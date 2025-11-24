कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? जानिए नए लेबर कोड से क्या होगा असर

New Labour Codes 2025 : नई लेबर कोड के लागू होने के बाद भारत में सैलरी लेने वाली आबादी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उनकी टेक-होम सैलरी घट जाएगी? ये चिंता सच भी हो सकती है, क्योंकि नए सुधार का उद्देश्य भले ही लेबर फ्रेमवर्क को सरल करना है. लेकिन कुछ बदलाव सीधे कर्मचारियों की जेब पर असर डाल सकते हैं.

सबसे बड़ा बदलाव?

चार लेबर कोड कुल 29 पुराने लेबर कानूनों को खत्म कर रहे हैं. इसमें सामाजिक सुरक्षा से लेकर वर्कप्लेस नियमों तक सब कुछ बदल रहा है. कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है 'वेतन' की परिभाषा का विस्तार, जिसके तहत अब कुल वेतन का 50% हिस्सा प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और अन्य लाभों के लिए अनिवार्य होगा.

टेक-होम सैलरी पर असर

इस बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और सामाजिक सुरक्षा के भुगतान में स्थिरता आएगी, लेकिन एक चिंता भी है अगर PF अब बड़े हिस्से पर लागू होगा, तो टेक-होम सैलरी घट सकती है. TeamLease सर्विसेज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाला सुब्रमण्यम ए, कहते हैं 'अब CTC का 50% हिस्सा ही 12% EPF कटौती के लिए आधार होगा. अगर आपकी CTC नहीं बदलती है, तो आपकी EPF कटौती बढ़ेगी और टेक-होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है.

वर्तमान में, EPF कटौती केवल बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस पर आधारित होती है. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों 12% योगदान देते हैं. हालांकि, जो कर्मचारी वर्तमान में न्यूनतम EPF 1,800 रुपये दे रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

बड़ी सैलरी वालों के लिए ऑप्शन

हाई सैलरी वाले कर्मचारी EPF को 1,800 रुपये पर रोक सकते हैं. बाला सुब्रमण्यम ए के मुताबिक, 'आप HR से कह सकते हैं कि आपका PF 1,800 रुपये पर कैप किया जाए. इससे टेक-होम सैलरी में गिरावट टाली जा सकती है.'

मिनिमम वेज में बदलाव

भारत की लगभग 90% वर्कफोर्स 25,000 रुपये या उससे कम कमाती है. ये लोग वेतन परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील हैं. अगर न्यूनतम वेतन बढ़ता है, तो इस वर्ग की सैलरी बढ़ सकती है.