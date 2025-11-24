Advertisement
trendingNow13016803
Hindi Newsबिजनेस

कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? जानिए नए लेबर कोड से क्या होगा असर

चार लेबर कोड कुल 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर रहे हैं. इसमें सामाजिक सुरक्षा से लेकर वर्कप्लेस नियमों तक सब कुछ बदल रहा है. कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है 'वेतन' की परिभाषा का विस्तार, जिसके तहत अब कुल वेतन का 50% हिस्सा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी  और अन्य लाभों के लिए अनिवार्य होगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 06:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? जानिए नए लेबर कोड से क्या होगा असर

New Labour Codes 2025 :  नई लेबर कोड के लागू होने के बाद भारत में सैलरी लेने वाली आबादी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी टेक-होम सैलरी घट जाएगी? ये चिंता सच भी हो सकती है, क्योंकि नए सुधार का उद्देश्य भले ही लेबर फ्रेमवर्क को सरल करना है. लेकिन कुछ बदलाव सीधे कर्मचारियों की जेब पर असर डाल सकते हैं.

सबसे बड़ा बदलाव?

चार लेबर कोड कुल 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर रहे हैं. इसमें सामाजिक सुरक्षा से लेकर वर्कप्लेस नियमों तक सब कुछ बदल रहा है. कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है 'वेतन' की परिभाषा का विस्तार, जिसके तहत अब कुल वेतन का 50% हिस्सा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी  और अन्य लाभों के लिए अनिवार्य होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

टेक-होम सैलरी पर असर

इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा के भुगतान में स्थिरता आएगी, लेकिन एक चिंता भी है अगर PF अब बड़े हिस्से पर लागू होगा, तो टेक-होम सैलरी घट सकती है. TeamLease सर्विसेज  सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम ए, कहते हैं  'अब CTC का 50% हिस्सा ही 12% EPF कटौती के लिए आधार होगा. अगर आपकी CTC नहीं बदलती है, तो आपकी EPF कटौती बढ़ेगी और टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

वर्तमान में, EPF कटौती केवल बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस पर आधारित होती है. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान देते हैं. हालांकि, जो कर्मचारी वर्तमान में न्यूनतम EPF  1,800 रुपये दे रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

बड़ी सैलरी वालों के लिए ऑप्शन

हाई सैलरी वाले कर्मचारी EPF को 1,800 रुपये पर रोक सकते हैं. बाला सुब्रमण्यम ए के मुताबिक, 'आप HR से कह सकते हैं कि आपका PF 1,800 रुपये पर कैप किया जाए. इससे टेक-होम सैलरी में गिरावट टाली जा सकती है.'

मिनिमम वेज में बदलाव

भारत की लगभग 90% वर्कफोर्स 25,000 रुपये या उससे कम कमाती है. ये लोग वेतन परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील हैं. अगर न्यूनतम वेतन बढ़ता है, तो इस वर्ग की सैलरी बढ़ सकती है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

new labour codes 2025

Trending news

70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
West Bengal
70 साल की महिला को 44 बूथों में बना दिया वोटर! बंगाल में 'वोट चोरी' का खेल बेनकाब
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Ayodhya Ram Mandir Flag Hosting
पहले 2 करोड़ नौकरी का वादा पूरा करें PM मोदी... अयोध्या जाने से पहले कांग्रेस का तंज
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
Wing Commander Namansh Syal
Tejas क्रैश के बाद भी जारी रहा दुबई एयर शो, अमेरिकी पायलट ने जताई नाराजगी
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
Mamata Banerjee
'ऐसा क्यों हो रहा है?' EC के दो फैसलों से मची बंगाल में खलबली, ममता ने लिखा खत
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
bengal elections
दिल्ली के प्रदूषण में 'हिडमा' का जहर! इंडिया गेट पर नकाब के पीछे नक्सल समर्थन
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत