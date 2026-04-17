new labour laws: नया लेबर कोड लागू होने के बाद इसका सीधा असर आपकी सैलरी पर पड़ेगा. इसका सबसे ज्यादा असर मिडिल क्लास एम्पलॉयी की सैलरी पर पड़ेगा. आइए कैलकुलेशन से देखते हैं आपकी सैलरी कितनी कम हो जाएगी?
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New Labour Code: नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2026 से नया लेबर कोड (Labour Code) लागू हो गया है. इसके साथ कंपनियां अपने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर में भी बदलाव कर रही हैं. सबसे अहम बदलाव कोड ऑन वेजेस 2019 (Code on Wages 2019) के तहत है. इसमें वेजेस (मूल वेतन + DA + रिटेंशन अलाउंस) को कुल सैलरी का 50 फीसदी करना जरूरी कर दिया गया है. इसमें आपकी बेसिक पे में इजाफा हो रहा है. लेकिन इन-हैंड सैलरी में कमी आ रही है, जबकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी ग्रेच्युटी और पीएफ बढ़ गए हैं.
नए नियम के अनुसार बेसिक पे+DA+अन्य को मिलाकर कुल सैलरी का कम से कम 50% वेजेस में शामिल करना जरूरी है. HRA, स्पेशल अलाउंस, बोनस जैसी चीजें 50% तक छूट (एक्सक्लूजन) हैं. यदि ये 50% से ज्यादा हो जाए तो अतिरिक्त राशि वेजेस में जोड़ दी जाती है. इससे कई कंपनियों में कर्मचारियों की बेसिक पे बढ़ गई है. इसका असर उनके पीएफ, ग्रेच्युटी और ईएसआईसी (ESIC) जैसी चीजों पर दिखाई दे रहा है.
मान लीजिए आपकी एनुअल सीटीसी (CTC) 6 लाख रुपये यानी 50,000 रुपये मंथली सैलरी है. पुराने और नए स्ट्रक्चर की तुलना करते हैं तो-
बेसिक पे 20,000 रुपये
HRA : 10,000 रुपये
स्पेशल अलाउंस : 17,600 रुपये
नेट ग्रॉस सैलरी : 47,600 रुपये
बेसिक पे : 25,000 रुपये
HRA : 12,500 रुपये
स्पेशल अलाउंस : 10,100 रुपये
कुल ग्रॉस सैलरी: 47,600 रुपये (किसी तरह का बदलाव नहीं)
पुरानी इन-हैंड सैलरी: 45,000 रुपये महीना
नई इन-हैंड सैलरी: 44,400 रुपये महीना
पहले के मुकाबले कमी: 600 रुपये महीने (PF डिडक्शन बढ़ने के कारण)
पुराने कानून के तहत पीएफ डिडक्शन 2,400 रुपये महीने के अनुसार होता था. लेकिन नए लेबर कोड के अनुसार यह बढ़कर 3,000 रुपये महीना हो गया.
नए नियम के तहत बेसिक पे बढ़ने का फायदा ग्रेच्युटी में भी हुआ.
एक साल की सर्विस पर 14,423 रुपये की ग्रेच्युटी हुई.
पांच साल की सर्विस पर 72,115 रुपये की ग्रेच्युटी हुई.
लंबे समय में इसका फायदा यह है कि बेसिक पे बढ़ने से रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी और पीएफ का फंड ज्यादा बनेगा. सोशल सिक्योरिटी (ESIC, PF, ग्रेच्युटी) आदि पहले के मुकाबले ज्यादा बनेगी. इसके अलावा टैक्स प्लानिंग के जरिये HRA क्लेम करके कुछ राहत ली जा सकती है. इसका नुकसान केवल यही है कि अभी इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो रही है. लेकिन इसका फायदा लंबे समय में आपको मिलेगा. खासकर मिड और लोअर लेवल वाले कर्मचारियों पर इसका असर ज्यादा होगा.