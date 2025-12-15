क्या देश में 4 दिन काम 3 दिन की छुट्टी वाला नियम लागू होगा, लेबर मिनिस्ट्री ने बताया प्लान?

New Labour Codes : भारतीय कॉर्पोरेट जगत में चार-दिन के वर्क वीक पर लंबे समय से चर्चा हो रही है और श्रम और रोजगार मंत्रालय के हालिया नोटिफिकेशन के बाद इस मुद्दे ने एक बार फिर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता पैदा कर दी है. कई लोग हफ्ते में चार दिन काम करने की उम्मीद कर रहे हैं. लेकिन सोच रहे हैं कि क्या उन्हें पूरे हफ्ते की सैलरी मिलेगी. हालांकि, इस सवाल का जवाब देने के लिए श्रम मंत्रालय ने नए लेबर कोड के तहत नियमों को साफ किया है. कोड के तहत नए नियमों को साफ करते हुए मंत्रालय ने कहा कि उनके पास फ्लेक्सिबल काम के घंटे देने की सुविधा है.

क्या 4-दिन के वर्क वीक की इजाजत मिलेगी?

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चार-दिन के वर्क वीक की संभावना दिखाई है. लेकिन कहा है कि कुल काम के घंटे उतने ही रहेंगे. इस बीच, वे 48 घंटे तय रहेंगे और सैलरी और ओवरटाइम के नियम लागू होंगे. मंत्रालय ने X पर कहा, 'लेबर कोड सिर्फ 4 काम के दिनों के लिए 12 घंटे की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, बाकी 3 दिन पेड छुट्टियां होंगी. हफ्ते के काम के घंटे 48 तय रहेंगे और अगर कोई कर्मचारी हर दिन 12 घंटे से अधिक काम करता है, तो उसे डबल सैलरी रेट से मुआवजा दिया जाना चाहिए.

एक दिन में 12 घंटे काम?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक, 12 घंटे के काम के दिन में ब्रेक शामिल हैं या दूसरे शब्दों में काम के घंटे, जिसके दौरान कर्मचारियों को पूरे समय अपनी डेस्क पर रहने के बजाय ब्रेक लेने की इजाजत होगी. उदाहरण के लिए, लंच ब्रेक, आराम का समय, शिफ्ट के बीच का गैप. नए नियमों के तहत, कुल साप्ताहिक घंटे 48 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिससे मुआवजे में फ्लेक्सिबिलिटी और निष्पक्षता दोनों बनी रहे. बाकी तीन दिनों को तीन पेड छुट्टी वाले दिन माना जाएगा. हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा शिफ्ट की इजाजत नहीं है.

यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि लेबर कोड ने चार-दिन के वर्क वीक को अनिवार्य नहीं बनाया है. बल्कि एक विकल्प बनाया है जिसे कंपनियां अगर कर्मचारी सहमत हों तो अपना सकती हैं.