिर बढ़ा तनाव, MP ने IPS अधिकारी पर रॉयल पैलेस में घुसपैठ का लगाया आरोप
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी