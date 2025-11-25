Advertisement
नारायण मूर्ति का 9-9-6 फार्मूला, क्या नए लेबर कोड में 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' बन जाएगा?

हर हफ्ते 48 घंटे की लिमिट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के सुझाव के मुताबिक है. नए लेबर कोड के मुताबिक, तय घंटों से ज्यादा ओवरटाइम काम सहमति से होगा और नॉर्मल वेज रेट से कम से कम दोगुना पेमेंट किया जाएगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:52 PM IST
नारायण मूर्ति का 9-9-6 फार्मूला, क्या नए लेबर कोड में 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' बन जाएगा?

Narayana Murthy's 9-9-6 Formula :  इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति 72 घंटे के वर्कवीक की वकालत कर रहे हैं. उनका कहना है कि भारत के युवाओं को देश को अपनी क्षमता तक पहुंचाने और एक डेवलप्ड देश बनने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है. मूर्ति को तब से वर्क-लाइफ बैलेंस को नजरअंदाज करने के लिए बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा है. लेकिन 21 नवंबर को लागू हुए नए लेबर कोड में वर्कवीक को 48 घंटे तक लिमिट रखा गया है. ये कोड 29 मौजूदा सेंट्रल लेबर कानूनों की जगह ले चुके हैं. इनका मकसद भारत के लेबर-लॉ फ्रेमवर्क को आसान, मॉडर्न और रैशनल बनाना है.

48 घंटे के वर्कवीक की लिमिट 

हालांकि, लेबर कोड 48 घंटे के वर्कवीक की लिमिट में कोई बदलाव नहीं करते हैं. लेकिन वे वीकली शेड्यूल को स्ट्रक्चर करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं. चाहे चार लंबे दिन हों, पांच मीडियम दिन हों या छह स्टैंडर्ड दिन हों. इसका मतलब है, एक वर्कवीक 8 से 12 घंटे के बीच हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा चार दिनों के लिए 12 घंटे का हो सकता है. 

क्या कहता है ILO?

हर हफ्ते 48 घंटे की लिमिट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गनाइजेशन (ILO) के सुझाव के मुताबिक है. नए लेबर कोड के मुताबिक, तय घंटों से ज्यादा ओवरटाइम काम सहमति से होगा और नॉर्मल वेज रेट से कम से कम दोगुना पेमेंट किया जाएगा. हालांकि, लेबर कोड का मकसद एम्प्लॉयर की फ्लेक्सिबिलिटी और कर्मचारियों के फायदे के बीच बैलेंस बनाना है. लेकिन इस बात की चिंता है कि क्या ऐसे देश में इनका पालन किया जाएगा जहां नियम शायद ही कभी लागू होते हैं, खासकर अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर में.

वर्ककल्चर को लेकर हो चुका है विवाद

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर एक व्यक्ति ने कहा, 'देखते हैं कि यह असल में जमीन पर लागू होता है या नहीं. जब नारायण मूर्ति और एसएन सुब्रह्मण्यन जैसे काबिल लोग अभी भी 9-9-6 कल्चर की तारीफ करते हैं. तो उम्मीद रखना मुश्किल है. L&T के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन मूर्ति से एक कदम आगे निकल गए थे और उन्होंने 90 घंटे के वर्कवीक की वकालत की थी. उनकी टिप्पणी आप अपनी पत्नी को कितनी देर तक देख सकते हैं, पर भारी विरोध हुआ था.  लेबर कोड्स 21 नवंबर को लागू हुए और कुछ ही दिन पहले नारायण मूर्ति ने चीन के 9-9-6 मॉडल का समर्थन करते हुए अपने 72-घंटे के वर्कवीक सुझाव पर जोर दिया था.

चीन का वर्क कल्चर

9-9-6 मॉडल का मतलब एक ऐसा वर्क शेड्यूल है जो कभी चीनी टेक कंपनियों में आम था. कर्मचारियों से हफ्ते में छह दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने की उम्मीद की जाती थी. चीन, जिसने सस्ते लेबर के दम पर एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और टेक इकोसिस्टम बनाया है. बहुत पहले ही 44-घंटे के वर्कवीक के लिए 9-9-6 मॉडल को छोड़ दिया है.

टेक मार्केट पर खतरा

हालांकि, नए लेबर कोड्स में ओवरटाइम के लिए दोगुनी सैलरी जरूरी है. लेकिन लोग इस बात को लेकर सावधान हैं कि क्या ये सच में बदलेगा. क्योंकि इससे टेक कंपनियों पर बहुत खर्च आएगा. वे यह भी बताते हैं कि नए नियम ऐसी कंपनियों की हायर-एंड-फायर पॉलिसी को कैसे मजबूत करते हैं. X पर एक व्यक्ति ने कमेंट किया, 'भारत के नए लेबर कोड टेकीज के लिए एक बड़ा झटका हैं. 300 तक एम्प्लॉई वाली कंपनियां अब सरकार की मंज़ूरी के बिना हायर और फायर कर सकती हैं (पहले 100 थे), जिसका मतलब है कि पहले से ही लेऑफ वाले टेक मार्केट में जॉब सिक्योरिटी कम हो जाएगी.

Gaurav Singh

Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

Narayana Murthy

